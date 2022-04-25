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Юдаїзм – найстаріша з монотеїстичних авраамічних релігій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юдаїзм".
Юдаїзм – релігія давніх юдеїв та сучасних євреїв. Юдаїзм має понад 3000-річну історію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Понад тисячу юдейських прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі. Їхня ціль - Умань на Черкащині, де вони планують святкувати Новий рік. Однак через коронавірус іноземцям в'їзд до України заборонений.