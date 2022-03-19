Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї

У Росії продовжують стверджувати, що Україна нібито таємно допомагає США розробляти біологічну зброю. У середу, 27 квітня, про це згадав глава Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Раніше цю тезу озвучило Міноборони - невдовзі після вторгнення російської армії до України наприкінці лютого. Від того часу її серед інших повторювали глава МЗС Сергій Лавров та колишній президент Дмитро Медведєв. Суть звинувачень - США нібито створили у всьому світі, зокрема в Україні, мережу секретних лабораторій. У ході війни, яку в Росії називають "спецоперацією", нібито отримано докази створення в Україні "компонентів біологічної зброї за безпосередньою участю Пентагону".

Президент України Володимир Зеленський ще у середині березня відкинув ці звинувачення. Зі спростуванням виступив представник Міноборони США. Немає даних про секретні програми біологічної зброї в Україні також в ООН, про що тоді ж на скликаному за ініціативою РФ засіданні Ради Безпеки заявила голова Організації з роззброєння Ідзумі Накаміцу.

Чим небезпечна біологічна зброя

Біологічна зброя заборонена міжнародною конвенцією 1972 (КБЗ). Але контрольного органу, умовного аналога Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), немає. Фахівці називають це "інституційним дефіцитом". Крім того, як пояснили DW опитані експерти, немає чіткої межі між цивільними та військовими дослідженнями, що ускладнює спростування та полегшує пропаганду.

Саме в повідомленнях МО РФ згадувалися дослідження в Україні збудників таких захворювань, як чума, сибірка, дифтерія, дизентерія, сальмонельоз та інші. Яка з них найнебезпечніша? Британський експерт Річард Ґатрі вважає, що справа не так у тому, наскільки біологічна зброя смертоносна. "Вся біологічна зброя - це інструменти для навмисних захворювань, покликані зробити так, щоб люди побоювалися використати певне джерело їжі або води". На його думку, це багато в чому "психологічний ефект".

Російські війська в Україні

Про це попереджає і група німецьких учених, статтю яких наприкінці березня опублікував Інститут дослідження питань миру та безпекової політики (ISFH) у Гамбурзькому університеті. Вони вважають, що звинувачення РФ на адресу України "небезпечні", оскільки, серед іншого, "сіють страх". Експерти нагадують, що схожі звинувачення лунали на адресу США та України ще до вторгнення, а "кампанії з дезінформації" сягають корінням часів холодної війни. Один із авторів тексту - співробітник університету Гамбурга, голова групи аналізу біологічних ризиків Ґуннар Єреміас (Gunnar Jeremias). "В Україні є біолабораторії, які отримують підтримку США, але й, наприклад, Німеччини. Те, чим там займаються, є дуже прозорим", - говорить Єреміас.

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З чого почалося співробітництво США з Україною

Звинувачення Росії відкидають експерти із різних країн. "Це або свідома брехня або свідоме підтасовування фактів", - говорить Джон Ґілберт, відставний полковник армії США та колишній військовий інспектор у галузі зброї масового ураження (ЗМУ) з досвідом роботи в колишньому СРСР. За його словами, США давно співпрацюють із лабораторіями в Україні в галузі біологічних досліджень. Ця співпраця почалася в період розпаду СРСР у рамках Програми спільного зменшення загрози, або Програми Нанна-Луґара (сенаторів США Семюела Нанна і Річарда Луґара), в рамках якої Вашингтон виділяв колишнім радянським республікам, у тому числі - Росії, кошти на знищення та скорочення ЗМУ. Однією з цілей було "вивчення поширення хвороб та визначення патогенів", - каже Ґілберт: "Росія про це добре обізнана".

Від 2005 року співпраця Києва та Вашингтона розвивалася на основі угоди у сфері охорони здоров'я, зазначає британський експерт Річард Ґатрі. Серед ключових подій, які передували цьому, він назвав теракти зі спорами сибірки в США в 2001 році, а також спалах коронавірусу SARS в 2003 році. Програму співпраці з лабораторіями у всьому світі справді фінансує Пентагон.

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Чим займається в Україні інститут Бундесверу

Схожим шляхом пішла і Німеччина, яку Росія також звинуватила у "власній військово-біологічній програмі" в Україні. Про це заявив наприкінці березня постпред РФ при женевському відділенні ООН Геннадій Гатилов. Йдеться, очевидно, про Німецьку програму біологічної безпеки. Це проєкт МЗС ФРН, започаткований у 2013 році. Як сказано в описі на сайті, його мета - допомогти країнам-партнерам в Африці, Центральній Азії та Східній Європі контролювати ризики - від зловживання небезпечними збудниками хвороб та токсинами до боротьби з пандеміями.

Сибірська виразка

Від 2016 року в рамках цієї програми Інститут мікробіології Бундесверу у Мюнхені співпрацює з Інститутом експериментальної та клінічної ветеринарної медицини у Харкові, повідомили DW у Міноборони Німеччини. За сприяння інституту Бундесверу проводяться "дослідження про поширення сибірки, бруцельозу, лептоспірозу, африканської чуми свиней" та інших захворювань, які трапляються в природі у тварин і можуть передаватися людині.

Професор Роман Вельфель (Roman Wölfel) очолює Інститут мікробіології Бундесверу та вважається одним із провідних фахівців у країні. У розмові з DW він назвав звинувачення Росії на адресу України "абсолютно надуманими". Вельфель особисто відвідував лабораторію ветінституту у Харкові. "Там займаються переважно хворобами тварин у сільському господарстві", - говорить він. За його словами, німці аж до початку війни навчали українських спеціалістів у Харкові "сучасним методам молекулярної діагностики". Участь у цивільному проєкті інституту Бундесверу Вельфель серед іншого пояснив тим, що у військових є у розпорядженні технічні засоби й методи, які дозволяють швидше реагувати на появу нових джерел захворювань.

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Чи можлива "етнічна зброя"?

Серед звинувачень Росії лунають і такі, що Україна допомагала США розробляти "етнічну зброю". Про це писав у березні глава Роскосмосу Дмитро Рогозін у своєму Telegram-каналі. На це натякав начальник військ РХБЗ генерал Ігор Кирилов. Експерти кажуть, що це неможливо, принаймні поки що. "Люди набагато більше схожі, ніж прийнято вважати, включаючи етноси, - говорить Вельфель. - Абсолютно нереально розробити щось, що діятиме проти однієї групи населення, і не діятиме проти іншої". Він навів приклад подібні плани в ПАР часів апартеїду (Project Coast), але вони не були реалізовані.

Російська ракета на вулиці Харкова

"Розмови про цю ("етнічну зброю") точаться від 1970-х років", - говорить Річард Ґатрі. За його словами, людство "дуже далеке від цього". Також він не бачить нічого дивного у використанні у дослідженнях українськими вченими перелітних птахів, про що заявила російська сторона.

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Чи варто Україні запросити міжнародних експертів?

Ґатрі вважає, що Росія використовує тему біолабораторій в Україні з метою пропаганди, причому, як він вважає, "досить ефективно": "Це вже використовувалося багато разів. Говорячи, мовляв, подивіться, які погані речі хтось робить, ви намагаєтеся перетягнути людей на свій бік". Ґатрі звертає увагу на те, що Росія вирішила винести питання на обговорення РБ ООН, але не задіяла механізм формальної скарги, передбаченої статтею VI Конвенції про біологічну зброю.

Свого часу схожі звинувачення звучали в Росії на адресу Грузії, де у Тбілісі США фінансують дослідницький Центр імені Луґара. Щоб розвіяти сумніви в 2018 році влада Грузії запросила міжнародних експертів, у тому числі - з Росії, але Москва відмовилася. Візит відбувся, у звіті за підсумками сказано, що центр не порушує норм Конвенції. Експерти радять Україні зробити те саме, але зазначають, що в умовах війни це складно.