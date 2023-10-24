ХАМАС звільнив ще двох заручниць

Терористи звільнили двох літніх громадянок Ізраїлю. Їхні чоловіки та ще понад 200 людей залишаються в полоні бойовиків.

Палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС. - Ред.) звільнило 23 жовтня ще двох заручниць.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, звільнені - громадянки Ізраїлю: 85-річна Йохевед Лівшиць і 80-річна Нуріт Купер.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) розповів, що сприяв у звільненні заручниць та їхньому вивезенні за межі Сектора Гази.

Єгипетський телеканал Extra News зазначає, що жінок пересадили з автомобіля Червоного Хреста до машини швидкої допомоги на контрольно-пропускному пункті "Рафах" між Сектором Гази та Єгиптом. Пізніше їм допомогли сісти до машин швидкої допомоги та поклали на ліжку в очікуванні транспортування до Ізраїлю.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в ніч на вівторок, 24 жовтня, повідомили, що обидві жінки перебувають на шляху до ізраїльської лікарні, де на них чекають родичі. "Ми дякуємо Єгипту за його допомогу та Червоному Хресту за його важливу роль у порятунку життів", - йдеться у повідомленні.

ХАМАС: заручниць звільнили з гуманітарних причин

У ХАМАС заявили, що звільнили заручниць з "гуманітарних причин" за посередництва Катару та Єгипту.

Ізраїльські ЗМІ зауважують, що їхні чоловіки продовжують залишатися в заручниках терористів, як і ще понад 200 людей.

Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення про можливе швидке звільнення 50 заручників. Як повідомило американське видання The New York Times, Ізраїль припускає, що ХАМАС може звільнити близько 50 заручників, які мають не лише ізраїльське, а й інше громадянство. У США та Червоному Хресті не підтверджували цієї інформації.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАСу здійснили масштабний і кровопролитний напад на Ізраїль, внаслідок якого загинули понад 1400 ізраїльтян, понад дві сотні стали заручниками терористів. 20 жовтня звільнили перших двох заручниць ХАМАСу - громадянок США.

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