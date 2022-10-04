"Мирні пропозиції" Ілона Маска: реакції в Україні та світі

Ілон Маск запропонував у Twitter варіант миру між Україною і Росією. На його думку, варто віддати Крим Росії, а Україні - не йти в НАТО. Твіти Маска викликали бурхливу реакцію в Україні та світі.

Американський підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск пізно ввечері у понеділок, 3 жовтня, зробив низку дописів у Twitter, у яких, зокрема, ішлося про можливості досягнення миру між Україною і Росією. "Мир між Україною та Росією: повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено", - написав Маск. Запропонувавши своїм підписникам проголосувати за ці пункти, він додав, що "в результаті, ймовірно, все так і закінчиться - питання в тому, скільки людей на той час загине". Нині у твіті проголосувало майже 2,5 мільйона людей, з яких майже 60 відсотків відповіли: "Ні".

Через кілька годин Маск створив нове опитування: "Спробуймо так: воля людей, які живуть на Донбасі та у Криму, має вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України", - написав він. При цьому Маск припустив, що якщо під загрозою опиниться Крим, Росія почне загальну мобілізацію населення, яка призведе до того, що "(кількість. - Ред.) смертей з обох боків буде приголомшливою". Водночас бізнесмен зазначив, що населення Росії втричі більше, ніж України, тож перемога України у разі "тотальної війни" є малоймовірною. "Якщо вам важливий народ України, шукайте шляхи досягнення миру", - закликав він.

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"Який Ілон Маск подобається вам більше?"

Майже відразу на ці заяви відреагував президент України Володимир Зеленський, запустивши на своїй сторінці у Twitter опитування: "Який Ілон Маск подобається вам більше?" з варіантами відповіді "Той, що підтримує Україну" та "Той, що підтримує Росію". Сам бізнесмен запевнив, що його підтримка України залишається незмінною. "Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - написав Маск під дописом Зеленського.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що має "кращу пропозицію": "Україна звільняє свої території, включаючи анексований Крим. Росія проходить демілітаризацію та обов'язкове ядерне роззброєння і більше не може загрожувати іншим. Воєнних злочинців піддають міжнародному трибуналу".

П'ятий президент України Петро Порошенко написав: "Шкода, що російська пропаганда діє навіть на найсвітліші уми". Національна гвардія України прокоментувала дописи мільйонера лаконічно: "Крим це Україна. Дуже скоро". А от посол України у Німеччині Андрій Мельник, який незабаром залишає свою посаду, висловився нецензурно: "Від...бись - це моя дуже дипломатична відповідь".

Підтримка України від західних політиків та похвала від росіян

Активно коментували заяви Маска також американські та європейські політики. Так, старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував власну формулу миру в Україні: "Україна звільняє всю суверенну територію. Росію буде деколонізовано, демілітаризовано та денуклеаризовано".

Президент Литви Гітанас Науседа пояснив Маску абсурдність заяв на прикладі крадіжки. "Шановний Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що разом проголосували за це", - написав у Twitter.

Водночас міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас припустив, що американський бізнесмен "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерною зброєю.

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У Росії також не залишили без уваги заяви Маска. Зокрема заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв похвалив американського мільярдера. "Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання", - написав він у Telegram. Своєю чергою член Ради Федерації РФ Сергій Цеков у коментарі російським ЗМІ зазначив, що "прагнення Маска врегулювати конфлікт можна вважати нормальним", але назвав утопією пропозицію провести повторні референдуми в окупованих Росією областях України.

Меми та реакція українців

У соцмережах українці жваво обговорювали заяви Маска, жартуючи та створюючи меми. Так, з'явилися припущення, що мільйонер просто займається піаром або ж намагається знизити вартість акцій своїх компаній, щоб дешевше їх викупити.

Протягом 3 жовтня на біржі NASDAQ спостерігалося падіння акцій Tesla. Однак не можна стверджувати, що його спричинили сами твіти Маска - акції впали на 6,5 відсотка після публікації квартального звіту про поставки компанії і продовжили падіння після публікації дописів її засновника. Всього за день акції втратили 8,75 відсотка вартості, падіння зупинилося на позначці 242,05 долара за акцію.

Дехто з користувачів запропонував Маску провести референдум також у Мексиці та повернути їй Техас, а Аляску - Росії, виправивши "помилку" російського імператора Олександра ІІ. Також користувачі соцмереж публікували знищені росіянами автівки Tesla в Україні та жартівливо виставляли на продаж свої електромобілі.

Також з'явилися версія, що акаунт Маска зламали хакери. У розвідувальній спільноті InformNapalm зазначили, що дописи мільйонера написані у нетиповому стилі й суперечать загальній позиції Маска, якої він дотримувався стосовно України. Також там нагадали, що раніше обліковий запис Маска вже зламували. Утім, досі підтвердження цієї версії немає.

Користувачі соцмереж також нагадали публікації деяких західних ЗМІ про те , що Ілон Маск дивиться Russia Today і навіть бачить там "деякі хороші моменти". Про це стало відомо з його повідомлень, використаних у судовій справі Twitter проти мільярдера, який намагається вийти з угоди щодо купівлі соцмережі.