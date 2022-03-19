ООН спростувала "фейки" РФ про створення біологічної зброї в Україні

Організації Об'єднаних Націй (ООН) не відомо про існування в Україні програм створення біологічної зброї. Про це заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу на нараді Ради безпеки у п'ятницю, 18 березня.

"ООН не відомо про якусь програму біологічної зброї, що проводиться в Україні", - заявила Накаміцу, відповідаючи на нові звинувачення Російської Федерації, що вона має докази протилежного.

За словами Накаміцу, ООН не має ні мандату, ні можливостей для розслідування таких заяв, що підпадають під егіду Конвенції про біологічну зброю 1972 року.

ООН спростувала "російські фейки"

Екстрену нараду скликали з ініціативи Москви після того, як посол Росії Василь Небензя повідомив, що його делегація має нібито нові докази угоди між Україною та США щодо проведення досліджень біологічної зброї на території України, датованої ще 2005 роком.

Читайте також: Повернення ядерної загрози: як Захід може захиститися

За словами Небензі, угода нібито передбачала пряме фінансування України з боку США на суму 32 мільйони доларів.

Своєю чергою посолка США Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що РБ ООН вже чула "тираду дивних теорій змови" з приводу біологічної зброї на своєму засіданні тиждень тому. "Таких лабораторій немає ні біля кордону з Росією, ні деінде", - сказала вона. Натомість, за словами Томас-Грінфілд, в Україні є кілька закладів охорони здоров’я, які підтримують США, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та інші уряди і міжнародні установи.

При цьому посолка США наголосила, що саме Росія, а не Україна, тривалий час підтримує програму біологічної зброї, порушуючи міжнародне право.

Таким чином "ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні", заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Усі спроби Росії створити неправдиві приводи для її варварської війни з Україною приречені на провал. Жодна дрібниця не залишиться поза увагою, щоб притягнути Росію та її посадових осіб до відповідальності за злочини проти України" , - написав він на своїй сторінці у Twitter в суботу, 19 березня.

Загроза застосування біологічної зброї Росією

Раніше США застерегли світ щодо можливого застосування Росією в Україні хімічної або біологічної зброї. Зокрема, речниця американського президента Джен Псакі зазначила, що поширенням фейків Москва прагне створити умови для подальшої ескалації невиправданої війни в Україні. При цьому РФ може звинуватити у нападі українців, щоби виправдати продовження воєнних дій, зауважила Псакі.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також висловив побоювання, що Росія може доставити хімічну зброю в Україну. "Те, що ви чуєте про хімічну зброю - це прямо з їхнього сценарію. Вони почнуть говорити, що їхні противники або американці зберігають хімічну зброю. І коли вони самі розмістять хімічну зброю, чого я боюсь, то в них уже готова буде свого роду фальшива історія", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Sky News.