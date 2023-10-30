Ізраїль: Терористи ХАМАСу обезголовили 22-річну німкеню

У полоні ХАМАСУ загинула 22-річна громадянка ФРН Шані Люк. Влада Ізраїлю стверджує, що терористи відрубали їй голову.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив загибель у полоні терористичної організації ХАМАС 22-річної громадянки Німеччини Шані Люк. Її тіло нещодавно вдалося впізнати, розповів Герцог. Відповідну заяву Герцог зробив під час опублікованого в понеділок, 30 жовтня, інтерв'ю німецькому виданню BILD.

"Мені дуже шкода, але я маю повідомити, що вбивство та загибель Шані Люк підтверджено. Знайдено її череп, - сказав президент Ізраїлю. - Це означає, що ці варварські, садистські тварини просто відрубали їй голову, коли атакували, катували та вбивали ізраїльтян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її родині", - зазначив Герцог.

За словами глави ізраїльської держави, ще 40 трупів осіб, які загинули від рук бойовиків ХАМАСу, так і не ідентифіковані, оскільки вони зазнали найжорстокіших тортур, а також унаслідок спалення та розчленування їхніх тіл.

Шані Люк як і решту заручників було захоплено під час вчиненого 7 жовтня нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, коли ісламісти скоїли безпрецедентні теракти, в результаті яких в Ізраїлі загинуло 1 400 осіб.

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) інформувала про 199 заручників, захоплених ХАМАС. Згодом завдяки посередницьким зусиллям Катару декого з заручників вдалося звільнити.

У відповідь на напад Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Секторі Гази з оголошеною метою знищити ХАМАС.

ХАМАС визнано терористичною організацією не лише в Ізраїлі, а також у США, ЄС, Німеччині та низці інших держав.