Як бійці NAFO борються з російськими тролями

NAFO - це глобальна інтернет-спільнота, яка протидіє російській пропаганді та дезінформації про війну РФ проти України. Її члени взяли на озброєння різні дотепні меми.

Лише один твіт, оприлюднений у травні цього року, започаткував інтернет-рух, що бореться з проросійськими тролями, які давно є в різних куточках інтернету. "Протягом багатьох років Росія веде серйозну інформаційну війну у глобальному масштабі", - каже Івана Страднер, членкиня NAFO, радниця Фонду захисту демократії та авторка газети Kyiv Post. За її словами, після початку війни Росії проти України, Захід за допомогою своїх "наступальних інформаційних операцій" мало що робив для протидії фейковим новинам з РФ.

Цей дисбаланс в інформаційній війні до певної міри виправила NAFO (North Atlantic Fella Organization), яка виступає на боці НАТО і створює гумористичні меми, які висміюють заяви та наративи Росії. Приміром, про те, що вона не вторглася в Україну, а просто звільняє її від "нацистів" - з огляду на те, що, за іронією долі, в Україні зараз президент-єврей.

Сіба-іну на ім'я Фелла

Оскільки Росія виправдовує своє вторгнення протидією розширенню НАТО, прихильники руху люблять заявляти, що "розширення NAFO обговоренню не підлягає".

NAFO виникла стихійно у травні після того, як власник Twitter-акаунту @Kama_Kamilia запропонував спеціально зробленого "хлопця" (англ. fella) - аватар собаки сіба-іну на ім'я Фелла (Fella) - для збору пожертв для Грузинського легіону, який підтримує українську армію. Гендерно-нейтральний мультяшний персонаж-собака (англ. dog), натхненний давнім інтернет-мемом "доге" (англ. doge), невдовзі став талісманом проукраїнських глузувань і пародій над так званими "ватниками", які поширюють російську пропаганду в інтернеті.

Особлива увага при цьому приділяється так званому вотебаутизму (whataboutism від англ. what about - а як щодо того. - Ред.) професійних антиімперіалістів, які виправдовують російське вторгнення в Україну попередніми війнами, які вели країни-члени НАТО на Балканах та в Іраку.

У червні рух набув популярності після обміну повідомленнями та дебатами в Twitter кількох його учасників із постійним представником РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайлом Ульяновим. Як написала в цій мережі мікроблогів Страднер: "#NAFOfellas використовують найпотужнішу зброю: (не) витончені меми та сатиру, щоб поранити почуття вразливих російських тролів. І так, ми виграємо інформаційну війну".

Насмішка над правдою

Джордан Маріс, голова представництва #NAFO в Європарламенті, де він також працює дослідником, визнає, що попередні спроби боротися з російською пропагандою за допомогою правдивих повідомлень рідко були ефективними. "Брехня може обійти пів світу ще до того, як правда встигне вдягнути штани", - нагадав Маріс в інтерв'ю DW відомий вислів, який часто приписують колишньому прем'єр-міністру Великобританії Вінстону Черчиллю.

Так чому ж меми NAFO, які висміюють проросійські акаунти, військові зусилля і стратегію за допомогою шитпостингу (публікацій в агресивному, іронічному і навмисному трольно низькоякісному стилі задля того, аби зірвати дискусії або викликати максимальну реакцію з мінімальними зусиллями), настількі дієві?

"Ми не намагаємося довести брехливість їхньої пропаганди, тому що дуже легко скласти брехню і дуже важко її спростувати, - пояснює Маріс. - Натомість ми відкрито глузуємо з них". Страднер додає, що протидія офіційним російським наративам за допомогою безглуздих мультяшних собак виявилася ефективною частково тому, що "гумор украй важливий для російського суспільства".

За її словами, замість того, щоб викривати заяви Росії, NAFO запускає спрямовані проти російських дипломатів меми, які "настільки абсурдні, що вони не можуть насправді спростувати це і відреагувати". Саме тут, вважає Страднер, NAFO виконує чудову роботу.

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Як російська пропаганда бреше про війну - фактчек DW To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Єдині у боротьбі за самовизначення України

За оцінкою Джордана Маріса, великий вплив NAFO також пов'язаний з його еволюцією як різнопланового глобального руху з єдиною метою, а саме - з самовизначенням України. За його словами, NAFO - це не платні тролі на службі у влади, а масова і спонтанна спільнота. "Різноманітність також є доказом органічності нашого руху", - каже Маріс.

Політики, посли, колишні прем'єр-міністри, академіки, анархісти, пенсіонери-інваліди, колишні армійські офіцери, фермери та інженери, старі та молоді, ліві та праві, всіх кольорів шкіри, походження, статі та сексуальної орієнтації, за словами Маріса, формують його міжкультурне членство.

Члени NAFO декларують солідарність та спільні переконання Фото: NAFO

Серед учасників спільноти, як з'ясував Economist, широко представлені чинні та відставні військовослужбовці українських збройних сил та НАТО, а також вихідці зі Східної Європи та східноєвропейської діаспори. За даними німецької газети Berliner Kurier, станом на вересень 2022 року NAFO налічує десятки тисяч учасників.

На відміну від російських ботів, які діють як окремі особи зі своїми незалежними думками, члени NAFO декларують солідарність та спільні переконання. "Всі ми почувалися безсилими, коли почалася війна, всі ми хотіли чимось допомогти. Це те, що нас об'єднує", - ділиться Маріс.

Крім того, за його словами, учасникам спільноти допомогло розуміння того факту, що "хтось протистоїть російським хуліганам та пропагандистам в інтернеті" на додачу до "дуже талановитої групи людей", яка створює як меми, так і докладні відеоролики, що привертають увагу до війни в Україні.

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Чи можуть онлайн-армії тролів допомогти виграти війну?

Міністерство оборони України також особливо відзначило своїх онлайн-воїнів, які борються із російськими тролями. "Зазвичай ми висловлюємо подяку нашим міжнародним партнерам за допомогу в забезпеченні безпеки, - написали в акаунті міноборони в Twitter. - Але сьогодні ми хочемо віддати належне унікальній організації - North Atlantic Fellas Organization #NAFO. Дякую за вашу запеклу боротьбу з кремлівською пропагандою та тролями. Ми вітаємо вас, хлопці!".

Потім міністр оборони України Олексій Резніков з гордістю взяв собі в аккаунт аватар із сіба-іну, підкресливши цим важливість інформаційної війни.

"Одна з причин, через яку NAFO настільки важлива для багатьох з нас, полягає в тому, що вона зрівнює правила гри і дає нам засоби для реального опору", - уточнює Маріс. Оскільки лише три відсотки росіян використовують Twitter, основну платформу NAFO, Івана Страднер зазначає, що остаточний успіх ініціативи залежатиме від підвищення її авторитету в інших соціальних мережах, таких як Facebook або Telegram.

Незважаючи на помітне зростання NAFO, Джордан Маріс наголошує, що у центрі уваги має залишатися український народ, який, за його словами, захищає всю Європу від потенційної російської агресії. "Країни всього світу повинні надати Україні все необхідне для перемоги, у тому числі сучасні танки та літаки. Щодо пропагандистської війни, залиште її нам!", - сказав Маріс.