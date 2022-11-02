  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Проросійський автопробіг у Берліні
Учасники проросійського автопробігу в Берліні у травніФото: picture alliance/dpa
КонфліктиНімеччина

У Німеччині зріс вплив російської пропаганди - опитування

Ольга Лебедєва
11 хв. тому

За результатами опитування Cemas, майже кожен п'ятий житель ФРН вірить, що "Путін бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки за лаштунками". У квітні цей показник становив 12 відсотків.

https://p.dw.com/p/4IyXk

Згідно з соціологічним опитуванням Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), у Німеччині за минулі місяці значно зросли показники підтримки російських конспірологічних наративів про війну РФ проти України. Про це в середу, 2 листопада, повідомляє німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) із посиланням на результати опитування, які має в своєму розпорядженні.

Близько 18 відсотків респондентів погодилися з твердженням, що російський президент Володимир Путін "бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки за лаштунками". За результатами попереднього опитування у квітні, цей показник становив 12 відсотків.

Крім того, 12 відсотків респондентів вірять ще одному твердженню російської пропаганди про те, що "Україна разом із США керує секретними біолабораторіями з виробництва біологічної зброї". У квітні з цими заявами російських офіційних осіб, не підтвердженими жодними доказами, погоджувалися лише сім відсотків опитаних.

Читайте також: Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї

За даними Cemas, показники впливу російської пропаганди мають суттєві відмінності між західними та східними землями ФРН. На сході Німеччини кожен третій погодився з твердженням про "вимушене рішення Росії розпочати війну після довгих провокацій з боку НАТО", на заході країни цей показник склав 16 відсотків. 14 відсотків опитаних на території колишньої НДР упевнені, що війна в Україні має лише відвернути увагу від пандемії коронавірусу, у західній Німеччині з цим згодні сім відсотків.

Особливо високою є підтримка прокремлівських і конспірологічних тверджень серед виборців правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ). Майже половина з них погодилася з твердженнями російської пропаганди, що Україна нібито є частиною Росії і що РФ була змушена розпочати війну через провокації Північноатлантичного альянсу. Крім того, автори дослідження виявили високу підтримку проросійської пропаганди серед прихильників Лівої партії.

Коментуючи результати опитування, глава Cemas Піа Ламберті (Pia Lamberty) вказала на значний ріст із квітня поширення теорій змови та тверджень російської пропаганди. "Кризи останніх місяців можуть стати ідеальним живильним середовищем для теорій змови, які підживлюються та підкріплюються як правими екстремістами, так і Росією", - зазначила вона.

Репрезентативне опитування Cemas провели 3-11 жовтня серед 2228 осіб.

Читайте також: Як бійці NAFO борються з російськими тролями

Як російська пропаганда бреше про війну - фактчек DW

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Система Vampire, яка може використовуватися для боротьби з дронами.

Україна отримає антидронові системи Vampire в середині 2023

Політика1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Вітрини яскраві і світлі: незабаром усе зміниться?

Як у Німеччині заощаджують електроенергію

Як у Німеччині заощаджують електроенергію

Економіка5 год. тому
Cуховантажне судно Razoni проходить протоку Босфор після контролю в рамках "зернової ініціативи"

Російський демарш щодо зернової угоди: що далі?

Російський демарш щодо зернової угоди: що далі?

Економіка31 жовтня 2022 р.
Єнакієвська виправна колонія № 52 в окупованій Оленівці стала відомою на весь світ після загибелі там українських військовополонених

Заґратовані двічі: українські СІЗО та колоніії в окупації

Заґратовані двічі: українські СІЗО та колоніії в окупації

Конфлікти31 жовтня 2022 р.
Лула да Сілва святкує перемогу

Бразилія: повернення Лули да Сілва

Бразилія: повернення Лули да Сілва

Політика31 жовтня 2022 р.
Мюнхен на 4-му місці у списку з 9 міст, де, за оцінками UBS, утворилися бульбашки на ринку нерухомості

Як подорожчання іпотеки знижує ціни на нерухомість в Європі

Як подорожчання іпотеки знижує ціни на нерухомість в Європі

Економіка31 жовтня 2022 р.
external

Чого найбільше бракує на звільнених територіях Донбасу?

Чого найбільше бракує на звільнених територіях Донбасу?

Суспільство31 жовтня 2022 р.04:10 хв.
На головну сторінку