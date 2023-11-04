У Німеччині - нові багатотисячні пропалестинські акції

За даними поліції, в акції в центрі Берліна беруть участь понад 6 тисяч осіб, у Дюссельдорфі - 17 тисяч. Демонстранти вимагають зупинити ізраїльські удари по Сектору Гази.

У Берліні в суботу, 4 листопада, на площі Александерплац знову зібралися тисячі людей з палестинськими прапорами і плакатами з пропалестинськими гаслами. Демонстранти вимагають зупинити ізраїльські удари по Сектору Гази.

За оцінкою поліції, акція налічує понад шість тисяч учасників. Правоохоронці перевіряють персональні дані окремих учасників, а плакати, що порушують приписи влади, вилучають.

Ще численніша акція проходить у Дюссельдорфі. В ній, за даними поліції, беруть участь майже 17 тисяч осіб. Перед початком мітингу правоохоронці вилучили кілька плакатів із забороненими гаслами.

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Демонстрації за суворих обмежень

Вийти на чергову акцію протесту закликали кілька пропалестинських угруповань у Німеччині.

Поліція застерегла, що на демонстраціях заборонені будь-які антиізраїльські та антисемітські висловлювання, а також висловлювання, які прославляють терор і насильство. Правоохоронці також нагадали, що заперечення права на існування Ізраїлю - кримінальний злочин у Німеччині.

2 листопада міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заборонила діяльність в країні міжнародної мережі "Самідун", що підтримує дії палестинської терористичної мережі ХАМАС та організовувала в Німеччині акції на підтримку палестинців і проти Ізраїлю. Німецьке крило "Самідун" буде розпущене, у нього конфіскують всі активи та заборонять мати сайти в інтернеті.

За словами Фезер, будь-хто, хто братиме участь у діяльності мережі, буде притягнутий до відповідальності. "Антисемітизму немає місця в Німеччині. Ми будемо боротися проти нього у всіх формах і всіма засобами правової держави", - наголосила вона.

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Поліція в Ессені перевіряє пропалестинське зібрання

Ввечері 3 листопада пропалестинська демонстрація пройшла в Ессені. На неї зібралося близько трьох тисяч осіб. Учасники акції несли транспаранти з ісламістськими гаслами арабською мовою, зокрема з вимогами створення халіфату, а також показували піднятий вказівний палець, що вважається жестом радикальних ісламістів. Також учасники демонстрували зображення, що нагадують заборонену символіку терористичного угруповання "Ісламська держава" та "Талібану". Крім того, в ході був суворий поділ чоловіків і жінок: чоловіки йшли першими, а жінки та діти - в кінці.

Поліція Ессена заявила в суботу, що слідство перевіряє наявність можливих порушень кримінального законодавства. Правоохоронці зазначили, що під час ходи стало зрозуміло, що заявлений мотив акції - висловлення солідарності з палестинцями - можливо, був лише приводом для проведення "релігійних зборів". Відомства державної безпеки та перекладачі вивчають фото-, відео- та аудіоматеріали з акції.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Європейському Союзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХААЛ) завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад дев'ять тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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Заворушення у Берліні на тлі атаки ХАМАСу на Ізраїль To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video