В Україні запровадили кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму

Верховна Рада України запровадила кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Відповідне рішення у вівторок, 15 лютого, ухвалили 295 голосами за мінімально необхідних 226.

Відповідальність за прояви антисемітизму парламентарі додали до статті Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За них каратимуть штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або обмеженням волі до п'яти років, або позбавленням волі до трьох років, із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

За такі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, каратимуть штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів (8500-17000 гривень) або позбавленням волі від двох до п'яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Такі дії, якщо вони вчинені організованою групою осіб чи спричинили тяжкі наслідки, будуть карати позбавленням волі від п'яти до восьми років.

Закон передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Що є проявами антисемітизму

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про запобігання антисемітизму, який зокрема дає визначення антисемітизму.

Проявами антисемітизму вважається: заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни - Голокосту, виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.

Крім того, проявами юдофобії вважаються: умисне пошкодження, руйнування або осквернення будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд і будинків, місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених євреям, з антисемітських мотивів.

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