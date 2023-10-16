Байден: ХАМАС треба знищити, але Палестина має існувати

Президент США підтримує ідею співіснування Ізраїлю та Палестини у вигляді двох держав, але не вважає ХАМАС представником інтересів палестинців.

Навіть незважаючи на масштабний напад бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і обміни ударами, що відбулися після цього, в ході яких загинули тисячі людей, у палестино-ізраїльському конфлікті залишається простір для мирного вирішення, заявив президент США Джо Байден в ефірі американського телеканалу CBS у неділю, 15 жовтня.

За словами Байдена, шлях "до вирішення проблеми створення двох держав" у регіоні все ще існує, але шукати його потрібно без участі ХАМАСу у цьому процесі. Американський лідер назвав це угруповання "купкою боягузів, які ховаються за мирними жителями", а бойовиків, які атакували кібуци і музичний фестиваль біля сектору Газа, - учасниками "варварства, що має настільки ж серйозні наслідки, що і Голокост".

Коли ведучий згадав, що Ізраїль заявив про наміри повністю знищити ХАМАС, Байден погодився з цим закликом.

Байден застеріг Ізраїль від можливої окупації сектору Газа

ХАМАС при цьому не представляє інтереси палестинців, а Ізраїль, ймовірно, розуміє, "що значна частина палестинського народу не поділяє погляди ХАМАСу і ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", зазначив Байден. Він зазначив, що у палестинського народу має бути власна влада і "шлях до палестинської держави", хоча з урахуванням нового витка ескалації конфлікту дійти цього рішення просто зараз неможливо.

Проте, якщо Ізраїль зробить кроки щодо окупації Сектору Гази, це буде "великою помилкою", заявив Байден. Однак проведення наземної операції Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на цих територіях необхідне для "усунення екстремістів", вважає він.

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США не мають наміру направляти війська до Ізраїлю

Армія Ізраїлю - одна з найкращих бойових сил у регіоні, вважає президент США, тому спрямовувати війська їй на допомогу не потрібно. Однак Вашингтон підтримає Ізраїль усім необхідним, а також застерігає будь-які інші країни від участі у конфлікті.

Водночас Байден зазначив, що продовжує переговори з лідерами країн регіону щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Сектору Гази. Після подій 7 жовтня Ізраїль розпочав повну енергетичну блокаду контрольованих ХАМАСом територій, проте 15 жовтня відновив подачу води на півдні, куди евакуйовані вже понад 600 тисяч жителів населених пунктів із північної частини.

Раніше Байден провів переговори як із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, так і з лідером Палестинської національної автономії Махмудом Аббасом.

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