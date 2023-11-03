Думки німців про реакцію Ізраїлю на атаку ХАМАСу розділилися

43 відсотки німців вважають реакцію Ізраїлю на напад ХАМАСу адекватною або недостатньою. Ще 41 відсоток респондентів вважає її неспівмірною.

Думки німців розділилися щодо реакції Ізраїлю на напад, скоєний 7 жовтня бойовиками палестинського радикального угруповання ХАМАС, яке Євросоюз і США оголосили терористичним. Найбільша частка учасників опитування Deutschlandtrend - загалом 43 відсотки - назвали дії Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь адекватними (35 відсотків) і навіть недостатніми (8 відсотків). Водночас 41 відсоток респондентів вважає ці дії неспівмірними.

Підсумки опитування, проведеного соціологічним інститутом infratest dimap із 30 жовтня до 1 листопада, оприлюднили в четвер, 2 листопада. У ньому брали участь 1314 громадян ФРН, які мають виборче право.

Пріоритетом, з точки зору більшості опитаних, має бути максимальний захист цивільного населення. Думка, що дії ізраїльської армії проти ХАМАСу виправдані, навіть якщо від цього страждають мирні жителі, не знайшла підтримки більшості учасників дослідження (25 проти 61 відсотка).

Крім того, 81 відсоток респондентів повідомили, що їх турбує доля людей, узятих у заручники бойовиками ХАМАСу. Майже дві третини - 65 відсотків - занепокоєні становищем, у якому опинилося цивільне населення Ізраїлю, і 72 відсотки - ситуацією, у якій живе мирне населення Сектору Гази. Розширення конфлікту на Близькому Сході побоюються 78 відсотків опитаних.

Хто несе відповідальність за становище цивільних у Секторі Гази?

Думки щодо відповідальності за нинішнє скрутне становище цивільного населення в Секторі Гази теж розділилися. 45 відсотків респондентів вважають, що ХАМАС "повністю відповідальний" за таку ситуацію, ще 32 відсотки - що "скоріше відповідальний". Щодо Ізраїлю "повністю відповідальний" відповіли 15 відсотків опитаних, "скоріше відповідальний" - 42 відсотки.

Крім цього, опитування показало, що більше половини (52 відсотки) респондентів відчувають зростання антисемітизму в Німеччині з моменту нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, тоді як 37 відсотків не відчувають цього.

Напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 людей. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 9060 людей, зокрема 3760 дітей і 2326 жінок. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Читайте також: Ізраїль, ХАМАС, Газа: якими є норми міжнародного права?