Єврокомісія: Сплеск антисемітизму нагадує найпохмуріші часи
Сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі за останні кілька днів досягнув надзвичайного рівня, європейські євреї знову живуть в страху, і це нагадує про одні з найпохмуріших часів в історії людства, заявила в неділю, 5 листопада, Європейська Комісія.
У Німеччині кидають пляшки з запальною сумішшю в синагогу, у Франції малюють зірки Давида на будинках, в Австрії спаплюжили єврейське кладовище, в Іспанії скоїли напади на єврейські магазини, демонстранти в різних країнах скандують антисемітські гасла, нагадується в заяві Єврокомісії.
"У ці важкі часи ЄС стоїть на боці своїх єврейських громад. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці огидні дії. Вони розходяться з усім, за що виступає Європа. З нашими основними цінностями і нашим способом життя. З моделлю суспільства, яке ми представляємо - заснованого на рівності, інклюзивності та цілковитій повазі до прав людини", - наголошується в заяві.
Єврокомісія підкреслює, що ніхто - ні євреї, ні мусульмани, ні християни - не повинен жити в страху перед дискримінацією та насильством через свою релігію або ідентичність. ЄС сповнений рішучості захищати благополуччя всіх етнічних, релігійних та інших груп, ідеться в заяві.
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ЄК закликала дати відсіч антисемітизму та ненависті до мусульман
"Ми повинні дати відсіч цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті, свідками яких ми стали останніми тижнями, і яким немає місця в Європі. У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для реагування на такі інциденти: законодавство ЄС вважає злочином публічне підбурювання до ненависті та насильства, воно встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями, що розпалюють ненависть, і злочинами на ґрунті ненависті", - наголошується в заяві.
Крім того, в Брюсселі нагадали, що з 2021 року ЄС розробив свою першу комплексну стратегію з боротьби з антисемітизмом, а з 2020 року - план дій з боротьби з расизмом.
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Сплеск антисемітських інцидентів
Останніми тижнями зростає кількість антисемітських інцидентів у Німеччині, Франції та інших країнах Європи на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупованням ХАМАС.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що з 7 жовтня в країні зареєстрували понад 800 антисемітських і антиізраїльських актів, що майже вдвічі перевищує показник за весь 2022 рік. Один з останніх інцидентів стався 5 листопада у французькому Ліоні, де ножем поранили місцеву жительку єврейського походження. За словами 30-річної потерпілої, невідомий подзвонив їй у двері, і коли вона відчинила, чоловік у масці завдав їй два удари ножем і втік, а на вхідних дверях була намальована свастика.
У Німеччині також фіксується значне зростання кількості злочинів антисемітської та антиізраїльської спрямованості, таких як спалювання ізраїльських прапорів або антисемітські графіті. Кілька днів тому у ФРН заборонили діяльність ХАМАСу та міжнародної мережі "Самідун", яка організовувала акції на підтримку палестинців. Віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) опублікував відео, в якому рішуче висловився проти антисемітизму та ненависті до Ізраїлю, а також різко розкритикував антисемітські тенденції серед німецьких мусульман, правих екстремістів і лівих активістів.
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