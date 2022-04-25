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Синагога

Синагога - будівля для молитов, вивчення Святого письма та зібрань єврейської громади. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "синагога".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Синагога в українській Умані стала притулком для мешканців міста (25.04.2022) 25.04.2022

Місто Умань у Черкаській області України має особливе значення для ортодоксальних юдеїв. Тут знаходиться могила раббі Нахмана, що є місцем паломництва тисяч хасидів з усього світу. Але війна все змінила.
Фотогалерея: Україна як скарбниця єврейської культури

Фотогалерея: Україна як скарбниця єврейської культури 07.07.2021

Німецький фотограф Крістіан Геррманн об'їздив десятки сіл, міст і містечок України у пошуках слідів знищеного єврейського життя. У Німеччині його нагородили орденом "За заслуги". Роботи фотографа - у добірці DW.
Німецький фотограф: Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини

Німецький фотограф: "Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини" 07.07.2021

Крістіан Геррманн із Кельна понад півтора десятиліття збирає сліди знищеного під час Голокосту єврейського життя. Про його захват єврейськими культурними цінностями Західної України - в інтерв'ю DW.
У Латвії вшанували пам'ять жертв масового вбивства євреїв у 1941 році

У Латвії вшанували пам'ять жертв масового вбивства євреїв у 1941 році 04.07.2021

80 років тому в Ризі німецькі нацисти і їхні латиські пособники підпалили Велику хоральну синагогу. Сотні євреїв згоріли живцем.
Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани?

Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани? 21.05.2021

Після ескалації конфлікту на Близькому Сході Німеччиною прокотилася хвиля пропалестинських мітингів, були й напади на синагоги. Багато мусульман засуджують їх, але боротися з антисемітськими настроями дуже складно.
Синагога в Бабиному Яру - данина пам'яті жертвам Голокосту і погляд у майбутнє

Синагога в Бабиному Яру - данина пам'яті жертвам Голокосту і погляд у майбутнє 14.05.2021

У Києві на місці масового вбивства євреїв у роки нацистської окупації постала символічна синагога. Її відкриття присвятили до Дня праведників - українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Синагога у Бабиному Яру: місце для роздумів чи провокація? (14.05.2021) 14.05.2021

Зовні схожа на книгу, а коли розкладається - перетворюється на відкриту дерев'яну синагогу. У Бабиному Яру з'явилася синагога за проєктом швейцарського архітектора під керівництво росіянина Іллі Хржановського. Проєкт викликав чимало критики - і ось чому. 
У Бабиному Яру в Києві відкрили символічну синагогу

У Бабиному Яру в Києві відкрили символічну синагогу 14.05.2021

У відкритті символічної синагоги в Бабиному Яру взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Німеччиною прокотилася хвиля акцій проти Ізраїлю та євреїв

Німеччиною прокотилася хвиля акцій проти Ізраїлю та євреїв 13.05.2021

На тлі палестино-ізраїльського конфлікту в Німеччині відбулася низка акції антиізраїльського й антисемітського характеру. Подекуди була змушена втрутитися поліція.
Нападника на синагогу в Галле засудили до довічного ув'язнення

Нападника на синагогу в Галле засудили до довічного ув'язнення 21.12.2020

Штефан Балліт винен у вбивстві двох людей і замаху на вбивство ще 51 особи, вирішив суд. Суддя назвала атаку на синагогу в Галле "боягузливим нападом".

Як активісти рятують синагогу, яку вандали перетворили на туалет (02.12.2020) 02.12.2020

Збудована у мавритано-готичному стилі, гусятинська синагога за 400 років пройшла шлях від молитовного будинку і фортеці до музею та імпровізованої громадської вбиральні. Нині визнану пам'ятку архітектури від остаточного руйнування рятують активісти.
Стрілянина в центрі Відня: є поранені і загиблі

Стрілянина в центрі Відня: є поранені і загиблі 02.11.2020

У центрі Відня біля синагоги сталась стрілянина. Глава МВС Австрії заявляє про терористичну атаку. DW стежила за подіями.
Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео)

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео) 05.10.2020

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW вона розповідає про свої витоки та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.

У Гамбурзі перед синагогою атаковано єврейського студента - нападник затриманий

У Гамбурзі перед синагогою атаковано єврейського студента - нападник затриманий 04.10.2020

Перед синагогою в Гамбурзі стався напад на 26-річного чоловіка. Нападника затримали. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас засудив злочин як антисемітський.
Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле 21.04.2020

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Штефана Б. у вбивстві двох людей, замаху на вбивство 68 осіб, вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Напад в синагозі у штаті Нью-Йорк

Напад в синагозі у штаті Нью-Йорк 29.12.2019

У синагозі в Монсі невідомий поранив ножем п'ятьох осіб. За повідомленнями ЗМІ, цього тижня в Нью-Йорку й однойменному штаті сталась серія атак, ймовірно, антисемітської спрямованості.
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