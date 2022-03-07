 США готують нові заходи для економічної ізоляції Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

США готують нові заходи для економічної ізоляції Росії

Закон, що розробляється в Конгресі США, стане першим кроком до позбавлення Росії доступу до СОТ, зазначила речниця Палати представників Ненсі Пелосі в листі до членів Демократичної партії.

Речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

Речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

Палата представників у Конгресі США вивчає можливості для розробки "потужного законопроєкту для подальшої ізоляції Росії від світової економіки". Зокрема, він включатиме заборону на імпорт російської нафти та енергетичних продуктів у США. Про це йдеться у листі речниці Палати представників Ненсі Пелосі до її однопартійців по Демократичній партії, оприлюдненому в неділю, 6 березня.

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Як зазначається в цьому документі, "законодавство, яке розробляють, скасує нормальні торговельні відносини з Росією і Білоруссю та стане першим кроком на шляху до позбавлення РФ доступу до Світової організації торгівлі (СОТ)".

Крім того, пише Пелосі, Конгрес уповноважить органи виконавчої влади підвищити тарифи на імпорт із РФ. На даний момент на тлі стрибка цін на бензин адміністрація президента США Джо Байдена ще не запроваджувала заборони на імпорт нафти з Росії.

За даними Пелосі, Конгрес також має намір схвалити на цьому тижні прохання адміністрації Байдена про виділення 10 мільярдів доларів на гуманітарну, військову та економічну допомогу Україні, яка зазнала 24 лютого військового нападу з боку Росії.

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