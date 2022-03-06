Блінкен: США, Європа розглядають заборону імпорту нафти з РФ

Вашингтон проводить консультації з союзниками у Європі щодо можливості запровадити ембарго на імпорт російської нафти, сказав в інтерв’ю CNN Держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Зараз ми спілкуємося з нашими європейськими партнерами та союзниками та розглядаємо спільне рішення щодо можливої заборони на імпорт російської нафти", - сказав він.

Сторони також беруть до уваги важливість забезпечення світових ринків необхідними обсягами енергоносія, зазначив держсекретар США.

"Обговорення зараз у дуже активній фазі", - додав він.

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Тиск на уряд США щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії зростає. Президент США Джо Байден жодного разу не заперечив можливості такого кроку. Втім, у Вашингтоні остерігаються можливого підвищення цін на пальне, які вже й без того б'ють рекорди.

У разі позитивного рішення заборона на імпорт нафти стане ще одним обмеженням у низці санкцій, які країни Заходу запровадили проти Росії у відповідь повномасштабну війну, яку країна розгорнула проти України.

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Як відомо, російська влада називає повномасштабну війну проти України "спеціальною військовою операцією" та забороняє ЗМІ називати її війною чи вторгненням.