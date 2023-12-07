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Що юдеї святкують під час Хануки

Торстен Ландсберґ
7 грудня 2023 р.

Свято світла в юдаїзмі нагадує про звільнення від грецького панування. Що означають вісім свічок та яку випічку подають на стіл, читайте у статті DW.

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Ханукія до Хануки перед Бранденбурзькими воротами в Берліні
Цьогоріч перед Бранденбурзькими воротами в Берліні вже традиційно встановили величезну ханукію - спеціальний ханукальний підсвічникФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Хануку часто називають юдейським Різдвом, але це помилка. Це свято не має нічого спільного з народженням Христа, а натомість нагадує про звільнення від грецького панування, повторне освячення другого єврейського храму в Єрусалимі та зрештою світлового дива. Саме слово "Ханука" перекладається як "повторне освячення".

Ханука: свято світла

Під час панування греків - у добу існування Держави Селевкідів - юдеї два століття не мали змоги практикувати свою релігію, доки вони не відвоювали Єрусалим у 164 році до нашої ери. У храмі вони знайшли дзбан олії, якого мало би стати на те, щоб запалити світильник і він горів би один день. Та сталося диво - олії вистачило на вісім днів. Саме стільки відзначають Хануку і запалюють свічки після настання темряви, щодня додаючи по одній.

Ханукальний свічник ханукія
Ханукальний свічник - ханукія - має вісім чи дев'ять стовбурівФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance

Призначений для цього свічник - так звана ханукія - має, відповідно, вісім чи дев'ять місць для свічок. Дев'яте місце призначене для так званого "служки" (на івриті "шамаш") - свічки, призначеної для запалювання інших свічок після промовляння благословення або "брахот".

Коли святкують Хануку?

День святкування юдейського свята світла залежить від Місяця. Хануку завжди відзначають 25-го дня місяця кіслева - дев'ятого в юдейському календарі, а тому в григоріанському календарі, яким переважно послуговуються у світі, зокрема і в Україні, дата свята з року в рік варіює. 2023 року юдейське свято Хануки починається ввечері 7-го та завершується 15-го грудня.

Пончики - "суфганії" - традиційна страва під час юдейського свята Ханука
Пончики - "суфганії" - традиційна страва під час юдейського свята ХанукаФото: UPI Photo/imago images

Традиційно на свято світла не дарували подарунки. Утім, як і багато інших свят у різних культурах, Ханука з часом набувала дедалі більш комерційного характеру. Тож зараз прийнято дарувати подарунки - особливо дітям. На стіл у ці дні подають передусім смажені в олії страви - пончики ("суфганія") та деруни ("латкес").

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