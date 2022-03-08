 У НАТО закликали не дозволити війні вийти за межі України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

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Новини

У НАТО закликали не дозволити війні вийти за межі України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв захистити територію усіх країн, що входять до Альянсу, і заявив про наявність достовірних даних, які вказують на здійснення воєнних злочинів військовими РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг  закликав Росію покласти край військовому конфлікту на території України, а також не допустити його поширення на інші країни. Він також пообіцяв захистити територію усіх країн, що входять до Альянсу, і заявив про наявність достовірних даних, які вказують на здійснення воєнних злочинів військовими РФ.

"Ми несемо відповідальність за те, щоби конфлікт не загострився та не вийшов за межі України", - заявив він у вівторок 8 березня, після зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі. Столтенберг пообіцяв "охороняти та захищати кожну п'ядь території країн-союзників". 

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Столтенберг: Обстріли цивільних - військовий злочин

Столтенберг також прокоментував повідомлення про обстріли російськими військовими цивільних мешканців, які намагаються залишити райони бойових дій. "Є дуже достовірні повідомлення про те, що цивільні особи під час евакуації потрапляють під обстріли", - зазначив він. Такі дії є військовими злочинами і абсолютно неприйнятні, підкреслив Столтенберг та закликав установити справжні гуманітарні коридори, які будуть використовуватись без обмежень.

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