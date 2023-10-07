У ФРН посилили охорону єврейських та ізраїльських установ

Захист єврейських та ізраїльських установ у Німеччині є "головним пріоритетом", заявила у суботу, 7 жовтня, міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

"Федеральні органи безпеки та органи безпеки земель занепокоєні ескалацією насильства, спричиненою терористичними атаками ХАМАС на Ізраїль, і дуже уважно стежать за будь-якою реакцією в Німеччині", - цитує міністерку її прессекретар. Оцінки загроз для єврейських та ізраїльських об'єктів постійно оновлюються, а заходи захисту посилюються там, де це необхідно. "У Берліні сьогодні захист єврейських та ізраїльських установ уже посилений", - зазначив речник МВС.

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Берлін висловив солідарність з Ізраїлем

Раніше у цей день канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив солідарність з Ізраїлем після масованих повітряних ударів із Сектора Гази та атак ісламістів палестинського угруповання ХАМАС.

"Сьогодні з Ізраїлю до нас доходять жахливі новини. Ракетний обстріл з Гази та ескалація насильства глибоко вразили нас. Німеччина засуджує ці напади ХАМАС та підтримує Ізраїль", - написав він у суботу, 7 жовтня, у своєму профілі в соцмережі X.

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Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також засудила розпочату палестинськими радикалами операцію на території Ізраїлю. "Рішуче засуджую терористичні атаки з Сектора Гази проти Ізраїлю. Насильство проти невинних людей має бути негайно припинено. Ми повністю солідарні з Ізраїлем", - написала вона у соціальній мережі X. За її словами, Ізраїль "має право відповідно до міжнародного права захищати себе від терору".

Нагадаємо, що щонайменше 100 людей загинули та близько 900 зазнали поранень в Ізраїлі внаслідок масштабних атак із Сектора Гази, повідомили ізраїльські ЗМІ з посиланням на медичні джерела. У Секторі Гази ізраїльські удари у відповідь призвели до загибелі 198 людей. Поранень зазнали близько 1600, наводить dpa дані міністерства охорони здоров'я.