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Вибори президента України 2019 будуть першими для понад 1 мільйона українців. На попередніх виборах вони ще здебільшого вчилися в школі, а нині вперше віддаватимуть свій голос. Чого вони вимагають від кандидатів і за що голосуватимуть?