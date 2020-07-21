 Штайнмаєр назвав антисемітизм ″сейсмографом демократії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2020

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Новини

Штайнмаєр назвав антисемітизм "сейсмографом демократії"

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр взяв участь у меморіальних заходах в пам'ять про загиблих рік тому в результаті теракту біля синагоги у Галле.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

У місті Галле (федеральна земля Саксонія-Ангальт) в п'ятницю, 9 жовтня, відбулися заходи в пам'ять про загиблих в результаті нападу біля синагоги рік тому. О 12.01 за місцевим часом - в той час, коли підозрюваний, громадянин Німеччини Штефан Б. (Stephan B.) зробив перший постріл у двері місцевої синагоги - по всьому місту задзвонили церковні дзвони, суспільне життя на кілька хвилин призупинилося.

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У місто спеціально прибули призидент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), а також прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) для участі у встановленні меморіальної дошки на синагозі. Ще одну дошку розмістили біля турецької їдальні, де злочинець застрелив чоловіка після невдалої спроби проникнути в синагогу. Основним майданчиком пам'ятних заходів стала церква Святого Ульріха, переобладнана під концертний зал.

Штайнмаєр: Антисемітизм - "сейсмограф стану нашої демократії"

Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу закликав усіх співгромадян вжити активних заходів для боротьби з антисемітизмом і расизмом. За його словами, "залученість повинна бути всюди - в метро, в кафе, у дворі школи, на вулиці, в мережі". Антисемітизм - це "сейсмограф стану нашої демократії", підкреслив німецький президент.

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Глава Центральної Ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер (Josef Schuster) у свою чергу заявив про необхідність терпимості і поваги "до різних релігій і різного походження".

Міністерка юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у відеопосланні до Ради ЄС на рівні міністрів юстиції заявила: "Якщо євреї в Німеччині більше не почуваються в безпеці, то це ганьба для нашої країни, для нашого суспільства". При цьому вона додала, що ця проблема актуальна і для "багатьох країн - членів ЄС".

Теракт в Галле

Повідомлення про стрілянину в Галле надійшли в поліцію незабаром після 12 години 9 жовтня 2019 року. На фотографіях і відеороликах, зроблених на місці злочину, було видно чоловіка в шоломі і одязі, що нагадує військове обмундирування. Під час нападу зловмисник вів пряму трансляцію в інтернеті, знімаючи те, що відбувається, на камеру, закріплену на шоломі.

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Спочатку він спробував зі зброєю в руках увірватися в синагогу в місті Галле під час єврейського свята Йом-Кіпур і вбити присутніх там людей. Коли йому це не вдалося, він застрелив на вулиці жінку, а потім чоловіка в турецькій їдальні. Під час спроби сховатися зловмисник важко поранив ще двох людей. У той же день він був затриманий.

  • Напад у Галле

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Галле

    У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.

  • Хвиля антисемітських написів

    Напади на синагоги у Німеччині

    Хвиля антисемітських акцій

    У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

  • Синагогуа у Любеку

    Напади на синагоги у Німеччині

    Перша жертва підпалу за десятиліття

    Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.

  • Стара синагога Ессена

    Напади на синагоги у Німеччині

    Каміння летить в ессенську синагогу

    Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.

  • Синагога у Дюссельдорфі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Після нападу: "Постання порядних"

    У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.

  • Синагога у Майнці

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу у Майнці

    Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".

  • Синагога у Вупперталі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?

    Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".

  • Синагога на Оранієнбургер штрассе у Берліні

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Берліні вдалося зупинити

    4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.

    Автор: Беттіна Бауманн


 

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