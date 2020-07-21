Штайнмаєр назвав антисемітизм "сейсмографом демократії"

У місті Галле (федеральна земля Саксонія-Ангальт) в п'ятницю, 9 жовтня, відбулися заходи в пам'ять про загиблих в результаті нападу біля синагоги рік тому. О 12.01 за місцевим часом - в той час, коли підозрюваний, громадянин Німеччини Штефан Б. (Stephan B.) зробив перший постріл у двері місцевої синагоги - по всьому місту задзвонили церковні дзвони, суспільне життя на кілька хвилин призупинилося.

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У місто спеціально прибули призидент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), а також прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) для участі у встановленні меморіальної дошки на синагозі. Ще одну дошку розмістили біля турецької їдальні, де злочинець застрелив чоловіка після невдалої спроби проникнути в синагогу. Основним майданчиком пам'ятних заходів стала церква Святого Ульріха, переобладнана під концертний зал.

Штайнмаєр: Антисемітизм - "сейсмограф стану нашої демократії"

Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу закликав усіх співгромадян вжити активних заходів для боротьби з антисемітизмом і расизмом. За його словами, "залученість повинна бути всюди - в метро, в кафе, у дворі школи, на вулиці, в мережі". Антисемітизм - це "сейсмограф стану нашої демократії", підкреслив німецький президент.

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Глава Центральної Ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер (Josef Schuster) у свою чергу заявив про необхідність терпимості і поваги "до різних релігій і різного походження".

Міністерка юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у відеопосланні до Ради ЄС на рівні міністрів юстиції заявила: "Якщо євреї в Німеччині більше не почуваються в безпеці, то це ганьба для нашої країни, для нашого суспільства". При цьому вона додала, що ця проблема актуальна і для "багатьох країн - членів ЄС".

Теракт в Галле

Повідомлення про стрілянину в Галле надійшли в поліцію незабаром після 12 години 9 жовтня 2019 року. На фотографіях і відеороликах, зроблених на місці злочину, було видно чоловіка в шоломі і одязі, що нагадує військове обмундирування. Під час нападу зловмисник вів пряму трансляцію в інтернеті, знімаючи те, що відбувається, на камеру, закріплену на шоломі.

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Спочатку він спробував зі зброєю в руках увірватися в синагогу в місті Галле під час єврейського свята Йом-Кіпур і вбити присутніх там людей. Коли йому це не вдалося, він застрелив на вулиці жінку, а потім чоловіка в турецькій їдальні. Під час спроби сховатися зловмисник важко поранив ще двох людей. У той же день він був затриманий.