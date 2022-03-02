США закликають своїх громадян негайно залишити Росію

Держдепартамент США у суботу, 5 березня, змінив рекомендації для тих, хто подорожує, та своїх громадян, що перебувають у Росії, та закликає негайно залишити територію Російської Федерації, повідомляє агенція dpa.

"Не подорожуйте до Росії через невиправданий та нічим неспровокований напад російських військ на Україну", - йдеться у повідомленні Держдепу США.

Відомство зазначає, що у разі потреби американське посольство не зможе надати належної допомоги своїм громадянам.

"До того ж, в Росії можливі переслідування іноземців, у тому числі через нормативні акти, що спрямовані прямо проти іноземців", - додає Держдеп США.

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Війна Росії в Україні

О 5 ранку 24 лютого Росія розпочала повномасштабний військовий наступ на Україну. Десятий день поспіль російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.

За цей час серед цивільного населення загинула 351 людина та ще 707 було поранено, свідчать дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Захід засудив агресивні дії РФ, запровадивши низку санкцій у низці сфер, зокрема проти російський фінансових установ, політичних еліт та військово-промислового сектору.

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На тлі війни в Україні Росія заблокувала низку російських та закордонних ЗМІ, які, з точки зору Москви, "хибно" висвітлювали дії російських військ на українській території.

Внаслідок ухвалення закону про кримінальну відповідальність за поширення "неправдивої інформації про збройні сили РФ", низка міжнародних ЗМІ, серед яких Bloomberg, СNN, CBS, ABC та BBC призупиняють роботу своїх журналістів у Росії.

Напередодні, Роскомнадзор заблокував у Росії діяльність соціальних мереж Facebook та Twitter.