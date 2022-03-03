Новий раунд переговорів України та РФ відбудеться 7 березня - Арахамія

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 5 березня читайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 5 березня (час київський).

++19.34++

Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у понеділок, 7 березня, повідомив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у Facebook. Попередній, другий раунд перемовин відбувся в четвер, 3 березня. Сторони домовилися про створення гуманітарних коридорів для евакуації місцевого населення в містах, де точаться бої.

++19.04++

Полонені російські військовослужбовці в Україні звернулись до співгромадян із закликом зробити все можливе для припинення війни в Україні. "Росіяни, зробіть усе можливе для того, щоб ця війна припинилася. Вона не потрібна ні Україні, ні Росії. Ця війна потрібна лише Путіну", - сказав на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в суботу полонений військовослужбовець Андрій Чуватаревський. "Ми відчуваємо ненависть до керівництва, яке нас сюди відправило. Ми розуміємо, що нас сюди, як кошенят, закинули заради вигоди уряду", - сказав полонений. Своєю чергою, полонений Дмитро Гагарін передав своїм рідним та близьким у Росії не слухати російську пропаганду. "Хотілося б, щоб усі люди РФ почули, що тут в Україні все не так, як розповідають на російському телебаченні. Тут немає бандерівців, немає якихось нацистів. Тут звичайний мирний народ", - заявив він. На пресконференції було десять військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Частина з тих, хто виступав, заявили, що категорично не хочуть повертатися до РФ і зараз побоюються за свої сім'ї.

Зруйнований внаслідок бойових дій будинок у Маріуполі

++18.54++

Внаслідок військової агресії Російської Федерації в Україні серед цивільного населення загинула 351 людина та ще 707 було поранено, повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Це дані, зібрані організацією за період з 4.00 ранку 24 лютого 2022 року до опівночі 4 березня 2022 року. Найбільша кількість жертв у Донецькій і Луганській областях - 471 (86 загиблих і 385 поранених). У решті областей, де точилися бойові дії (м. Київ, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Одеській, Сумській, Запорізькій та Житомирській областях), зафіксовано 587 жертв (265 загиблих та 322 поранених). Більшість втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, у тому числі внаслідок обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіа ударами.

++18.26++

Італія вилучила яхти та вілли російських олігархів в Сардинії, на Лігурійському узбережжі та озері Комо на 143 мільйони євро, повідомляє AP. "Ми маємо бути в змозі зупинити атаку Путіна", - сказав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на італійському державному телебаченню в п’ятницю, 4 березня. Повідомляється, що італійська фінансова поліція конфіскувала яхту Геннадія Тимченка в порту Сан-Ремо, яхту Lady M, що належить Олексію Мордашову, і вілли у Тоскані й Комо. Також було конфісковано особняк бізнес-магната Алішера Усманова на узбережжі Північної Сардинії.

Володимир Путіна та Алішер Усманов

++18.23++

Українські бізнесмени Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Сергій Тігіпко назвали президента РФ Володимира Путіна "військовим злочинцем". Про це вони заявили в інтерв'ю бізнесменів "Економічній правді". "Безумовно. Росія - країна-агресор, а Путін - військовий злочинець", - сказав Рінат Ахметов. Відповідаючи на аналогічне запитання видання, Віктор Пінчук сказав, що вважає Путіна злочинцем "так, як і весь цивілізований світ", додавши, що не має бізнесу або фінансових інтересів у Росії. "Іншої відповіді сьогодні бути не може. Росія - агресор, а Путін однозначно є військовим злочинцем", - відповів Сергій Тігіпко. Він додав, що бізнесу в Росії він не має, а сам перебуває в Україні.

++17.56++

Бородянський психоневрологічний інтернат може бути захоплений російськими військами, які ведуть звідти артилерійський вогонь по позиціях української армії, заявляє глава Київської ОДА Олексій Кулеба. "З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадирівців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії", - написав Кулеба в Telegram-каналі. Раніше інтернат був укриттям й для місцевих жителів, додав він. За попередніми даними Кулеби, у закладі перебувають понад 500 пацієнтів, з яких майже 100 - лежачі.

++17.44++

Українські військові у Миколаєві відбили російський наступ та захопили військову техніку, повідомляє глава Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram. "Окупантів вибили з міста. Ми маємо багато трофейної техніки", - каже він у зверненні. За словами губернатора, російські військові відступили далеко за межі міста і "зараз просто тікають", здебільшого у напрямку Херсона. "У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку", - додав він.

++17.40++

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" хоче відкрити в Україні Центр свободи преси для підтримки журналістів, які перебувають під загрозою війни. Про це повідомляє dpa. Організація планує відкрити разом з Інститутом масової інформації (IMI) координаційний центр у Львові. Планується, що журналісти зможуть брати там у користування бронежилети та шоломи. Центр також надаватиме фінансову та психологічну підтримку українським і іноземним журналістам. Приміщення центру також зможе слугувати укриттям на випадок нападу.

++17.01++

"Нафтогаз України" закликає міжнародні нафтосервісні компанії припинити роботу в Росії. Українська компанія звертається зокрема до "великої четвірки" нафтосервісних компаній Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, а також постачальників технологій та обладнання. "Сьогодні природний газ є зброєю проти України, завтра він може стати зброєю проти всього світу", – надає слова голови правління Юрія Вітренко пресслужба "Нафтогазу". У компанії зазначили, що продовжують юридичну боротьбу проти російської газової монополії, зокрема активно взаємодіють з антимонопольним органом Єврокомісії щодо зловживань "Газпрому" на європейському ринку газу.

++16.31++

Близько 30 тисяч людей вийшли на демонстрацію в Гамбурзі в суботу, 5 березня, на знак солідарності з Україною та за мир в Європі. Про це повідомляє AFP. До проведення демонстрації закликали українська діаспора, молодіжні організації кількох політичних партій та кліматичний рух Fridays for future. Останніми днями в багатьох містах Німеччини відбулися акції солідарності з Україною. Демонстрації також заплановані й на неділю, 6 березня.

++16.07++

Понад 10 мільярдів гривень зібрано на підтримку української армії та гуманітарну допомогу. Про це повідомив Національний банк України. Гроші переказували на спеціальний рахунок для допомоги армії та рахунок міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб. Кошти надійшли як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та інших країн. З цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,7 мільярда гривень, зокрема на потреби Національної гвардії та міністерства оборони України.

++15.54++

Безпечного "зеленого коридору" в Енергодарі сьогодні немає. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі. "Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар знаходиться в пріоритеті", - написав Орлов. Він повідомив, що міська влада знову повернулася до будівлі виконкому. Мер закликав громадян не користуватись особистим автотранспортом та прибрати його з дороги, щоб він не заважав роботі рятувальних служб. Орлов нагадав, що комендантська година в Енергодарі з 18.00 до 05.30 і повідомив, що в місті запускається система опалення. "Можуть бути повітряні "пробки" та пориви, адже ми фактично заново запустили всю систему опалення", - написав мер. Раніше в Енегродарі, що розташований поруч із Запорізькою АЕС, тривали інтенсивні бойові дії.

Біженці з України в Берліні, 3 березня

++15.34++

Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН очікує, що до 225 тисяч людей, які втікають від війни РФ в Україні, будуть шукати захисту в Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag. Повідомляється, що міністерство опирається на дані Міжнародної організації з міграції (МОМ).

++14:59++

На Миколаївщині в суботу, 5 березня, українські війська ліквідували 4 російські гвинтокрили. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. "Щойно, на Миколаївщині, морські піхотинці разом з побратимами з Оперативного командування"Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці", - наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

++14:40++

Станом на 5 березня федеральна поліція Німеччини зареєструвала 27 491-го біженця від війни в Україні. Про це повідомив представник німецького міністерства внутрішніх справ. За його словами, реальна кількість українських біженців у ФРН може бути більшою, адже дані поліції не враховують тих, хто перетнув кордони Німеччини з інших країн ЄС. "Оскільки немає прикордонного контролю, кількість біженців може бути вищою", - зазначено у повідомленні. За оцінкою УВКБ ООН, станом на 4 березня з України виїхало понад 1,25 мільйона людей, з них левова частка - до Польщі.

++14:20++

Німецькі суспільно-правові телеканали ARD і ZDF тимчасово припиняють мовлення з московської студії в Росії. Про це повідомили у пресслужбі Westdeutsche Rundfunk (WDR). Таке рішення, пояснили у WDR, німецькі мовники ухвалили після ухвалення нового закону, що обмежує роботу ЗМІ у Росії. При цьому ARD і ZDF з інших студій продовжать "всебічно інформувати аудиторію про події, що відбуваються в Росії та Україні", - йдеться уповідомленні. Низка міжнародних ЗМІ раніше заявили, що повністю або частково припинять роботу в країні. Зокрема, американська телекомпанія CNN, британська BBC, канадська телекомпанія CBC і американське інформаційне агентство Bloomberg.

Дивитись відео 06:11 Заробітчани повертаються до України, щоб захищати батьківщину (04.03.2022)