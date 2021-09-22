 Верховна Рада ухвалила закон про запобігання антисемітизму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2021

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Новини

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання антисемітизму

Депутати Верховної Ради затвердили законопроєкт про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Людина у єврейському капелюсі - кіпі

Законопроєкт зокрема забороняє поширення ненависницьких заяв про осіб єврейського походження

Депутати Верховної Ради у другому читанні підтримали законопроєкт під номером 5109 про запобігання і протидію антисемітизму в Україні. "За" відповідне рішення на пленарному засіданні у середу, 22 вересня, проголосували 283 народних обранці.

Як повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", законопроєкт дає визначення антисемітизму, забороняє юдофобію та її прояви й передбачає відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

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Відповідальність за заперечення Голокосту

Згідно з документом, проявами антисемітизму є зокрема заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни - Голокосту, виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.

Водночас до проявів антисемітизму закон зараховує умисне пошкодження, руйнування або осквернення будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд і будинків, місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених євреям, з антисемітських мотивів.

Особи, винні в порушенні норм цього законопроєкту, понесуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону, а також матимуть відшкодувати матеріальні збитки і моральну шкоду, завдані внаслідок своїх антисемітських дій.

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