 У Німеччині стартував ювілейний рік єврейської культури | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 22.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Вікно в Німеччину

У Німеччині стартував ювілейний рік єврейської культури

2021 рік - особливий для євреїв у Німеччині. Їхня історія в цій країні налічує 1700 років. Які заходи заплановано?

Людина в кіпі посеред натовпу - символічне фото

У 2021 році в Німеччині відзначається 1700-річчя єврейського життя. Офіційне відкриття ювілейного року відбулося 21 лютого. Урочистий захід з цієї нагоди провели в Кельнській синагозі. Утім, через оголошений у країні локдаун урочистості відбулися без широкої публіки. Та за допомогою прямої трансляції побачити захід зміг будь-хто. На урочистій церемонії виступив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Кельнську синагогу як місце проведення заходу вибрали невипадково. Саме з Кельном пов'язана перша письмова згадка євреїв на території нинішньої Німеччини - у декреті римського імператора Костянтина, датованому 321 роком. Тутешня єврейська громада вважається найстарішою в Європі на північ від Альп.

Читайте також: Носити кіпу чи ні - наскільки безпечно бути євреєм у Німеччині

Увечері 21 лютого також відбувся концерт у виконанні Кельнського оркестру Gürzenich-Orchester під керівництвом молодого диригента ізраїльського філармонічного оркестру Лахава Шані. У програмі були твори Фелікса Мендельсона Бартольді (Felix Mendelssohn Bartholdy), Курта Вайля (Kurt Weill), Цві Авні (Tzvi Avni). У центрі програми таким чином опинилися музиканти єврейського походження.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу в Кельнській синагозі

Рік єврейської культури у Німеччині відкрив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Суккот проведуть у форматі XXL

І Кельн - це тільки початок. Ще два основні заходи виділяються у запланованій програмі. Восени, коли євреї відзначатимуть Суккот, свято кущів (куренів), у цей час за традицією відбуваються трапези поза домом, в суцці (тобто наметі, кущі або курені). З 20-го по 27 вересня Суккот пройде у форматі XXL. 105 громад у Німеччині запрошують відзначити з ними це свято на згадку про мандри євреїв Синайською пустелею.

Третій важливий пункт програми - фестиваль музики, танцю, руху - "Mentsh". Як підкреслює Андре Ковач (Andre Kovacs), голова об'єднання, що організовує заходи проєкту, мета цього року - "зробити зримим, наочним життя євреїв у Німеччині". "Ми хочемо знайти новий підхід. Антисемітизм, напевно, існує вже понад 1700 років. Сьогодні є багато чудових ініціатив, які допомагають зустрітися людям єврейського і неєврейського походження. Наша мета - привернути увагу широкого загалу. І запропонувати людям на противагу трагічному і важкому минулому щось позитивне", - говорить Андре Ковач.

Ювілейний рік єврейського життя в Німеччині - логотип

Офіційний логотип ювілейного року єврейського життя в Німеччині

Проєкт Sukkot XXL - один із таких прикладів. Його організатори намагаються показати, як євреї відзначають свої релігійні свята. "Ми хочемо разом побудувати й прикрасити сукке, - розповів Андре Ковач в інтерв'ю DW. - Разом провести час, - ось, що найголовніше: їсти, пити, спілкуватися, сміятися, сперечатися. Так ми прагнемо протистояти міфам і забобонам, що зустрічаються в реальному житті".

Читайте також: У День пам'яті жертв Голокосту в Бундестазі виступила уродженка Києва. Хто вона?

Кошерні кулінарні курси та фестиваль танцю

У рамках святкування 1700-річчя єврейського життя в Німеччині по всій країні заплановано близько 1000 заходів: концерти, виставки, подкасти, відеопроєкти, театральні постановки, кінопрем'єри. Так, Єврейський музей Аугсбург Швабен запрошує на свою виставку, що розповість про історію фемінізму в єврейській громаді. "Шалом, сестри*!" ("Schalom Sisters*!") - під такою назвою пройде експозиція, що мала відкритися ще в січні цього року, але через пандемію поки доступна тільки онлайн. У рамках виставки щомісяця виходитиме подкаст, в якому самі жінки розкажуть про те, як їм вдається об'єднати у своєму житті й творчості фемінізм та єврейські традиції.

Не стоятимуть осторонь і освітні установи. У так званих народних університетах (Volkshochschule) - центрах додаткової освіти для дорослих - проходитимуть виставки, концерти, семінари, онлайн-заходи, які розкажуть про різні сторони життя єврейської громади в Німеччині. Охочі зможуть, приміром, відвідати ознайомчі курси з вивчення івриту або взяти участь в кошерних кулінарних курсах. Якщо ситуація з коронавірусом дозволятиме проводити екскурсії, то організатори планують і поїздки до місць пам'яті в Німеччині.

Читайте також: Антисемітизм у Німеччині: приводи різні, мотив - один

Центр переслідуваного мистецтва (Zentrum für verfolgte Künste) в німецькому Золінгені, який торік присвятив історії євреїв на території Німеччини незвичайну віртуальну виставку "Сім місць у Німеччині", підготував ще дві експозиції, а також організовує фестиваль "L'Chaim - Auf ein Wort-Festival" в рамках святкування 1700-річчя. У ньому візьмуть участь сучасні письменники Лєна Горелік (Lena Gorelik), Ольга Грязнова (Olga Grjasnowa), Адріан Казніц (Adrian Kasnitz) та інші. Обидві виставки - "Ecraser l'infame! Zerstört die die Niedertracht!" і "Boris Lurie. Das Haus von Anita" - відкриються 8 травня 2021 року, у день завершення Другої світової війни в Європі.

  • Filminstallation Ask the Rabbi im Jüdischen Museum Berlin, © Thomas Valentin Harb

    "Уся правда" про євреїв

    30 питань - жодної відповіді

    "Те, що ви вже давно хотіли дізнатися про євреїв" - таким є підзаголовок нової виставки "Уся правда" у Єврейському музеї в Берліні. Проте це збиває з пантелику, адже справжніх відповідей тут узагалі немає. Натомість є гумористичні та провокативні запитання, яким протиставляються інсталяції з текстів, цитати та об'єкти.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit, Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik.

    "Уся правда" про євреїв

    Як розпізнати єврея?

    "Летючі" кіпи - на початку виставки відвідувачі проходять через інсталяцію з 70 єврейських головних уборів. Деякі з них ортодоксальні й використовуються як символи релігійної ідентифікації. Інші ж - комерційні або гумористичні, прикрашені зіркою Mercedes'а або персонажами з комп'ютерної гри Angry Birds, як ознаки ширшої приналежності поряд із релігійною.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: Linus Lintner

    "Уся правда" про євреїв

    Єврей чи ні?

    На запитання "Хто такий єврей?" тодішній ізраїльський прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон свого часу відповів: "Для мене євреєм є кожен, достатньо шалений для того, аби самому себе так назвати". На прикладі дванадцяти портретів історичних та сучасних знаменитостей відвідувачі можуть вгадувати - єврей чи ні? Підказки дають тексти та цитати на зворотному боці або підвішені фотографії.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jüdisches Museum

    "Уся правда" про євреїв

    Що стається із записочками у Стіні плачу?

    Сотні маленьких записочок із молитвами щодня засовуються у щілини Стіни плачу в Єрусалимі - на івриті у розмовному варіанті званою "Котель". Це символ єднання з Богом. Проте деколи потрібно розчищати місце для нових молитов, як видно на цьому фотоколажі. Папірці ж потім закопують на Оливковій горі. Не турбуйтеся: єднання з Богом все одно триватиме вічно.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Copyright: Dave Mc Elfatrick

    "Уся правда" про євреїв

    Чи можна жартувати про Голокост?

    Це відвідувачі мають вирішити самостійно. Вас обурюють показані шматки з американського комедійного серіалу або жарти німецького коміка Олівера Полака? Чи вам це здається смішним? На стіні у великому форматі комікс Дейва МакЕльфатрика про те, як важко залицятися до дівчинки з концтабору.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit, Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik

    "Уся правда" про євреїв

    Німеччина має особливе ставлення до Ізраїлю?

    Відвідувачі поринають у різноманіття німецько-ізраїльських стосунків: дипломатичний подарунок для федерального президента ФРН Йоахіма Ґаука лежить біля фартуха і рецепта дерунів від Тома Франца, котрий переміг у популярній ізраїльській теледуелі кухарів і таким чином став найвідомішим німцем Ізраїлю.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik

    "Уся правда" про євреїв

    Державна компенсація

    На звороті вітрин, присвячених особливим відносинам між обома країнами, історично важливий експонат: оригінал Люксембурзьких договорів, підписаних у 1952 році Конрадом Аденауером і Моше Шаретом. У них Німеччина зобов'язалася виплатити компенсацію єврейським жертвам націонал-соціалізму - у розмірі трьох мільярдів німецьких марок.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Copyright: Michal Adler-Shalev

    "Уся правда" про євреїв

    Чи забобонні євреї?

    Об'єкти на керамічних плитках символізують забобони, відомі й багатьох неєвреям: чорна кішка, чотирилиста конюшина, підкова або містичне число сім. Інсталяцію Міхала Адлер-Шалева доповнює цитата скрипаля й композитора Карла Ґольдмарка (1830-1915): "Цивілізовані люди легко втрачають релігію, проте їхні забобони - рідко".

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: Lunis Lintner

    "Уся правда" про євреїв

    Чи є ще євреї в Німеччині?

    Звісно! Доказом послужить живий експонат "Євреї у вітринах". Тут сидить єврей і відповідає запитання відвідувачів. Таким провокаційним чином виставка відповідає на головний закид до єврейських музеїв у тому, що вони використовують євреїв як виставкові об'єкти. Та водночас вона пропонує багатьом неєврейським відвідувачам можливість уперше поговорити з євреєм.

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik

    "Уся правда" про євреїв

    Чому для євреїв таким важливим є обрізання?

    Для одних це варварське порушення прав людини, для інших - безневинний релігійний ритуал. Обрізання хлопчиків недавно перебувало під пильною увагою громадськості в Німеччині - після того, як один німецький земельний суд прирівняв його до завдавання тілесного ушкодження. Унаслідок цього з'явилися протести - у вигляді значків та футболок із написами "Ми обрізані".

  • Ausstellung, Die ganze Wahrheit, Jüdisches Museum Berlin, Foto: DW/Nadine Wojcik

    "Уся правда" про євреїв

    Євреї особливі…?

    Про євреїв багато різного розповідають. Тут же відвідувачі виставки мають самі вирішувати, які стереотипи найбільше відповідають їхнім власним упередженням. За допомогою монет, розданих їм разом із вхідними квитками, вони можуть визначити, чи вважають євреїв особливо підприємливими, впливовими, розумними або красивими.

    Автор: Надін Войцик, Інна Завгородня


  • Berlin - Synagoge Fasanenstrasse (Foto: Staatsbibliothek München/Bildarchiv).

    Синагоги в Німеччині

    Вогонь нацистів

    Націонал-соціалісти в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року знищили сотні синагог. Так звана "кришталева" ніч погромів стала апогеєм насильства проти євреїв. Деякі з синагог після Другої світової війни було відбудовано, а деякі - витримали нищівний удар нацистів.

  • Synagoge in Dresden (Foto: Hans Peter Schaefer)

    Синагоги в Німеччині

    Символ належності

    Місто Дрезден 2001 року святкувало відкриття нової синагоги. Споруда у формі куба має символізувати коріння єврейської громади в місті. Будівля постала на історичному місці - саме там до 1938 року стояла стара дрезденська синагога.

  • Juden in der Synagoge an der Rykestraße in Berlin (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Найбільша синагога Німеччини

    Три роки тривав ремонт синагоги на берлінській Рикерштрасе. 2007 року під час освячення члени громади внесли до будівлі сувої Тори. Збудована 1904 року синагога, розрахована на 1200 місць для сидіння, є найбільшою у Німеччині. 1938 року її оминув вогонь нацистів, але вермахт перетворив цю культову споруду на стайню для коней. З 1953 року будівлю знову використовують як синагогу.

  • Hauptgebäude der Synagoge in Celle (Foto: Muellermuh)

    Синагоги в Німеччині

    Синагога-"фахверк"

    У синагозі в Целле юдеї, які вижили, вже 1945 року проводили богослужіня. А раніше, у листопаді 1938 року, нацисти штурмували найстарішу, збудовану 1740 року, синагогу Нижньої Саксонії, повикидавши на вулицю сувої Тори. Згодом там зачиняли євреїв аж до часу їхньої депортації. Влада Целле потім відновила синагогу, 1974 року її було освячено.

  • Synagoge in Schwerin, Juden mit Kippas (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Примусове знищення

    Юдейська громада у Шверині після закінчення холодної війни продовжувала зростати: багато євреїв з колишнього Радянського Союзу тоді переїздили до Німеччини. 2008 року в місті було освячено нову синагогу, споруджену на старому фундаменті. Зруйнували синагогу самі юдеї, яких нацисти змусили це зробити.

  • Stirnseite (Gebetsraum) der Westend-Synagoge in Frankfurt am Main. Foto: Dontworry/Wikipedia)

    Синагоги в Німеччині

    Яскравий блиск

    1910 року відкрита Вестенд-синагога у Франкфурті-на-Майні виблискувала яскравими барвами. Це остання з чотирьох великих франкфуртських синагог. Вона ж була єдиною, яку не повністю зруйнували у "кришталеву" ніч погромів, оскільки вогнеборці у винятковому порядку загасили полум'я. Утім, і у Франкфурті нацисти спустошували крамниці та відправляли євреїв у концтабори.

  • Die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Берлінський символ

    Купол нової синагоги височіє над берлінськими дахами з 1866 року. Розрахована на три тисячі людей вона тоді була найбільшою синагогою у Німеччині. У листопаді 1938 року поліцейський перешкодив її зруйнуванню. Війна та час призвели до того, що від будівлі залишилися тільки рештки фасаду. Нині у середині споруди діє виставка, що інформує про життя юдеїв, а також є місце для молитви.

  • Synagoge in Gelsenkirchen (Foto: Daniel Ullrich)

    Синагоги в Німеччині

    Особливі заходи безпеки

    "Мій дім - дім для молитви всіх народів". Ця біблійна цитата зустрічає відвідувачів Нової синагоги у Гельзенкірхені. Нова будівля постала 2007 року на місці, де 1938 року пертворилася на дим стара синагога. Заходи безпеки, наприклад, камера спостереження на стіні синагоги, засвідчують, що страх перед антисемітизмом і насильством і нині великий.

  • Synagoge in Bayreuth: gebetsraum mit Thoraschrein (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Від опери до синагоги

    1946 року у байройтській синагозі знову правляться служби. Це єдина синагога у стилі бароко, що збереглася, і яка й нині слугує релігійним цілям. Спершу з 1715 року споруда слугувала оперним театром, згодом єврейська громада перетворила її на свою синагогу.

  • Synagoge in Halle/Saale (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Незвичне місце

    Власне, будівля на єврейському цвинтарі була місцем жалоби. Але тоді націонал-соціалісти зруйнували синагогу в центрі Галле-на-Заале. 1953 року громада перетворила цей жалобний зал, споруджений 1894 року, на синагогу. Це єдина синагога в Німеччині, що розміщена на єврейському цвинтарі.

  • Rabbiner in der Synagoge in Köln (Foto: dpa)

    Синагоги в Німеччині

    Посвята в равини в Кельні

    З часів Голокосту цього не було у Кельні. 2012-го року у кельнській синагозі посвятили в равини одразу чотирьох людей. Після "кришталевої" ночі будівля перетворилася на руїну, лише 1959 синагога запрацювала знову. Так само, як і в Кельні у багатьох місцях у Німеччині відродилося юдейське життя, яскравий доказ - нові синагоги.

    Автор: Марк фон Люпке-Шварц, Наталя Неділько


DW.COM

У Німеччині суттєво зросла кількість антисемітських злочинів

У 2019 році в Німеччині скоїли близько двох тисяч злочинів проти євреїв і єврейських організацій. Це на 13 відсотків більше, ніж роком раніше. Загалом злочинів із політичних мотивів побільшало.  

Роковини "Кришталевої ночі": в Європі закликають боротися з антисемітизмом

У роковини єврейських погромів у нацистській Німеччині президенти ФРН, Австрії та Ізраїлю закликали до боротьби з антисемітизмом.  

Меркель привітала Центральну раду євреїв у Німеччині з ювілеєм

Канцлерка ФРН Анґела Меркель назвала раду надійним партнером і розкритикувала зростання проявів антисемітизму в Німеччині.  

Також за темою

Bildergalerie 2021 Jüdisches Leben in Deutschland

У Німеччині відзначають 1700-річчя єврейського життя 21.02.2021

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, виступаючи в Кельнській синагозі, відкрив урочистості на честь 1700-річчя єврейського життя в Німеччині.

Deutschland AfD & Religion | Mann mit Kippa und deutscher Flagge

Голос, до якого дослухаються: 70 років Центральній раді євреїв Німеччини 15.09.2020

Центральній раді євреїв слід завдячувати поверненням єврейської культури до ФРН після Голокосту. Це - історія важкої пам'яті, однак також історія успіху.

Jiddisches Sommer-Weimarer Festival

Ідиш - мова життєрадісності та пам'яті 01.06.2020

Ентузіасти мови ідиш радіють зростанню її популярності у сучасній поп-культурі. Але водночас це й мова пам'яті, особливо для України. Що робить її такою унікальною й захоплюючою?

Реклама

Відео

Біженець із Сирії балотується до Бундестагу (09.02.2021)

Сирійський біженець, 31-річний Тарек Алаус, оголосив, що балотуватиметься до німецького Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені". Амбітна мета, якщо зважати, що у чоловіка поки ще навіть немає громадянства ФРН.  

DW Vlog Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi

Без податків та зарплат: чому німці об'єднуються у "ферайни" (05.02.2021)

У Німеччині існує понад 600 тисяч об’єднань за інтересами. Для реєстрації достатньо сімох учасників. Чим пояснюється така любов німців до об'єднань, як вони організовані та до чого тут податки? Відповіді у новій серії "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.  

Meet the Germans | Essen

Особливості німецької кухні: головні страви німців (17.02.2021)

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які у ФРН найпопулярніші овочі і фрукти? Чи багато людей користуються фастфудами? І взагалі - що вирізняє німецьку кухню, з'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.  

Сервіс