ХАМАС звільнив перших заручників - громадян США

Матір і донька-підліток, які мають громадянство Ізраїлю та США, стали першими заручниками, звільненими ХАМАСом. Бойовики кажуть, що зробили це "з гуманітарних міркувань". Посередником у домовленостях виступив Катар.

Палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Європейському Союзі, США та Ізраїлі. - Ред.) звільнило у п'ятницю, 20 жовтня, двох з понад 200 заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Звільнені матір і донька-підліток мають громадянство Ізраїлю та США, пише американське агентство Associated Press.

Інформацію ХАМАСу про звільнення підтвердили в урядах Ізраїлю та США, а також у Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

Це - перший відомий випадок звільнення людей, яких терористи захопили два тижні тому. В ХАМАСі заявили, що звільнили їх "з гуманітарних міркувань" згідно з домовленостями з урядом Катару.

Бойовики також заявили, що цей крок має на меті "довести американському народу та всьому світу", що заяви президента США Джо Байдена та його адміністрації "є хибними та необґрунтованими", зазначає Reuters. Про які саме заяви йдеться, агенція не уточнює.

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Раніше в п'ятницю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що, за її даними, більшість заручників - живі. Понад 20 заручників, захоплених терористами, - неповнолітні, до 20 людей - старші 60 років, пише AFP.