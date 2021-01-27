У День пам'яті жертв Голокосту в Бундестазі виступила уродженка Києва. Хто вона?

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначають 27 січня. Цього дня 1945 року радянські війська звільнили табір смерті "Аушвіц". Щорічно цього дня у Бундестазі проходить церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту.

Живих свідків Голокосту із кожним роком залишається дедалі менше. Тому в Бундестазі замислилися над майбутньою зміною поколінь серед тих, хто розповідає про Голокост. Цього року виступити на церемонії запросили виступити представниць як старшого, так і молодого покоління: 88-річну колишню главу Центральної ради євреїв у Німеччині, яка нині очолює єврейську громаду Мюнхена і Верхньої Баварії, Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) і онуку євреїв, які пережили Голокост, 33-річну Марину Вайсбанд (Marina Weisband).

Щороку у Бундестазі проходить церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту

Нова культура пам'яті в Німеччині

Марина Вайсбанд народилася у Києві. 1994 року, коли їй було шість років, батьки переїхали з нею до Німеччини. Родом Марина з єврейської сім'ї. "Я знаю, що частина моєї родини була в евакуації, що моя прабабуся рятувала своїх дітей. Але в колі сім'ї нечасто говорили на цю тему", - розповідає вона. Проте Марина Вайсбанд вважає, що Голокост для всіх, хто його пережив, є травмою, яка передається від батьків дітям. Вона впевнена, що припинити говорити про Голокост неможливо, але водночас вона вважає, що настав час для нової культури пам'яті: "Пам'ятати про померлих, думати про живих".

За словами Марини Вайсбанд, антисемітизм і расизм у Німеччині ніколи не зникали повністю. Вона часто отримує листи з погрозами і зізнаннями у ненависті до євреїв. "Від німецького суспільства я очікую, щоб люди не лише не брали участь у такому, а й не мовчали, коли це бачать", - каже Вайсбанд. На її думку, найкращий спосіб боротися з антисемітизмом - позбуватися кліше, образу жертви, з яким досі пов'язують євреїв. Саме тому восени 2020 року вона запустила YouTube-проєкт "Запитай єврея", де відповідає на запитання онлайн-користувачів про сучасне життя євреїв у Німеччині. "Я хочу, щоб на мої слова "я - єврейка" мені відповідали "ну, окей". Я хочу, щоб у мені бачили насамперед людину", - зазначає Марина Вайсбанд.

Що відомо про Марину Вайсбанд?

Марина Вайсбанд - відома у Німеччині людина. Ще будучи студенткою, вона стала відомою політикинею. 2011 року після її спонтанного виступу на з'їзді Партії піратів Марину обрали співголовою партії. Ця політична сила ліволіберального спрямування була створена у Німеччині 2006 року. "Пірати" на ранньому етапі становлення партії виступали передовсім за свободу в інтернеті, проти стеження за онлайн-користувачами.

"Інтернет дає нам революційні можливості для розвитку демократії й обміну думками", - говорила Марина на одному з неформальних семінарів щодо шифрування електронних листів у Мюнстері 2013 року. Вона очолювала партію на піку її популярності і була частою гостею ток-шоу на провідних німецьких каналах. "Я свою дочку стала бачити набагато частіше - щовечора, у телевізорі", - згадує мати Марини, Оксана Вайсбанд. 2013 року Марина Вайсбанд написала книжку про сучасну демократію і ще до виходу видання друком виставила текст в інтернет для безкоштовного скачування. Справжня піратка!

У лютому 2014 року, у розпал Євромайдану, Марина Вайсбанд вирушила на батьківщину. Вона висвітлювала події у Києві в німецьких ЗМІ, а також ділилася з українцями своїм досвідом про те, як робити "політику без політиків". "Я маю сказати чесно, мене задовбали після цього. Путінські тролі поламали мені Twitter. Я перестала говорити публічно про Україну", - розповідає Марина.

Політична кар'єра Марини Вайсбанд була стрімкою, але дуже короткою

Чому Вайсбанд пішла з активної політики

2015 року Марина Вайсбанд залишила Партію піратів, яка, на її думку, стала занадто консервативною. "Я думаю, що ми були наївними, коли говорили, що якщо є інтернет, то автоматично все буде демократично. Інтернет сам по собі не робить нас вільнішими. Він навпаки може стати інструментом тотального контролю. Інтернет, як мегафон, підсилює ті сили, які є в суспільстві ", - каже вона.

Проте Марина Вайсбанд не перестала вірити ані у силу інтернету, ані в електронну демократію. Вона розробила онлайн-платформу aula, в рамках якої школярі можуть представляти свої ідеї і таким чином впливати на шкільне життя. Закінчивши факультет психології Мюнстерського університету, Марина Вайсбанд присвятила себе сфері освіти. Як і раніше, вона активна і в політиці, де на правах пересічної членкині партії "Союз-90/Зелені" "лобіює інтереси школярів".

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