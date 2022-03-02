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Меми

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "меми".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Меми, які підбадьорюють під час війни (02.03.2022) 02.03.2022

Українці у соцмережах не втрачають гумору і креативності навіть під час війни. Інтернетом ширяться тисячі мемів і відео про недолугість окупанта і завзяття українців. Дивіться добірку DW.
Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті

Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті 16.11.2020

Меми, фотографії і відео в соціальних мережах можуть бути на перший погляд веселими. Чимало з них, однак, мають серйозне підґрунтя, а радикали можуть використовувати їх для досягнення власних цілей.

Вперше на голосування: що ці вибори для молодих українців? (29.03.2019) 29.03.2019

Вибори президента України 2019 будуть першими для понад 1 мільйона українців. На попередніх виборах вони ще здебільшого вчилися в школі, а нині вперше віддаватимуть свій голос. Чого вони вимагають від кандидатів і за що голосуватимуть?

Забуті "Укравтодором" дороги: меми-нагадування (28.08.2018) 28.08.2018

Останнім часом "Укравтодору" є чим похизуватися: він залюбки рекламує ділянки відремонтованих доріг. Українці натомість нагадують, куди "Укравтодор" ще не дістався.

Єнот у США два дні дерся на хмарочос (13.06.2018) 13.06.2018

Відчайдушний єнот два дні дерся на дах хмарочоса у США. Соцмережі заполонили меми і жарти на підтримку єнота. Він подолав 23 поверхи. Ось, як це було!

Меми про Путіна, шпигунів та отруту Новачок (16.03.2018) 16.03.2018

Отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та черговий гучний скандал довкола Росії стали темою інтернет-мемів та чорного гумору про Путіна та політику Росії.