Напад на синагогу: ФРН посилить захист єврейських установ

У центрі Берліна після пропалестинських пікетів невідомі кинули у бік синагоги пляшки з запальною сумішшю. Канцлер Німеччини пообіцяв посилити заходи безпеки для єврейських установ у країні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про посилення заходів безпеки для єврейських установ у країні після спроби нападу на синагогу в Берліні.

"Цілком очевидно, що ми ніколи не будемо миритися з нападами на єврейські установи", - зазначив Шольц у середу, 18 жовтня.

Канцлер сказав, що він обурений нападом і повідомленнями про антисемітські гасла, які вигукують на несанкціонованих пропалестинських демонстраціях у Берліні, і зазнаачив, що переважна більшість німців відчувають те ж саме.

Він наголосив, що насильницькі напади, заворушення або протести з антисемітськими гаслами є неприйнятними в Німеччині, тому влада повинна обмежувати незаконні демонстрації, а "поліція повинна захищати єврейські установи".

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Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер також заапевнила, що антисемітизму в Німеччині протидіятимуть усіма можливими засобами.

"Жахливе діяння сьогодні вночі свідчить, наскільки важливим є пильність та всеосяжний захист. Усіма можливими в правовій державі засобами ми протидіятимемо екстремістам та насильникам, які поширюють ненависть до євреїв", - запевнила вона.

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У ніч на 18 жовтня в Берліні двоє невідомих кинули у бік синагоги дві підпалені пляшки з коктейлями Молотова. За даними поліції, пляшки розбилися на тротуарі, підпалу вдалось уникнути. Постраждалих немає, однак зловмисники зникли.

До цього у центрі Берліна відбулися стихійні антиізраїльські акції у відповідь на обстріл лікарні у місті Газа, де загинули сотні людей. Між учасниками акцій та поліцією сталися сутички.

Нагадаємо, після нападу терористичної ісламістської організації ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня у Німеччині посилили захист єврейських установ. У Берліні та низці міст обмежили або взагалі заборонили проведення пропалестинських акцій. 11 жовтня суд у Берліні підтвердив таку заборону для столиці.

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