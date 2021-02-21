У Німеччині стартував ювілейний рік єврейської культури

У 2021 році в Німеччині відзначається 1700-річчя єврейського життя. Офіційне відкриття ювілейного року відбулося 21 лютого. Урочистий захід з цієї нагоди провели в Кельнській синагозі. Утім, через оголошений у країні локдаун урочистості відбулися без широкої публіки. Та за допомогою прямої трансляції побачити захід зміг будь-хто. На урочистій церемонії виступив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Кельнську синагогу як місце проведення заходу вибрали невипадково. Саме з Кельном пов'язана перша письмова згадка євреїв на території нинішньої Німеччини - у декреті римського імператора Костянтина, датованому 321 роком. Тутешня єврейська громада вважається найстарішою в Європі на північ від Альп.

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Увечері 21 лютого також відбувся концерт у виконанні Кельнського оркестру Gürzenich-Orchester під керівництвом молодого диригента ізраїльського філармонічного оркестру Лахава Шані. У програмі були твори Фелікса Мендельсона Бартольді (Felix Mendelssohn Bartholdy), Курта Вайля (Kurt Weill), Цві Авні (Tzvi Avni). У центрі програми таким чином опинилися музиканти єврейського походження.

Рік єврейської культури у Німеччині відкрив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Суккот проведуть у форматі XXL

І Кельн - це тільки початок. Ще два основні заходи виділяються у запланованій програмі. Восени, коли євреї відзначатимуть Суккот, свято кущів (куренів), у цей час за традицією відбуваються трапези поза домом, в суцці (тобто наметі, кущі або курені). З 20-го по 27 вересня Суккот пройде у форматі XXL. 105 громад у Німеччині запрошують відзначити з ними це свято на згадку про мандри євреїв Синайською пустелею.

Третій важливий пункт програми - фестиваль музики, танцю, руху - "Mentsh". Як підкреслює Андре Ковач (Andre Kovacs), голова об'єднання, що організовує заходи проєкту, мета цього року - "зробити зримим, наочним життя євреїв у Німеччині". "Ми хочемо знайти новий підхід. Антисемітизм, напевно, існує вже понад 1700 років. Сьогодні є багато чудових ініціатив, які допомагають зустрітися людям єврейського і неєврейського походження. Наша мета - привернути увагу широкого загалу. І запропонувати людям на противагу трагічному і важкому минулому щось позитивне", - говорить Андре Ковач.

Офіційний логотип ювілейного року єврейського життя в Німеччині

Проєкт Sukkot XXL - один із таких прикладів. Його організатори намагаються показати, як євреї відзначають свої релігійні свята. "Ми хочемо разом побудувати й прикрасити сукке, - розповів Андре Ковач в інтерв'ю DW. - Разом провести час, - ось, що найголовніше: їсти, пити, спілкуватися, сміятися, сперечатися. Так ми прагнемо протистояти міфам і забобонам, що зустрічаються в реальному житті".

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Кошерні кулінарні курси та фестиваль танцю

У рамках святкування 1700-річчя єврейського життя в Німеччині по всій країні заплановано близько 1000 заходів: концерти, виставки, подкасти, відеопроєкти, театральні постановки, кінопрем'єри. Так, Єврейський музей Аугсбург Швабен запрошує на свою виставку, що розповість про історію фемінізму в єврейській громаді. "Шалом, сестри*!" ("Schalom Sisters*!") - під такою назвою пройде експозиція, що мала відкритися ще в січні цього року, але через пандемію поки доступна тільки онлайн. У рамках виставки щомісяця виходитиме подкаст, в якому самі жінки розкажуть про те, як їм вдається об'єднати у своєму житті й творчості фемінізм та єврейські традиції.

Не стоятимуть осторонь і освітні установи. У так званих народних університетах (Volkshochschule) - центрах додаткової освіти для дорослих - проходитимуть виставки, концерти, семінари, онлайн-заходи, які розкажуть про різні сторони життя єврейської громади в Німеччині. Охочі зможуть, приміром, відвідати ознайомчі курси з вивчення івриту або взяти участь в кошерних кулінарних курсах. Якщо ситуація з коронавірусом дозволятиме проводити екскурсії, то організатори планують і поїздки до місць пам'яті в Німеччині.

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Центр переслідуваного мистецтва (Zentrum für verfolgte Künste) в німецькому Золінгені, який торік присвятив історії євреїв на території Німеччини незвичайну віртуальну виставку "Сім місць у Німеччині", підготував ще дві експозиції, а також організовує фестиваль "L'Chaim - Auf ein Wort-Festival" в рамках святкування 1700-річчя. У ньому візьмуть участь сучасні письменники Лєна Горелік (Lena Gorelik), Ольга Грязнова (Olga Grjasnowa), Адріан Казніц (Adrian Kasnitz) та інші. Обидві виставки - "Ecraser l'infame! Zerstört die die Niedertracht!" і "Boris Lurie. Das Haus von Anita" - відкриються 8 травня 2021 року, у день завершення Другої світової війни в Європі.

"Уся правда" про євреїв 30 питань - жодної відповіді "Те, що ви вже давно хотіли дізнатися про євреїв" - таким є підзаголовок нової виставки "Уся правда" у Єврейському музеї в Берліні. Проте це збиває з пантелику, адже справжніх відповідей тут узагалі немає. Натомість є гумористичні та провокативні запитання, яким протиставляються інсталяції з текстів, цитати та об'єкти.

"Уся правда" про євреїв Як розпізнати єврея? "Летючі" кіпи - на початку виставки відвідувачі проходять через інсталяцію з 70 єврейських головних уборів. Деякі з них ортодоксальні й використовуються як символи релігійної ідентифікації. Інші ж - комерційні або гумористичні, прикрашені зіркою Mercedes'а або персонажами з комп'ютерної гри Angry Birds, як ознаки ширшої приналежності поряд із релігійною.

"Уся правда" про євреїв Єврей чи ні? На запитання "Хто такий єврей?" тодішній ізраїльський прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон свого часу відповів: "Для мене євреєм є кожен, достатньо шалений для того, аби самому себе так назвати". На прикладі дванадцяти портретів історичних та сучасних знаменитостей відвідувачі можуть вгадувати - єврей чи ні? Підказки дають тексти та цитати на зворотному боці або підвішені фотографії.

"Уся правда" про євреїв Що стається із записочками у Стіні плачу? Сотні маленьких записочок із молитвами щодня засовуються у щілини Стіни плачу в Єрусалимі - на івриті у розмовному варіанті званою "Котель". Це символ єднання з Богом. Проте деколи потрібно розчищати місце для нових молитов, як видно на цьому фотоколажі. Папірці ж потім закопують на Оливковій горі. Не турбуйтеся: єднання з Богом все одно триватиме вічно.

"Уся правда" про євреїв Чи можна жартувати про Голокост? Це відвідувачі мають вирішити самостійно. Вас обурюють показані шматки з американського комедійного серіалу або жарти німецького коміка Олівера Полака? Чи вам це здається смішним? На стіні у великому форматі комікс Дейва МакЕльфатрика про те, як важко залицятися до дівчинки з концтабору.

"Уся правда" про євреїв Німеччина має особливе ставлення до Ізраїлю? Відвідувачі поринають у різноманіття німецько-ізраїльських стосунків: дипломатичний подарунок для федерального президента ФРН Йоахіма Ґаука лежить біля фартуха і рецепта дерунів від Тома Франца, котрий переміг у популярній ізраїльській теледуелі кухарів і таким чином став найвідомішим німцем Ізраїлю.

"Уся правда" про євреїв Державна компенсація На звороті вітрин, присвячених особливим відносинам між обома країнами, історично важливий експонат: оригінал Люксембурзьких договорів, підписаних у 1952 році Конрадом Аденауером і Моше Шаретом. У них Німеччина зобов'язалася виплатити компенсацію єврейським жертвам націонал-соціалізму - у розмірі трьох мільярдів німецьких марок.

"Уся правда" про євреїв Чи забобонні євреї? Об'єкти на керамічних плитках символізують забобони, відомі й багатьох неєвреям: чорна кішка, чотирилиста конюшина, підкова або містичне число сім. Інсталяцію Міхала Адлер-Шалева доповнює цитата скрипаля й композитора Карла Ґольдмарка (1830-1915): "Цивілізовані люди легко втрачають релігію, проте їхні забобони - рідко".

"Уся правда" про євреїв Чи є ще євреї в Німеччині? Звісно! Доказом послужить живий експонат "Євреї у вітринах". Тут сидить єврей і відповідає запитання відвідувачів. Таким провокаційним чином виставка відповідає на головний закид до єврейських музеїв у тому, що вони використовують євреїв як виставкові об'єкти. Та водночас вона пропонує багатьом неєврейським відвідувачам можливість уперше поговорити з євреєм.

"Уся правда" про євреїв Чому для євреїв таким важливим є обрізання? Для одних це варварське порушення прав людини, для інших - безневинний релігійний ритуал. Обрізання хлопчиків недавно перебувало під пильною увагою громадськості в Німеччині - після того, як один німецький земельний суд прирівняв його до завдавання тілесного ушкодження. Унаслідок цього з'явилися протести - у вигляді значків та футболок із написами "Ми обрізані".

"Уся правда" про євреїв Євреї особливі…? Про євреїв багато різного розповідають. Тут же відвідувачі виставки мають самі вирішувати, які стереотипи найбільше відповідають їхнім власним упередженням. За допомогою монет, розданих їм разом із вхідними квитками, вони можуть визначити, чи вважають євреїв особливо підприємливими, впливовими, розумними або красивими. Автор: Надін Войцик, Інна Завгородня

