 Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ

Торговець квітами Енвер Шимшек, убитий 20 років тому в Німеччині, став першою жертвою угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля". Однак тоді ЗМІ майже не писали про те, що мотивом злочину міг бути расизм.

Висвітлюючи вбивства, вчинені угрупованням NSU, ЗМІ проявили мало такту і поваги до жертв

Висвітлюючи вбивства, вчинені угрупованням NSU, ЗМІ проявили мало такту і поваги до жертв

Одинадцять років поліція Німеччини не могла знайти відповіді на запитання. Чому 11 вересня 2000 року був убитий торговець квітами Енвер Шимшек (Enver Şimşek), 13 червня 2001 року - кравець Абдуррахім Озюдогру (Abdurrahim Özüdogru), а 27 червня 2001 року - продавець фруктів Сулейман Ташкепрю (Süleyman Taşköprü)? Всі вони були застрелені з одного і того ж пістолета. До 2006 року ще шість чоловіків грецького і турецького походження були вбиті тим же способом. Однак, попри це, расистське підґрунтя злочинів тоді не запідозрив практично ніхто.

ЗМІ теж не помічали взаємозв'язку між злочинами аж до 4 листопада 2011 року, коли терористичне угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU), опублікувавши зловісний відеоролик, заявило про себе відкрито і взяло на себе відповідальність за серію вбивств.

Жах у лавах поліції і в редакціях ЗМІ

Жах, викликаний цією заявою в органах безпеки та ЗМІ, був великий. Викликаний він був, насамперед, усвідомленням власного провалу. Чому впродовж такого тривалого часу злочинців шукали майже винятково серед членів сімей жертв і в колах організованої злочинності?

Невтішну роль поліції у всій цій історії вивчали кілька слідчих комісій в Бундестазі. ЗМІ ж опинилися в центрі уваги в 2015 році, коли Фонд імені Отто Бреннера (Otto Brenner Stiftung) опублікував дослідження про те, як вбивства, скоєні угрупованням NSU, висвітлювалися в пресі. Висновок цього дослідження був приголомшливим. "За рідкісним винятком ЗМІ без будь-якої додаткової перевірки повторювали версії поліції", - згадує одна з авторок праці, професорка Вищої школи Магдебурга Ельке Ґріттманн (Elke Grittmann) в розмові з DW.

Огидна фраза "дьонерні вбивства"

Багато журналістів тиражували домисли, що виходили від поліції, про те, що вбивства могли бути пов'язані з організованою злочинністю або злочинною діяльністю самих жертв. Вислів "дьонерне вбивство" красномовно говорить про стиль подібних публікацій. І бульварні видання, і респектабельна преса використовували його роками, щоб звести до побутового рівня явище, яке ледь піддається усвідомленню. Насправді тільки дві жертви працювали в забігайлівках, в яких продавалися дьонер-кебаби. Автори дослідження роблять висновок, що за допомогою таких узагальнень жертв позбавляли індивідуальності.

Сьогодні у випадках, коли йдеться про підозру на злочин за расистськими мотивами, німецькі ЗМІ висвітлюють його з набагато більшим тактом і без дискримінації. "Журналісти стали більш критичні при висвітленні роботи поліції", - констатує Ельке Ґріттманн.

Більше симпатії до постраждалих

Подібні зміни стилю спостерігаються у висвітленні процесу над підозрюваним у скоєнні теракту в Галле. У жовтні 2019 року громадянин Німеччини Штефан Б. (Stephan B.) спробував увірватися в синагогу, де віруючі відзначали найважливіше іудейське свято Йом-Кіпур. Не зумівши зламати двері і здійснити задумане, злочинець застрелив жінку, яка випадково проходила повз, і молодого чоловіка в кебабній. Намагаючись втекти від поліції, він поранив ще двох людей.

Читайте також: Коментар: Ненависть у серці Німеччини

У журналістських статтях про цей злочин зачіпалася і тема того, "як поліція обходилася з жертвами". У матеріалах ЗМІ, що стосувалися вбивств, скоєних угрупованням NSU, цього і близько не було, випливає з дослідження, в якому брала участь професорка Ґріттманн.

Позитивні зміни в тональності ЗМІ помітив і колишній кореспондент газети Süddeutsche Zeitung Таньєв Шульц (Tanjev Schultz). Діяльність NSU була однією з тем його публікацій. З 2016 року він викладає журналістику в університеті Майнца. У 2018 році Шульц видав книгу про те, як німецька держава зазнала поразки в історії з NSU.

В інтерв'ю DW Шульц каже, що, на його думку, редакції багатьох ЗМІ намагаються сьогодні робити свою справу краще, ніж це було при висвітленні вбивств, скоєних членами NSU. "Журналісти більше прислухаються до того, що говорять постраждалі, критично ставляться до офіційних даних і докладніше вивчають кола правих екстремістів", - говорить він. Крім того, ЗМІ стали з великою увагою ставитися до правильного написання імен і слів, які "не є класично німецькими".

Після теракту в Ганау заговорили про "кальянні вбивства"

Але промахи трапляються досі, каже Шульц. Як приклад він наводить скоєний за ксенофобськими мотивами в лютому 2019 року теракт в місті Ганау, в результаті якого загинули дев'ять осіб. Злочинець Тобіас Р. (Tobias R.) спочатку відкрив стрілянину в кіоску в центральній частині Ганау, убивши трьох людей, а потім застрелив ще п'ять осіб в кальянній в іншому районі міста. Ще одна людина померла пізніше від отриманих ран. Поліцейські знайшли ймовірного вбивцю мертвим в його квартирі, поруч з ним було виявлено тіло його матері.

Читайте також: Коментар: Правий терор у Німеччині - поразка держави

Коментуючи висвітлення цього теракту німецькими ЗМІ, Таньєв Шульц критикує вислів "кальянні вбивства", що натякає на одне з місць злочину. "На щастя, обурення подібними заголовками почало зростати досить швидко", - додає Шульц.

Дегуманізація жертв

За словами Ельке Ґріттманн, при використанні таких виразів, як "дьонерні вбивства", відбувається "дегуманізація жертв". "У самому цьому вислові вже закладена думка про те, що вбивці належать до того ж кола, що і жертви", - зазначає вона. Те ж, на думку експертки, можна сказати і про вирази типу "паралельні суспільства" і "стіна мовчання", до яких вдавалися ЗМІ, коли слідство у справі NSU зайшло в глухий кут.

При цьому Ельке Ґріттманн, так само як і Таньєв Шультц, вважає, що ЗМІ винесли урок з історії з NSU. Доказом своїх слів вона наводить як приклад висвітлення теракту в Галле, при якому на передньому плані репортажів щоразу опинялися постраждалі та їхні родичі.

Дивитись відео 25:55

Мільйони вбитих, або до чого тут расизм? "Європа у фокусі" (22.06.2020)

  • Протестувальники у Парижі

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Париж: протест на Марсовому полі

    Кілька днів тому французька поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, а заявки на проведення акцій у суботу біля Ейфелевої вежі та перед посольством США були відхилені. Попри це десятки тисяч все одно вийшли на вулиці Парижа та інших міст у Франції та протестували проти расизму. Адже проблема поліцейського насильства щодо чорношкірих відома і Франції.

  • Протесту и бельгійському Льєжі

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Льєж: демонстрація попри заборону

    У минулому Бельгія також - колоніальна держава: нинішня Демократична Республіка Конго була приватною власністю короля Леопольда ІІ, від імені якого там був запроваджений режим расистської диктатури. У 1908 році він продав цю територію Бельгії, колонією якої вона була до 1960-го. У Брюсселі, Антверпені та Льєжі відбулись масові демонстрації проти расизму попри заборони через коронавірус.

  • Демонстрація у Мюнхені

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Мюнхен: різнокольорова Баварія

    Одна з найбільших демонстрацій в Німеччині відбулась у Мюнхені - тут зібрались понад 30 тисяч людей. Численні протести пройшли також у Кельні, Франкфурті та Гамбурзі. У Берліні поліція була вимушена змінити рух транспорту навколо Александерплатц, оскільки на площі зібралась величезна кількість протестувальників.

  • Віденські протестувальники

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Відень: 50 тисяч проти расизму

    У столиці Австрії уже у п'ятницю, за даними поліції, на вулиці вийшли 50 тисяч людей. Ця демонстрація стала однією з найбільших за минулі роки, на які припадають і масові протести австрійців у 2019 році під час скандалу навколо відео з Ібіци, котре розвалило тодішню правлячу коаліцію і спричинило позачергові парламентські вибори.

  • Протести у Софії

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Софія: сотні противників расизму

    Як і в багатьох інших європейських країнах, влада Болгарії не дала згоду на протести через карантинні обмеження. Попри це на вулиці Софії вийшли сотні людей. Вигукуючи останні слова Флойда "Я не можу дихати", вони висловлювали протест расизму у болгарському суспільстві.

  • Турін: протести на тлі епідемії COVID-19

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Турін: протести на тлі епідемії COVID-19

    Ця жінка з італійського Туріна причепила протестний слоган "Black lives matter in Italy too" ("Чорні життя мають значення так само в Італії") на захисну маску, яку населення країни досі повинно носити через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Акції протесту проти расизму, що пройшли, зокрема, в Мілані та Римі, можна сміливо назвати найбільшими публічними акціями від початку епідемії.

  • Лісабон: Дійте зараз!

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Лісабон: "Дійте зараз!"

    "Act now" ("Дійте зараз") - написано на транспаранті протестувальників у столиці Португалії Лісабоні. Хоч акцію й не було погоджено з владою, поліція не чіпала її учасників. Поліцейське насильство щодо чорношкірих - не виняток і для Португалії. Коли внаслідок одного з таких інцидентів в січні 2019 року на вулиці спонтанно вийшли сотні людей, поліція застосувала проти них гумові кулі.

  • Мехіко: Флойд ті Лопес

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Мехіко: Флойд ті Лопес

    У Мексиці суспільні настрої підігріває не лише історія померлого афроамериканця Джорджа Флойда в США, але й доля місцевого робітника Джованні Лопеса. У травні його затримали в штаті Халіско на заході країни, бо його обличчя не було закрите захисною маскою. Він загинув, згідно з повідомленнями, внаслідок поліцейського насильства. Відео його затримання лише посилює лють демонстрантів.

  • Сідней: расизм щодо аборигенів

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Сідней: расизм щодо аборигенів

    Акція протесту в австралійському Сіднеї почалася з традиційної курильної церемонії. Свою солідарність щонайменше 20 тисяч учасників акції демонстрували не лише з Джорджем Флойдом, але й австралійськими аборигенами, які також ставали жертвами поліцейського насильства. Демонстранти вимагали, аби жоден із них не помирав більше під поліцейським арештом.

  • Преторія: кулак догори

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Преторія: кулак догори

    Піднятий догори кулак став символом руху під хештегом #BlackLivesMatter. Та сам по собі цей символ не новий. Коли режим апартеїду в Південно-Африканській Республіці випустив з-під арешту активіста руху боротьби проти расизму Нельсона Манделу в лютому 1990 року, той підняв догори кулак, так само як ця мітингувальниця в столиці країни Преторії. Білі досі часто мають привілейоване становище в ПАР.

    Автор: Давід Ель


Також за темою

Deutschland Prozess zum Terroranschlag von Halle

У Магдебурзі розпочався суд над нападником на синагогу у Галле 21.07.2020

Обвинуваченому в теракті в Галле загрожує довічне ув'язнення. До зали суду його провели в наручниках і кайданах.

Ukraine | Mann droht eine Bankfiliale in Kiew zu sprengen

Напади у Києві та Луцьку: як журналісти можуть стати поплічниками злочинців 04.08.2020

Вдруге за лічені тижні українці стали свідками утримання заручників зловмисниками, які вимагали уваги засобів масової інформації. Заручники не постраждали, але до ролі ЗМІ і поліції у цих злочинах є питання.

Symbolbild Deutschland Polizei Razzia

МВС Німеччини заборонило діяльність неонацистського угруповання Nordadler 23.06.2020

Правоекстремістське угруповання Nordadler діяло переважно в інтернеті. Його члени використовували символіку й мову націонал-соціалістичного режиму, повідомляють у МВС ФРН.

Реклама

Докладно

Висвітлюючи вбивства, вчинені угрупованням NSU, ЗМІ проявили мало такту і поваги до жертв

Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ

Які висновки зробили німецькі ЗМІ після некоректного висвітлення ними теми вбивств, скоєних членами NSU?  

Лише у Києві - десятки недобудованих багатоповерхівок

Чому афера "Еліта-центр" нічому не навчила українців

Чому в Україні досі можливі фінансово-будівельні "піраміди"?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  