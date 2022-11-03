В ЄС посилився антисемітизм через пропаганду РФ - звіт
Анастасія Шепелева
1 год. тому
Поширення російських наративів під час війни в Україні лише поглибило антисемітські настрої в мережі, йдеться у звіті Агентства ЄС із основних прав.
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На тлі пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення РФ в Україну в мережі посилилися антисемітські настрої, йдеться в щорічному звіті Агентства ЄС із основних прав (FRA), оприлюдненому у четвер, 3 листопада.
У деяких країнах, таких як Австрія і Фінляндія, "більшість зафіксованих інцидентів сталися в мережі".
У жовтні минулого року Європейська Комісія представила стратегію боротьби з антисемітизмом. Як очікується, Брюссель опублікує звіти про реалізацію своєї стратегії в 2024 і 2029 роках. У них ЄК, зокрема, використає дані FRA щодо антисемітських інцидентів.