Єврокомісія: Сплеск антисемітизму нагадує найпохмуріші часи

Тоді як у Європі зротає кількість антисемітських інцидентів, ЄС твердо стоїть на боці євреїв, найрішучішим чином засуджуючи ці огидні дії, заявила Єврокомісія.

Сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі за останні кілька днів досягнув надзвичайного рівня, європейські євреї знову живуть в страху, і це нагадує про одні з найпохмуріших часів в історії людства, заявила в неділю, 5 листопада, Європейська Комісія.

У Німеччині кидають пляшки з запальною сумішшю в синагогу, у Франції малюють зірки Давида на будинках, в Австрії спаплюжили єврейське кладовище, в Іспанії скоїли напади на єврейські магазини, демонстранти в різних країнах скандують антисемітські гасла, нагадується в заяві Єврокомісії.

"У ці важкі часи ЄС стоїть на боці своїх єврейських громад. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці огидні дії. Вони розходяться з усім, за що виступає Європа. З нашими основними цінностями і нашим способом життя. З моделлю суспільства, яке ми представляємо - заснованого на рівності, інклюзивності та цілковитій повазі до прав людини", - наголошується в заяві.

Єврокомісія підкреслює, що ніхто - ні євреї, ні мусульмани, ні християни - не повинен жити в страху перед дискримінацією та насильством через свою релігію або ідентичність. ЄС сповнений рішучості захищати благополуччя всіх етнічних, релігійних та інших груп, ідеться в заяві.

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ЄК закликала дати відсіч антисемітизму та ненависті до мусульман

"Ми повинні дати відсіч цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті, свідками яких ми стали останніми тижнями, і яким немає місця в Європі. У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для реагування на такі інциденти: законодавство ЄС вважає злочином публічне підбурювання до ненависті та насильства, воно встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями, що розпалюють ненависть, і злочинами на ґрунті ненависті", - наголошується в заяві.

Крім того, в Брюсселі нагадали, що з 2021 року ЄС розробив свою першу комплексну стратегію з боротьби з антисемітизмом, а з 2020 року - план дій з боротьби з расизмом.

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Сплеск антисемітських інцидентів

Останніми тижнями зростає кількість антисемітських інцидентів у Німеччині, Франції та інших країнах Європи на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупованням ХАМАС.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що з 7 жовтня в країні зареєстрували понад 800 антисемітських і антиізраїльських актів, що майже вдвічі перевищує показник за весь 2022 рік. Один з останніх інцидентів стався 5 листопада у французькому Ліоні, де ножем поранили місцеву жительку єврейського походження. За словами 30-річної потерпілої, невідомий подзвонив їй у двері, і коли вона відчинила, чоловік у масці завдав їй два удари ножем і втік, а на вхідних дверях була намальована свастика.

У Німеччині також фіксується значне зростання кількості злочинів антисемітської та антиізраїльської спрямованості, таких як спалювання ізраїльських прапорів або антисемітські графіті. Кілька днів тому у ФРН заборонили діяльність ХАМАСу та міжнародної мережі "Самідун", яка організовувала акції на підтримку палестинців. Віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) опублікував відео, в якому рішуче висловився проти антисемітизму та ненависті до Ізраїлю, а також різко розкритикував антисемітські тенденції серед німецьких мусульман, правих екстремістів і лівих активістів.

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