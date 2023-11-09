Шольц: Будь-яка форма антисемітизму отруює суспільство

У Німеччині відбулися пам'ятні заходи до 85-х роковин єврейських погромів, влаштованих нацистами в Берліні. Канцлер Олаф Шольц наголосив, що у ФРН не потерплять антисемітизму.

По всій Німеччині 9 листопада - у 85-ту річницю єврейських погромів, влаштованих нацистами в Берліні, - відбулися пам'ятні заходи. У центральному з них, який пройшов у берлінській синагозі Бет-Сіон, взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), голова Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер (Josef Schuster), а також депутати Бундестагу.

Шольц заявив, що політика демократичної Німеччини ґрунтується на обіцянці "ніколи знову", яка пролунала в 1945 році після знищення нацизму. "Ми повинні виконати цю обіцянку просто зараз", - наголосив він.

За його словами, це включає забезпечення захисту єврейських установ і громад, але лише цього недостатньо - поліція та судова система мають послідовно забезпечувати дотримання законодавства. В цьому контексті Шольц назвав антисемітські виступи в Німеччині ганьбою, а ситуацію, в якій євреї змушені просити захисту - неприйнятною.

Канцлер наголосив, що будь-яка форма антисемітизму отруює суспільство, загрожує його зануренням "у катастрофу байдужості, нетерпимості, нелюдськості". Шольц запевнив, що в Німеччині не потерплять цього.

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Йозеф Шустер: У Німеччині щось пішло не так

Своєю чергою Шустер заявив, що в Німеччині останнім часом "щось вийшло за рамки". Він додав, що останніми тижнями часом не впізнавав країну. Зокрема, за його словами, тисячам арабів, підігрітих радикальними фанатиками, дозволили вийти на вулиці та виступити з закликами "до знищення євреїв і держави Ізраїль" за кілька годин після страшної різанини, вчиненої терристами ХАМАСу в Ізраїлі.

Шустер зазначив, що нинішню хвилю антисемітизму в Німеччині не можна порівнювати з антисемітизмом у нацистській Німеччині: тоді держава підтримувала і розпалювала ненависть до євреїв, тепер - захищає їх. Однак він додав, що захист ніколи не може бути абсолютним: "Хто хоче зрозуміти, що відчувають євреї в наші дні, той повинен розуміти, що в єврейській свідомості закладений історичний досвід про погроми".

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"Кришталева ніч" 1938 року

У ніч з 9 листопада на 10 листопада 1938 року нацисти влаштували в Берліні та інших німецьких містах серію єврейських погромів, цинічно назвавши їх "кришталевою ніччю". У Німеччині спалили близько 200 синагог, зруйнували численні єврейські цвинтарі, тисячі єврейських магазинів і будинків. 30 тисяч євреїв заарештували, 91 - вбили. Крім того, євреїв обклали колективним штрафом у розмірі 1,1 мільярд рейхсмарок. "Кришталева ніч" поклала початок систематичним переслідуванням і дискримінації євреїв за нацистського режиму.