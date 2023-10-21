Байден поговорив з американками, звільненими з полону ХАМАС

Президент США провів розмову з двома американками, яких напередодні звільнили з полону ХАМАС. Вони стали першими визволеними заручницями.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден поспілкувався з двома американськими громадянками, звільненими після утримання в заручниках палестинським радикальним угрупованням ХАМАС, яке в США, ЄС та Ізраїлі визнане як терористичне. Йдеться про мешканок Чикаго Джудіт (Юдіт) Раанан та її 17-річну доньку Наталі Раанан, повідомляли в уряді Ізраїлю.

"Я дав їм знати, що їхній уряд буде повністю підтримувати їх під час одужання та зцілення", - написав Байден в акаунті в Х в ніч на суботу, 21 жовтня. Він також додав, що разом з дружиною Джилл буде продовжувати тримати в своїх серцях "всі сім'ї зниклих безвісти американців".

Посольство США в Ізраїлі також повідомило про розмову Байдена з двома американками. "Ми продовжимо робити все можливе, щоб возз'єднати всіх заручників з їхніми близькими", - написали в дипломатичному відомстві.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, ще 10 американців залишаються зниклими безвісти, а деякі перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу.

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Нетаньяху обіцяє повернути всіх заручників

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив із заявою після того, як ХАМАС звільнив двох заручників. За його словами, ізраїльтяни не відступлять у своєму прагненні повернути всіх викрадених і зниклих безвісти. "У той же час, ми продовжуємо боротися до перемоги", - додав він.

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ЦАХАЛ вважає, що більшість полонених живі

За оцінкою ізраїльських військових, більшість із приблизно 200 заручників, захоплених бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль, живі. Згідно із заявою, поширеною 20 жовтня Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), серед них - більше ніж 20 неповнолітніх і приблизно 10-20 людей віком понад 60 років. ЦАХАЛ заявив, що на територію Сектору Гази було вивезено також тіла вбитих. Крім того, від 100 до 200 людей вважаються зниклими безвісти після нападу ХАМАСу, внаслідок якого було вбито близько 1400 ізраїльтян.

Штайнмаєр зустрівся з родичами німців, захоплених у Секторі Гази

Між тим президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) 20 жовтня зустрівся з родичами німців, викрадених у Секторі Гази, і запевнив, що уряд ФРН робить усе можливе для звільнення їх рідних, для чого "перебуває в тісному контакті з усіма ключовими гравцями в регіоні та за його межами". Штайнмаєр закликав бойовиків ХАМАС "зупинити варварство" і відпустити захоплених людей.

Глава німецької держави також засудив нещодавні напади на єврейські установи у ФРН, зокрема на синагогу в Берліні, назвавши їх "ганьбою для Німеччини".