 США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2022

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Новини

США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю

У російській дезінформації про біолабораторії в Україні США вбачають сигнал про підготовку Росії до того, щоб самій застосувати хімічну або біологічну зброю. Це типовий прийом Москви, впевнені у Вашингтоні.

Пологовий будинок у Маріуполі після бомбардування, 9 березня 2022 року

Пологовий будинок у Маріуполі після бомбардування, 9 березня 2022 року

Адміністрація США стверджує, що Росія, ймовірно, планує застосувати в Україні хімічну або біологічну зброю. Поширюючи хибну інформацію про біолабораторії в Україні, де Пентагон ніби-то розробляв біологічну зброю, Москва хоче підготувати підґрунтя для подальшої ескалації невиправданої воєнної агресії в Україні, заявила у середу, 9 березня, прессекретарка президента США Джен Псакі.

У Росії чітка модель поведінки - вона або сама готується застосувати зброю масового ураження, або планує інсценувати напад українців, щоб створити привід для продовження війни, написала Псакі у Twitter.

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Москва має досвід застосування хімічної зброї

Псакі зазначила, що Росія неодноразово застосовувала хімічну зброю - наприклад, під час нападу на політичних опонентів президента Володимира Путіна, зокрема, на Олексія Навального. До того ж, за її словами, Москва підтримує сирійського лідера Башара Асада, режим якого "неодноразово застосовував хімічну зброю".

За словами прессекретарки Білого дому, це типовий прийом Росії - звинувачувати Захід у порушеннях, які вона сама чинить. Джен Псакі також звинуватила китайських посадовців у тому, що ті транслюють конспірологічні теорії.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс того ж дня назвав російську дезінформацію "абсолютною маячнею". За його словами, США не мають лабораторій з виробництва біологічної або хімічної зброї в Україні і дотримуються міжнародних угод щодо хімічної та біологічної зброї.

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ООН нічого не відомо про хімічну зброю України

Раніше ООН заявляла, що їй нічого не відомо про зброю масового ураження, яку нібито розробляють в Україні. За словами офіційного представника ООН Стефана Дюжарріка, Всесвітній організації охорони здоров'я "не відомо про будь-які дії українського уряду, що суперечили б її міжнародним зобов'язанням, які стосуються, серед іншого, хімічної та біологічної зброї".

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд попередила, що російські сили можуть отримати контроль над "об'єктами біологічних досліджень" в Україні.

Уряд США "працює з українцями над тим, як запобігти потраплянню цих дослідницьких матеріалів до рук російських сил у разі їх наближення", - сказала вона під час слухань у Сенаті США 8 березня.

Сенатор Марко Рубіо звернув увагу на повідомлення російської пропаганди про те, що українці ніби-то хочуть застосувати біологічну зброю, використавши допомогу НАТО.

Раніше міністерство оборони Росії зробило заяву, в якій ідеться про те, що Україна розробила мережу біологічних лабораторій, що працюють у рамках спільних програм з Пентагоном. Проте міжнародні спеціалісти з перевірки фактів вже давно спростували це твердження, зазначає агенція AFP. 

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  • Тернопіль, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Ірпінь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Евакуація жителів Ірпеня, 7 березня.

  • Львів, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Потяг з біженцями зі Львова в напрямку Польщі.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Суми, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Львів

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  • Харків

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Представники тероборони перевіряють підбиту техніку російських військ під Харковом, 7 березня.

  • Любачув

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Жінки та діти виїжджають з України, чоловіки залишаються вдома, щоб захищати. Ця фотографія зроблена в польському місті Любачув.

  • Київ

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Учасник сил територіальної оборони в Києві збирається на патрулювання міста.

  • Будомеж

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Діти-біженці з України в польському Будомежі.

  • Ватра-Дорней, 8 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Родини українських біженців біля вогнища у румунському місті Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    В угорському місті Захонь приміщення місцевого музею передали під розміщення біженців і вивозять експонати.

  • Унтермайтинген

    Війна в Україні - 08.03.2022

    У Німеччині біженців, які прибувають до Берліна, починають перерозподіляти у ніші регіони країни. На цій світлині - пункт тимчасового розміщення в баварському Унтермайтингені.

  • Касіма

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Акція солідарності в Японії. Українські прапори на полі біля міста Касіма.

  • Дрезден

    Війна в Україні - 08.03.2022

    50-метровий пацифістський символ у кольорах національного прапора України на фасаді одного з готелів у східнонімецькому Дрездені.

  • Пекін

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Українські спортсменки і спортсмени продовжують успішно виступати на Паралімпійських іграх у Пекіні. На цій фотографії - медалістки Паралімпіади-2022 Ірина Буй (у центрі), Олександра Кононова (ліворуч) і Людмила Ляшенко (праворуч).

  • Стамбул, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

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    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

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