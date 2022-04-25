Синагога в українській Умані стала притулком для мешканців міста (25.04.2022)

Місто Умань у Черкаській області України має особливе значення для ортодоксальних юдеїв. Тут знаходиться могила раббі Нахмана, що є місцем паломництва тисяч хасидів з усього світу. Але війна все змінила.