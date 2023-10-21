Катар: захоплених ХАМАСом цивільних звільнять "дуже скоро"

Триває робота над угодою про звільнення заручників, яких ХАМАС захопив під час атаки на Ізраїль, повідомили в МЗС Катару. За словами речника міністерства, цивільних можуть звільнити "дуже скоро".

Катар, який зіграв ключову роль у звільненні перших заручників терористичним палестинським угрупованням ХАМАС, розраховує, що всі інші цивільні будуть звільнені "дуже скоро". Про це у суботу, 21 жовтня, речник міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі заявив виданню Welt am Sonntag.

"Я не можу вам обіцяти, що це станеться сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. Але ми йдемо шляхом, який дуже скоро призведе до звільнення заручників, особливо цивільних", - наводить слова Аль-Ансарі агенція AFP.

Він додав, що угода, над якою наразі триває робота, передбачає, що спочатку будуть звільнені "всі цивільні заручники". Інших подробиць ймовірних домовленостей речник не навів.

За даними Ізраїлю, під час нападу ХАМАСу на країну 7 жовтня у полон потрапили 203 людини, як ізраїльтяни, так і іноземці. Понад 20 заручників, захоплених терористами, - неповнолітні, до 20 людей - старші 60 років.

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ХАМАС не звільнить ізраїльських військових до завершення бойових дій

Натомість представник ХАМАСу в Лівані Усама Хамдан заявив у суботу, що угрупування підтримує контакти з різними країнами з питань цивільних заручників, в тому числі з Єгиптом, Катаром, Іраном, Туреччиною, Китаєм і Росію. Він стверджує, що бойовики зацікавлений у поверненні викрадених на батьківщини, однак це залежить від "обставин безпеки", пише dpa.

Водночас Хамдан наголосив, що переговори про звільнення захоплених ізраїльських солдатів можливе лише після завершення бойових дій. "Це питання не буде обговорюватися доти, доки не буде припинено агресію Ізраїлю проти Сектора Гази і палестинського народу в цілому", - зазначив представник бойовиків.

Нагадаємо, ХАМАС визнано терористичним угрупованням в Ізраїлі, США, ЄС, Німеччині та низці інших країн.

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