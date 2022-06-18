 Скандал у Німеччині: головний артмайданчик країни звинуватили в антисемітизмі | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Скандал у Німеччині: головний артмайданчик країни звинуватили в антисемітизмі

У Касселі учасникам міжнародної художньої виставки documenta довелося демонтувати один із експонатів: величезне полотно "People's Justice" індонезійського колективу художників Taring Padi.

Полотно People's Justice індонезійського колективу художників Taring Padi

Полотно "People's Justice" індонезійського колективу художників Taring Padi

Звинувачення в антисемітизмі пролунали задовго до відкриття відомої на весь світ виставки сучасного мистецтва в Касселі. І не встигла documenta відкритися, як скандал вибухнув з новою силою. Спочатку критика лунала на адресу кураторів (індонезійських художників Ruangrupa) - через те, що вони запросили до участі у виставці художників, які підтримують культурний бойкот Ізраїлю. Тепер, після відкриття 18 червня, ішлося вже про конкретний витвір мистецтва антисемітського змісту.

documenta і звинувачення в антисемітизмі

Величезне полотно "People's Justice" індонезійського колективу художників Taring Padi, розміщене у самому центрі експозиції, перед виставковою залою documenta, недовго було доступне для огляду. Через гостру критику цей експонат спершу завісили, а потім і взагалі прибрали. "Тут перейшли усі кордони", - приблизно так відреагували німецькі ЗМІ на полотно індонезійських художників. Що ж так схвилювало громадськість?

Читайте також: Facebook видалятиме повідомлення із запереченням Голокосту

Ще до офіційного відкриття представники ЗМІ, для яких documenta відкрилася кількома днями раніше, вивчали експонати. Особливий інтерес викликав проєкт групи палестинських художників The Question of Funding із критикою на адресу Ізраїлю. Саме він став приводом для дебатів за кілька місяців до відкриття documenta. Поки журналісти оглядали експонати, які готували до виставки, тривали роботи з завершення підготовки величезного полотна "People's Justice", який і став причиною ще гучнішого скандалу.

Фрагмент полотна People's Justice

Фрагмент полотна "People's Justice", авторів якого звинуватили в антисемітизмі

На ньому - солдати, свиня, зірка Давида, шолом з написом "Моссад" (назва ізраїльської спецслужби), напис "КДБ", людина з сигарою в зубах і написом "СС" на капелюхові... І це лише деякі елементи.

Критики documenta знайшли остаточне підтвердження своїх побоювань. Центральна рада євреїв Німеччини різко розкритикувала виставку в Касселі. Адже керівництво documenta запевняло, що на артмайданчику немає місця антисемітизму.

Читайте також: Провокація від мистецтва: documenta відзначає ювілей

Де закінчується свобода мистецтва

Колектив художників з Індонезії разом із кураторами та керівництвом виставки вирішили приховати полотно від громадськості, завісивши його, та пообіцяли дати пояснення. Директор освітнього Центру імені Анни Франк Мерон Мендель (Meron Mendel) звернувся до documenta з вимогою прибрати експонат індонезійської групи художників. "Ці зображення не дають жодних можливостей для інтерпретації, це явне антисемітське цькування", - прокоментував полотно Мендель інформаційному агентству dpa. При цьому він закликає не звинувачувати усю виставку в антисемітизмі.

Фрагмент банера People's Justice

Фрагмент банера "People's Justice"

Не залишилася осторонь і держміністерка ФРН з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот (Claudia Roth), яка побачила у скандальному полотні явні ознаки антисемітизму: "Я повторю ще раз. Людська гідність, захист від антисемітизму, як і від расизму та будь-якої іншої форми агресії, - це основи нашого спільного існування, і тут закінчується свобода мистецтва".

У вівторок, 21 червня, мер Касселя Крістіан Ґезелле (Christian Geselle) заявив, що експонат "People's Justice" демонтують. Це відбулося того ж дня.

Один із учасників індонезійського колективу художників Taring Padi демонтує полотно People's Justice, яке опинилося в центрі скандалу

Один із учасників індонезійського колективу художників Taring Padi демонтує полотно "People's Justice", яке опинилося в центрі скандалу

Колектив художників Taring Padi заснували у 1990-тих роках як опозиційну відповідь президентові Сухарто, який правив тоді в Індонезії. Гострі карикатури на злобу дня були основою його творчості. На виставці documenta роботи індонезійської артгрупи представлено в колишній будівлі басейну - ще понад 1000 експонатів, багато з яких підготували спільно з дітьми на творчих семінарах, розмістили по всій виставці. Полотно, що опинилося в самому центрі експозиції й головного скандалу, - не нова робота артгрупи. Її виконали понад 20 років тому.

На відкритті виставки президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) розкритикував її організаторів та кураторів за відсутність на ній робіт ізраїльських художників. Як виявилося, це був не єдиний привід для критики.

Читайте також: У Німеччині стартував ювілейний рік єврейської культури

Дивитись відео 02:40

Штайнмаєр: Хотілося б, що ми раз і назавжди винесли урок з історії

Також за темою

18.06.2022, Hessen, Kassel: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte links) steht bei der Eröffnung von der documenta fifteen neben Arif Havas Oegroseno (Mitte rechts), Botschafter der Republik Indonesien, vor dem Museum Fridericianum. Die Kunstausstellung geht vom 18.06. bis 25.09.2022. Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРН розкритикував виставку мистецтва documenta 18.06.2022

Критика ізраїльської політики дозволена, але там, де критика Ізраїля переходить у сумнів у його праві на існування, межа перейдена, заявив президент ФРН на відкритті виставки documenta у Касселі.

BAYREUTH, GERMANY - APRIL 11: A bronze portrait bust of German composer Richard Wagner, sculptured by artist Arno Breker, taken on April 11, 2010 in Bayreuth, Germany. The opera house is the place, where the annual Richard Wagner festival takes place during the summer season. A funeral service for Wolfgang Wagner, long standing festival director and great-grandson of German composer Richard Wagner will be hold on sunday the 11th of April 2010. (Photo by Johannes Simon/Getty Images)

Сім речей, які варто знати про Ріхарда Ваґнера 25.07.2021

Завдяки Байротському фестивалю ім'я німецького композитора Ріхарда Ваґнера стало відомим на весь світ. Але хто знає, що він іще у школі писав п'єси та часто мав справу з безгрошів'ям?

Stölzl, Gunta (eigentl. Adelgunde). Weberin und Textildesignerin; Meisterin der Weberei-Klasse am Bauhaus Dessau; München 5.3.1897  Männedorf 22.4.1983. Gruppenfoto der Weberei-Klasse von Gunta Stölzl; Stölzl mit Krawatte neben dem Werkmeister A.Albers. Foto: Lotte Stam-Beese, um 1927. |

Жінки в мистецтві: 100 імен, які треба знати 08.07.2020

100 років минуло, відколи жінкам у Німеччині дозволили вчитися в академіях мистецтв. Проте художниці досі залишаються в тіні своїх колег-чоловіків.

Реклама

Відео

Борщ

Як смакує борщ по-боннськи

Українським біженцям у Бонні приготували борщ, аби ті відволіклися від новин з України і згадали смак батьківщини.  

Доброволець з Донбасу вивчає українську мову на передовій

Робітник з Краматорська Олексій пішов добровольцем боронити Донбас. У перервах між обстрілами він вивчає українську.  

Фотогалерея

Пальми

Найсонячніші міста Європи

У нашому фотоогляді - найсонячніші міста та курорти Європи.  