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Синагога - будівля для молитов, вивчення Святого письма та зібрань єврейської громади. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "синагога".
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Зовні схожа на книгу, а коли розкладається - перетворюється на відкриту дерев'яну синагогу. У Бабиному Яру з'явилася синагога за проєктом швейцарського архітектора під керівництво росіянина Іллі Хржановського. Проєкт викликав чимало критики - і ось чому.
Збудована у мавритано-готичному стилі, гусятинська синагога за 400 років пройшла шлях від молитовного будинку і фортеці до музею та імпровізованої громадської вбиральні. Нині визнану пам'ятку архітектури від остаточного руйнування рятують активісти.