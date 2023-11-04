"Майнц" звільнив футболіста за пропалестинський пост

Рішення німецького клубу "Майнц" розірвати контракт із нападником Анваром Ель-Газі стало відповіддю на його публікації в соцмережах про ситуацію на Близькому Сході.

Німецький футбольний клуб "Майнц" (FSV Mainz 05) розірвав контракт із нідерландським нападником Анваром Ель-Газі, повідомили на сайті клубу в п'ятницю, 3 листопада. Це рішення, яке набуває чинності негайно, є "заходом у відповідь на коментарі та пости гравця в соціальних мережах".

Через тиждень після масштабної атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Ель-Газі опублікував в Instagram сторіс зі словами: "Від річки до моря Палестина буде вільна" (це твердження передбачає, що Палестина повинна простягатися від річки Йордан до Середземного моря, і заперечує право Ізраїлю на існування. - Ред.) Після того футболіст отримав попередження від клубу, а 15 жовтня його відсторонили від тренувань і матчів, попри видалення посту.

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30 жовтня клуб заявив, що відсторонення Ель-Газі скасовано і футболісту дають другий шанс, зазначивши, що він висловився проти тероризму у всіх його проявах, в тому числі з боку ХАМАСу, а також не ставив під сумнів право Ізраїлю на існування. Але через два дні в іншому дописі Ель-Газі заявив, що "приписувані мені коментарі або вибачення не відповідають дійсності і не були зроблені або санкціоновані мною". "Я не шкодую і не відчуваю жодних докорів сумління за свою позицію. Я не дистанціююсь від того, що я сказав, і я стою, сьогодні і завжди, до останнього подиху, за людство і пригноблених", - написав гравець. Зрештою керівництво клубу ухвалило рішення розірвати контракт із Ель-Газі.

Ель-Газі відреагував на рішення "Майнца"

На рішення "Майнца" розірвати з ним контракт Ель-Газі відреагував новим постом на підтримку палестинців. "Відстоюйте те, що правильно, навіть якщо це означає залишитися на самоті. Втрата мною грошей - ніщо порівняно з пеклом, якого зазнають безневинні і беззахисні люди у Газі", - написав він в Instagram, додавши хештег #stopthekilling.

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Прокуратура Кобленца порушила справу стосовно 28-річного гравця через його публікації, пише агентство dpa. "За нашою оцінкою, обвинувачений попередньо підозрюється в порушенні громадського порядку шляхом схвалення кримінальних злочинів у поєднанні з розпалюванням ненависті шляхом поширення контенту", - повідомили прокурори.

Ель Газі прийшов до "Майнца" як вільний агент у вересні і провів за клуб три матчі, відзначившись одним забитим м'ячем.