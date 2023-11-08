Президент Німеччини закликав об'єднатися проти терору

У Німеччині не терпітимуть антисемітизму: ні старого, ні нового, ні християнського, ні мусульманського, ні лівого, ні правого, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Війна Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у Європейському Союзі, істотно впливає на німецьке суспільство, заявив у середу, 8 листопада, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Він зазначив, що занепокоєний тим, наскільки загрожує суспільному миру в Німеччині насильство на Близькому Сході. "Я вражений схваленням терору, антисемітським цькуванням на наших вулицях. Я різко і рішуче засуджую це. Неприпустимо, що євреї через 85 років після погромів 9 листопада 1938 року не почуваються в безпеці в нашій країні", - наголосив Штайнмаєр.

Він запевнив єврейську громаду Німеччини в подальшій солідарності: "Ми не потерпимо антисемітизму в нашій країні: ні старого, ні нового, ні християнського, ні мусульманського, ні лівого, ні правого".

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Звертаючись до палестинської та арабської спільноти Німеччини, Штайнмаєр сказав, що у неї теж має бути право висловити свій біль та відчай у зв'язку з жертвами серед цивільного населення в Секторі Гази. Він наголосив, що в Німеччині не повинно бути ні антимусульманського расизму, ні огульних підозр щодо мусульман.

Водночас президент застеріг від використання заяв ХАМАСу, що розпалюють ненависть. "ХАМАС не говорить від імені палестинців. Навпаки, вони самі стають жертвами терору ХАМАСу", - підкреслив Штайнмаєр і закликав арабську спільноту в Німеччині дати чітку відсіч терору ХАМАСу.

Він наголосив, що ті, хто живуть і хочуть жити в Німеччині, мають дотримуватися правил мирного співіснування: свобода вираження думок має свої межі та закінчується там, де вона переростає в насильство і ненависть. Штайнмаєр очікує, що суспільство в Німеччині об'єднається проти тероризму та антисемітських і антиізраїльських виступів.

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