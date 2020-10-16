Роковини "Кришталевої ночі": в Європі закликають боротися з антисемітизмом

Міжнародний комітет Аушвіца (IAK) у роковини єврейських погромів закликає людей до захисту демократії та толерантності. Віцепрезидент комітету Крістоф Гойбнер (Christoph Heubner) заявив, що до цього часу для євреїв, котрі пережили "Кришталеву ніч" 1938 року, "найогиднішою є згадка про байдужість більшості їхніх сусідів".

Гойбнер додав, що сьогодні антисемітська ненависть підживлюється правоекстремістськими та ісламістськими джерелами. Саме тому ті, хто пережив Голокост, виступають проти антисемітизму та насильства, що спалахують у Німеччині, Франції та Австрії.

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Президенти ФРН, Австрії та Ізраїлю також спільно закликали до боротьби з антисемітизмом. "Через 82 роки темна тінь минулого не зникла з наших вулиць", - заявили Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ван дер Беллен та Реувен Рівлін з нагоди 82-х роковин "Кришталевої ночі" 1938 року, коли нацисти організували та сприяли насильницьким нападам на єврейське населення по всій тодішній Німеччині.

9 листопада 1938 року в керованому націонал-соціалістами "третьому рейху" почалися масові єврейські погроми. Тоді були вбиті близько 100 людей, 26 тисяч було заарештовано й кинуто в концтабори. По всій країні палали синагоги. "Кришталева ніч" дала відлік Голокосту - спланованому масовому знищенню євреїв у Німеччині часів націонал-соціалізму.

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