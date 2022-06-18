Скандал у Німеччині: головний артмайданчик країни звинуватили в антисемітизмі

Звинувачення в антисемітизмі пролунали задовго до відкриття відомої на весь світ виставки сучасного мистецтва в Касселі. І не встигла documenta відкритися, як скандал вибухнув з новою силою. Спочатку критика лунала на адресу кураторів (індонезійських художників Ruangrupa) - через те, що вони запросили до участі у виставці художників, які підтримують культурний бойкот Ізраїлю. Тепер, після відкриття 18 червня, ішлося вже про конкретний витвір мистецтва антисемітського змісту.

documenta і звинувачення в антисемітизмі

Величезне полотно "People's Justice" індонезійського колективу художників Taring Padi, розміщене у самому центрі експозиції, перед виставковою залою documenta, недовго було доступне для огляду. Через гостру критику цей експонат спершу завісили, а потім і взагалі прибрали. "Тут перейшли усі кордони", - приблизно так відреагували німецькі ЗМІ на полотно індонезійських художників. Що ж так схвилювало громадськість?

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Ще до офіційного відкриття представники ЗМІ, для яких documenta відкрилася кількома днями раніше, вивчали експонати. Особливий інтерес викликав проєкт групи палестинських художників The Question of Funding із критикою на адресу Ізраїлю. Саме він став приводом для дебатів за кілька місяців до відкриття documenta. Поки журналісти оглядали експонати, які готували до виставки, тривали роботи з завершення підготовки величезного полотна "People's Justice", який і став причиною ще гучнішого скандалу.

Фрагмент полотна "People's Justice", авторів якого звинуватили в антисемітизмі

На ньому - солдати, свиня, зірка Давида, шолом з написом "Моссад" (назва ізраїльської спецслужби), напис "КДБ", людина з сигарою в зубах і написом "СС" на капелюхові... І це лише деякі елементи.

Критики documenta знайшли остаточне підтвердження своїх побоювань. Центральна рада євреїв Німеччини різко розкритикувала виставку в Касселі. Адже керівництво documenta запевняло, що на артмайданчику немає місця антисемітизму.

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Де закінчується свобода мистецтва

Колектив художників з Індонезії разом із кураторами та керівництвом виставки вирішили приховати полотно від громадськості, завісивши його, та пообіцяли дати пояснення. Директор освітнього Центру імені Анни Франк Мерон Мендель (Meron Mendel) звернувся до documenta з вимогою прибрати експонат індонезійської групи художників. "Ці зображення не дають жодних можливостей для інтерпретації, це явне антисемітське цькування", - прокоментував полотно Мендель інформаційному агентству dpa. При цьому він закликає не звинувачувати усю виставку в антисемітизмі.

Фрагмент банера "People's Justice"

Не залишилася осторонь і держміністерка ФРН з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот (Claudia Roth), яка побачила у скандальному полотні явні ознаки антисемітизму: "Я повторю ще раз. Людська гідність, захист від антисемітизму, як і від расизму та будь-якої іншої форми агресії, - це основи нашого спільного існування, і тут закінчується свобода мистецтва".

У вівторок, 21 червня, мер Касселя Крістіан Ґезелле (Christian Geselle) заявив, що експонат "People's Justice" демонтують. Це відбулося того ж дня.

Один із учасників індонезійського колективу художників Taring Padi демонтує полотно "People's Justice", яке опинилося в центрі скандалу

Колектив художників Taring Padi заснували у 1990-тих роках як опозиційну відповідь президентові Сухарто, який правив тоді в Індонезії. Гострі карикатури на злобу дня були основою його творчості. На виставці documenta роботи індонезійської артгрупи представлено в колишній будівлі басейну - ще понад 1000 експонатів, багато з яких підготували спільно з дітьми на творчих семінарах, розмістили по всій виставці. Полотно, що опинилося в самому центрі експозиції й головного скандалу, - не нова робота артгрупи. Її виконали понад 20 років тому.

На відкритті виставки президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) розкритикував її організаторів та кураторів за відсутність на ній робіт ізраїльських художників. Як виявилося, це був не єдиний привід для критики.

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