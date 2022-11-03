  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Hass im Netz Symbolbild
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
СуспільствоЄвропа

В ЄС посилився антисемітизм через пропаганду РФ - звіт

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Поширення російських наративів під час війни в Україні лише поглибило антисемітські настрої в мережі, йдеться у звіті Агентства ЄС із основних прав.

https://p.dw.com/p/4J094

На тлі пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення РФ в Україну в мережі посилилися антисемітські настрої, йдеться в щорічному звіті Агентства ЄС із основних прав (FRA), оприлюдненому у четвер, 3 листопада.

Причиною розпалювання ворожнечі називають поширення неправдивих наративів і дезінформації, оскільки Росія у виправдуванні своєї агресії зловживає такими термінами, як "нацистський" і "геноцид" для опису влади в Україні.

FRA заявила, що "єврейські громади по всій Європі" зазнали "глибокого впливу" ненависті та дезінформації в контексті російського вторгнення та спалаху пандемії.

Правозахисне агентство наголосило, що процес "фіксації антисемітських інцидентів залишається незадовільним по всій Європі", при цьому збір і класифікація даних варіюються в кожній країні.

Водночас у звіті відсутні дані про зареєстровані антисемітські інциденти у двох країнах-членах ЄС - Угорщині та Португалії, що ускладнює змістовне порівняння ситуації в усьому блоці, пише AFP.

Читайте також: У Німеччині зріс вплив російської пропаганди - опитування

У деяких країнах, таких як Австрія і Фінляндія, "більшість зафіксованих інцидентів сталися в мережі".

У жовтні минулого року Європейська Комісія представила стратегію боротьби з антисемітизмом. Як очікується, Брюссель опублікує звіти про реалізацію своєї стратегії в 2024 і 2029 роках. У них ЄК, зокрема, використає дані FRA щодо антисемітських інцидентів.

Читайте також: Скандал у Німеччині: головний артмайданчик країни звинуватили в антисемітизмі

Юрій Андрухович про інформаційну війну Зеленського

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Запорізька АЕС

Запорізьку АЕС знеструмлено через обстріли РФ - "Енергоатом"

Політика5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан

Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан

Політика22 год. тому25:02 хв.
external

Польща будує паркан на кордоні з Росією

Польща будує паркан на кордоні з Росією

Політика24 хв. тому01:40 хв.
Біньямін Нетаньяху готується повернутися у крісло прем'єра

Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Нетаньяху повертається: чого чекати Україні

Політика21 год. тому
Запуск іранського дрона (навчання в Ірані, серпень 2022 року)

Чому Іран підтримує РФ у війні проти України

Чому Іран підтримує РФ у війні проти України

Конфлікти22 год. тому
external

Затишшя перед наступом у Херсоні: що відбувається в місті

Затишшя перед наступом у Херсоні: що відбувається в місті

Суспільство22 год. тому02:00 хв.
Вітрини яскраві і світлі: незабаром усе зміниться?

Як у Німеччині заощаджують електроенергію

Як у Німеччині заощаджують електроенергію

Економіка24 год. тому
На головну сторінку