Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята (фотогалерея)

Рош га-Шана, Йом-Кіпур та Ханука: назви цих єврейських свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.