Омбудсмен: Євреї у ФРН перебувають у надзвичайній ситуації

Через 85 років після "Кришталевої ночі" антисемітизм у Німеччині досі живий, заявив німецький омбудсмен. Однак зараз не 1938 рік, і німецька демократія може себе захистити, наголосив він.

Через 85 років після єврейських погромів у Німеччині 9 листопада 1938 року отрута антисемітизму досі існує і стала особливо помітною в останні тижні, заявив уповноважений уряду ФРН у боротьбі з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein). Уже цілий місяць євреї, які проживають у Німеччині, перебувають у надзвичайній ситуації, зазначив він під час презентації у Берліні у вівторок, 7 листопада, доповіді Фонду Амадеу Антоніо про ситуацію з антисемітизмом у країні напередодні 85-ї річниці "Кришталевої ночі".

Омбудсмен назвав помилковою думку, що Німеччина через свою історію має "імунітет" проти антисемітизму. Культура пам'яті у ФРН має охоплювати більше цільових груп та поширюватися на мігрантів, переконаний він. Кляйн вказав на брак солідарності з євреями, відсутність співчуття, кількість антисемітських злочинів та інцидентів, що різко зростає.

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Кляйн: Треба більше коштів на охорону єврейських установ

Також Кляйн закликав владу ФРН надати більше коштів на захист єврейських установ, які не мають нести витрати на захисні заходи. "Те, що ми спостерігаємо з 7 жовтня - це ненависть до євреїв на небаченому в Німеччині вже багато десятиліть рівні", - зазначив омбудсмен. При цьому він послався на сплеск антисемітських інцидентів останнім часом, зокрема під час демонстрацій на підтримку палестинців.

"І все ж таки я хотів би вас запевнити, що зараз не 1938 рік", - заявив він далі. Кляйн нагадав, що зараз 2023 рік і країна живе "у міцній демократії, яка дотримується принципів правової держави, котра себе захищає". Омбудсмен закликав більш послідовно карати за антисемітські злочини, аж до депортацій мігрантів. Це матиме "виховний ефект", додав Кляйн.

У доповіді серед іншого вказується на антисемітизм правих екстремістів та напади на пам'ятні місця та меморіали, пошкодження "каменів спотикання" та нанесення свастик.

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Ще до закінчення 2023 року очевидно, що кількість злочинів на ґрунті антисемітизму в Німеччині цього року значно зросла. Так, за попередніми даними, у третьому кварталі поліція зафіксувала вже 540 антисемітських злочинів, що значно більше, ніж у попередні квартали: 379 - у першому та 446 - у другому, повідомила газета Rheinische Post 6 листопада з посиланням на депутатський запит Лівих у Бундестазі. Причому, у цій статистиці ще не враховані інциденти, що сталися після 7 жовтня, коли радикальна ісламістська організація ХАМАС здійснила безпрецедентний за масштабом напад на Ізраїль, а після ударів у відповідь Армії оборони Ізраїлю по Сектору Гази в Німеччині, як і в інших європейських країнах, стався спалах антисемітських нападів.

"Кришталева ніч" у листопаді 1938 року

За одну ніч з 9 листопада на 10 листопада 1938 року нацисти влаштували в Берліні та інших німецьких містах серію єврейських погромів, назвавши їх "Кришталевою ніччю". У Німеччині було спалено близько 200 синагог, зруйновано численні єврейські цвинтарі, тисячі єврейських магазинів та будинків. 30 тисяч євреїв тоді заарештували, згодом вони опинились у концентраціних таборах, 91 - убили. Крім того, євреїв обклали колективним штрафом у розмірі 1,1 мільярда рейхсмарок. "Кришталева ніч" поклала початок систематичним масовим убивствам, переслідуванням та тотальній дискримінації євреїв при нацистському режимі. Під час Голокосту були убиті понад 6 мільйонів євреїв.