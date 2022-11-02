У Німеччині зріс вплив російської пропаганди - опитування

За результатами опитування Cemas, майже кожен п'ятий житель ФРН вірить, що "Путін бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки за лаштунками". У квітні цей показник становив 12 відсотків.

Згідно з соціологічним опитуванням Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), у Німеччині за минулі місяці значно зросли показники підтримки російських конспірологічних наративів про війну РФ проти України. Про це в середу, 2 листопада, повідомляє німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) із посиланням на результати опитування, які має в своєму розпорядженні.

Близько 18 відсотків респондентів погодилися з твердженням, що російський президент Володимир Путін "бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки за лаштунками". За результатами попереднього опитування у квітні, цей показник становив 12 відсотків.

Крім того, 12 відсотків респондентів вірять ще одному твердженню російської пропаганди про те, що "Україна разом із США керує секретними біолабораторіями з виробництва біологічної зброї". У квітні з цими заявами російських офіційних осіб, не підтвердженими жодними доказами, погоджувалися лише сім відсотків опитаних.

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За даними Cemas, показники впливу російської пропаганди мають суттєві відмінності між західними та східними землями ФРН. На сході Німеччини кожен третій погодився з твердженням про "вимушене рішення Росії розпочати війну після довгих провокацій з боку НАТО", на заході країни цей показник склав 16 відсотків. 14 відсотків опитаних на території колишньої НДР упевнені, що війна в Україні має лише відвернути увагу від пандемії коронавірусу, у західній Німеччині з цим згодні сім відсотків.

Особливо високою є підтримка прокремлівських і конспірологічних тверджень серед виборців правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ). Майже половина з них погодилася з твердженнями російської пропаганди, що Україна нібито є частиною Росії і що РФ була змушена розпочати війну через провокації Північноатлантичного альянсу. Крім того, автори дослідження виявили високу підтримку проросійської пропаганди серед прихильників Лівої партії.

Коментуючи результати опитування, глава Cemas Піа Ламберті (Pia Lamberty) вказала на значний ріст із квітня поширення теорій змови та тверджень російської пропаганди. "Кризи останніх місяців можуть стати ідеальним живильним середовищем для теорій змови, які підживлюються та підкріплюються як правими екстремістами, так і Росією", - зазначила вона.

Репрезентативне опитування Cemas провели 3-11 жовтня серед 2228 осіб.

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