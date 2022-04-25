Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Юдаїзм

Юдаїзм – найстаріша з монотеїстичних авраамічних релігій. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юдаїзм".

Юдаїзм – релігія давніх юдеїв та сучасних євреїв. Юдаїзм має понад 3000-річну історію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Синагога в українській Умані стала притулком для мешканців міста (25.04.2022) 25.04.2022

Місто Умань у Черкаській області України має особливе значення для ортодоксальних юдеїв. Тут знаходиться могила раббі Нахмана, що є місцем паломництва тисяч хасидів з усього світу. Але війна все змінила.
У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих

У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих 22.04.2022

Поблизу Храмової гори в Єрусалимі сталися сутички між палестинськими демонстрантами та ізраїльською поліцією. Остання застосувала сльозогінний газ та гумові кулі.

Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі

Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі 30.03.2022

Унаслідок нападів із застосуванням вогнепальної зброї в містах Бней-Брак і Рамат-Ган загинуло не менше п'яти осіб, повідомили в ізраїльській поліції. ЗМІ повідомляють, що до стрілянини причетний палестинець.
Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені 21.11.2021

Одна людина загинула і четверо дістали поранень внаслідок атаки двох терористів у Старому місті в Єрусалимі. Раніше озброєний ножем 16-річний підліток напав на двох співробітників прикордонної поліції Ізраїлю.
Українські прикордонники очікують у вересні прибуття понад 20 тисяч хасидів

Українські прикордонники очікують у вересні прибуття понад 20 тисяч хасидів 30.08.2021

Щоб впоратися з напливом прочан-хасидів, а також покращити пропускні операції на кордоні, Держприкордонслужба України залучила додатковий персонал і провела його вишкіл.
Синагога в Бабиному Яру - данина пам'яті жертвам Голокосту і погляд у майбутнє

Синагога в Бабиному Яру - данина пам'яті жертвам Голокосту і погляд у майбутнє 14.05.2021

У Києві на місці масового вбивства євреїв у роки нацистської окупації постала символічна синагога. Її відкриття присвятили до Дня праведників - українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята (фотогалерея)

Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята (фотогалерея) 27.03.2021

Рош га-Шана, Йом-Кіпур та Ханука: назви цих єврейських свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.
Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята 26.03.2021

Рош га-Шана, Йом-Кіпур та Ханука: назви цих єврейських свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.
У Німеччині стартував ювілейний рік єврейської культури

У Німеччині стартував ювілейний рік єврейської культури 22.02.2021

2021 рік - особливий для євреїв у Німеччині. Їхня історія в цій країні налічує 1700 років. Які заходи заплановано?

Сотні хасидів застрягли на білорусько-українському кордоні (16.09.2020) 16.09.2020

Понад тисячу юдейських прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі. Їхня ціль - Умань на Черкащині, де вони планують святкувати Новий рік. Однак через коронавірус іноземцям в'їзд до України заборонений.

Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні

Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні 16.09.2020

На Чернігівщині навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько тисячі прочан-хасидів, котрі не полишають спроб потрапити в Україну. Ще 50 прочан намагаються перейти кордон на Волині, повідомили в ДПСУ.
Голос, до якого дослухаються: 70 років Центральній раді євреїв Німеччини

Голос, до якого дослухаються: 70 років Центральній раді євреїв Німеччини 15.09.2020

Центральній раді євреїв слід завдячувати поверненням єврейської культури до ФРН після Голокосту. Це - історія важкої пам'яті, однак також історія успіху.
Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів

Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів 15.09.2020

З 14 вересня кілька сотень прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі попри заборону в'їзду. Держприкордонслужба запобігла перетину кордону.
Ідиш - мова життєрадісності та пам'яті

Ідиш - мова життєрадісності та пам'яті 01.06.2020

Ентузіасти мови ідиш радіють зростанню її популярності у сучасній поп-культурі. Але водночас це й мова пам'яті, особливо для України. Що робить її такою унікальною й захоплюючою?
Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле 21.04.2020

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Штефана Б. у вбивстві двох людей, замаху на вбивство 68 осіб, вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Життя євреїв у Польщі після Голокосту - Європа у фокусі (відео)

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео) 28.01.2020

Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Інші статті