США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю

Адміністрація США стверджує, що Росія, ймовірно, планує застосувати в Україні хімічну або біологічну зброю. Поширюючи хибну інформацію про біолабораторії в Україні, де Пентагон ніби-то розробляв біологічну зброю, Москва хоче підготувати підґрунтя для подальшої ескалації невиправданої воєнної агресії в Україні, заявила у середу, 9 березня, прессекретарка президента США Джен Псакі.

У Росії чітка модель поведінки - вона або сама готується застосувати зброю масового ураження, або планує інсценувати напад українців, щоб створити привід для продовження війни, написала Псакі у Twitter.

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Москва має досвід застосування хімічної зброї

Псакі зазначила, що Росія неодноразово застосовувала хімічну зброю - наприклад, під час нападу на політичних опонентів президента Володимира Путіна, зокрема, на Олексія Навального. До того ж, за її словами, Москва підтримує сирійського лідера Башара Асада, режим якого "неодноразово застосовував хімічну зброю".

За словами прессекретарки Білого дому, це типовий прийом Росії - звинувачувати Захід у порушеннях, які вона сама чинить. Джен Псакі також звинуватила китайських посадовців у тому, що ті транслюють конспірологічні теорії.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс того ж дня назвав російську дезінформацію "абсолютною маячнею". За його словами, США не мають лабораторій з виробництва біологічної або хімічної зброї в Україні і дотримуються міжнародних угод щодо хімічної та біологічної зброї.

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ООН нічого не відомо про хімічну зброю України

Раніше ООН заявляла, що їй нічого не відомо про зброю масового ураження, яку нібито розробляють в Україні. За словами офіційного представника ООН Стефана Дюжарріка, Всесвітній організації охорони здоров'я "не відомо про будь-які дії українського уряду, що суперечили б її міжнародним зобов'язанням, які стосуються, серед іншого, хімічної та біологічної зброї".

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд попередила, що російські сили можуть отримати контроль над "об'єктами біологічних досліджень" в Україні.

Уряд США "працює з українцями над тим, як запобігти потраплянню цих дослідницьких матеріалів до рук російських сил у разі їх наближення", - сказала вона під час слухань у Сенаті США 8 березня.

Сенатор Марко Рубіо звернув увагу на повідомлення російської пропаганди про те, що українці ніби-то хочуть застосувати біологічну зброю, використавши допомогу НАТО.

Раніше міністерство оборони Росії зробило заяву, в якій ідеться про те, що Україна розробила мережу біологічних лабораторій, що працюють у рамках спільних програм з Пентагоном. Проте міжнародні спеціалісти з перевірки фактів вже давно спростували це твердження, зазначає агенція AFP.