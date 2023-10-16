ХАМАС утримує майже 200 ізраїльських заручників

Число заручників, захоплених палестинським терористичним угрупованням ХАМАС в Ізраїлі, більше, ніж вважалося раніше. "Ми поінформували сім'ї 199 викрадених", - заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі в понеділок, 16 жовтня. Зусилля задля їхнього повернення з Сектора Гази є "найвищим пріоритетом", додав представник військових. Минулого разу офіційні особи Ізраїлю заявляли, що під час розпочатого 7 жовтня несподіваного нападу на Ізраїль бойовики ХАМАСу взяли в заручники щонайменше 150 людей, зокрема громадян інших держав.

Загинули майже 300 ізраїльських військових

За словами Хагарі, до ізраїльських збройних сил і надалі надходить таємна інформація про заручників у Секторі Гази й вони перебувають у контакті з їхніми сім'ями. Крім того, речник Армії оборони повідомив, що під час війни, яка триває вже десять днів, загинув 291 ізраїльський військовослужбовець, про що були проінформовані їхні родичі.

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Водночас представник ізраїльської армії вкотре закликав мирних жителів Сектора Гази евакуюватися на південь регіону і вказав на безпечні коридори. Він заявив, що Ізраїль продовжує наступ на Сектор Гази з метою знищення терористів. Сектор Гази перебуває в головному фокусі бойових дій Ізраїлю і необхідно готуватися до "того, що війна триватиме довго", додав речник Армії оборони Ізраїлю.

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За даними ООН, через бойові дії, що точаться між ХАМАСом та Ізраїлем, свої домівки були змушені покинути близько мільйона жителів Сектора Гази. Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по об'єктах ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на атаку бойовиків 7 жовтня.

За повідомленнями з різних джерел, бойовики ХАМАСу намагалися перешкодити евакуації, зокрема блокуючи дороги. Ізраїль звинуватив рух, визнаний терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі, у використанні мирних жителів як живого щита.

За даними влади Ізраїлю, внаслідок нападу ХАМАСу у країні загинули понад 1400 осіб. Водночас унаслідок ударів Ізраїлю у відповідь по Сектору Гази загинули 2750 осіб, зазначила палестинська сторона.