У Єгипті розпочався саміт з врегулювання на Близькому Сході

Чільники держав, урядів і представники МЗС з Європи, Азії, Африки і США обговорюють шляхи деескалації на Близькому Сході. Європейці кажуть про необхідність перемир'я, тоді як араби вимагають дбати про палестинців.

Представники понад 20 країн Європи, Азії, Африки, а також США та міжнародних організацій у суботу, 21 жовтня, зібралися у Каїрі, щоб обговорити шляхи деескалації на Близькому Сході на тлі триваючих зіткнень між Ізраїлем і палестинським терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС, повідомляє Reuters.

Зокрема, на зустріч приїхали глава Європейської Ради Шарль Мішель, Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, прем'єр-міністра Джорджа Мелоні, прем'єр Іспанії Педро Санчес, королі Йорданії Абдалла ІІ та Бахрейну Хамад бін Іса Аль Халіфа, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Ще низка країн представлена на форумі на рівні керівництва міністерств закордонних справ і уповноважених.

Заклики до перемир'я

Прем'єр Іспанії Педро Санчес на форумі закликав до гуманітарного припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАСом, щоб захистити, як заручників, захоплених бойовиками, так і цивільних палестинців у Секторі Гази, пише dpa.

З таким самим закликом виступило і МЗС Франції, коментуючи початок доставки гуманітарних вантажів до Сектору Гази. "Цей доступ має бути постійним, щоб задовольнити всі гуманітарні потреби цивільного населення в Газі. Ми закликаємо до гуманітарного припинення вогню", - зазначили у міністерстві.

Своєю чергою, голова МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), яка теж бере участь у саміті, назвала доставку першої допомоги до Сектору Гази "ознакою надії в цей тяжкий час".

"Ми дякуємо всім тим, хто зробив свій внесок і надалі працює над розширенням поставок. Адже цивільному населенню в Газі бракує всього", - написала вона у соцмережі X (колишній Twitter).

Арабські країни вимагають зважати на інтересів палестинців

Тим часом представники арабських країн акцентували на тому, що палестинці не мають бути вимушені покинути Сектор Гази і їм, так само, як й ізраїльтянам, має бути гарантована безпека.

"Повідомлення, яке чує арабський світ, полягає в тому, що життя палестинців мають менше значення, ніж життя ізраїльтян", - наголосив королі Йорданії, додавши, що держава Ізраїль "ніколи не зможе процвітати, якщо буде побудована на фундаменті несправедливості".

Своєю чергою президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наголосив, що мешканців Сектору Гази не повинні змушувати виїхати на Синайські півострів, який належить Єгипту.

"Єгипет каже, що рішенням палестинського питання є не переміщення, його єдиним рішенням є справедливість і доступ палестинців до законних прав і життя в незалежній державі", - зазначив він, цитує Reuters.

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас так само запевнив, що палестинці "не підуть" зі своїх територій.

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