Китай: Ізраїль діє "за рамками самооборони"

Китайське МЗС не засудило дії ХАМАСу, але закликало Ізраїль припинити "колективне покарання" населення у Секторі Гази.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що дії Ізраїлю в Секторі Гази вийшли "за рамки самооборони", ізраїльський уряд повинен "припинити колективне покарання населення Сектора Гази".

Коментар міністра опублікований у неділю, 15 жовтня, за результатами телефонної розмови з міністром закордонних справ Саудівської Аравії.

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"Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони. Ізраїль повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та генерального секретаря ООН і припинити колективне покарання населення Сектора Гази", - цитує повідомлення агенція AFP.

Також китайський міністр зазначив, що сторони конфлікту не повинні вживати жодних дій, спрямованих на ескалацію ситуації, та мають повернутися за стіл переговорів якомога швидше.

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Досі Китай офіційно не засудив ісламістське радикальне угруповання ХАМАС за масований напад на Ізраїль 7 жовтня. Утім, він позиціонує себе як посередник на Близькому Сході.

Як повідомляють китайські державні ЗМІ, цього тижня Китай направить в регіон спеціального посланника для проведення переговорів. Чжай Цзюнь має сприяти захисту цивільних, встановленню режиму припинення вогню та мирним перемовинам.

Китайський дипломат провів напередодні телефонні розмови з високими представниками Ізраїлю та Палестинських територій, ідеться у повідомленні китайського телемовника CCTV.

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Нагадаємо, Китай також не засудив Росію за розв'язану нею 24 лютого 2022 року повномасштабну війну проти України, яка триває до цього часу.

Втім, Китай надсилав свого спецпосланника до Москви і Києва з наміром сприяти мирним переговорам.

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