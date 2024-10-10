Штайнмаєр закликав протидіяти ненависті до меншин

На жалобному заході в пам'ять про жертв нападу на синагогу в Галле 2019 року Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від зростання ненависницьких і антисемітських настроїв у суспільстві.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вказав на небезпеку антисемітських настроїв та закликав німецьке суспільство до згуртованої боротьби з екстремізмом і будь-якими проявами ненависті проти меншин. Відповідну заяву Штайнмаєр зробив у середу, 9 жовтня, на жалобному заході, присвяченому п'ятим роковинам трагічного нападу на синагогу в Галле.

"Це урок Галле: важлива позиція кожної людини", - наголосив глава німецької держави. "Настав час заперечити там, де будь-хто виступає проти меншин. Настав час для розуму там, де хтось розпалює лють і ненависть. Настав час проявити солідарність там, де нападають на будь-кого", - переконаний Штайнмаєр, цитує інформагенція AFP.

Президент ФРН також висловив упевненість у тому, що німецьке суспільство "не безсиле" в питанні протидії хвилі ненависті й нетерпимості, сказавши, що німці можуть "спільно протидіяти загрозі радикалізації".

"Відкрився вентиль розгнузданої юдофобії"

Водночас Штайнмаєр зазначив, що вести боротьбу з терором стає дедалі складніше, оскільки поріг для прояву ненависті знижується, а "мережі ненависті" стає дедалі важче виявляти. "Це гірка повсякденність: єврейки і євреї щодня змушені боятися, що на них нападуть, їх образять, у них плюнуть", - констатував президент ФРН, цитує dpa.

На його думку, після нападу палестинської ісламістської організації ХАМАС (визнано терористичною в США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу. - Ред.) на Ізраїль 7 жовтня 2023 року "здається, ніби в Німеччині та багатьох інших країнах немов відкрився вентиль для розгнузданої юдофобії".

Крім того, голова Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер (Josef Schuster), який теж взяв участь у жалобному заході, заявив під час своєї промови, що напад у Галле "глибоко закарбувався в нашій колективній пам'яті". Наслідком скоєного є також постійна боротьба "зі страхами й глибока недовіра до держави та її інститутів безпеки", визнав він.

Напад на синагогу в Галле та його наслідки

Напад на синагогу в місті Галле, розташованому у федеральній землі Саксонія-Ангальт, стався 9 жовтня 2019 року. Громадянин Німеччини Штефан Балліт (Stephan Balliet) спробував проникнути в синагогу, де на той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебувала 51 людина. Він неодноразово стріляв у двері й кинув кілька пляшок із запальною сумішшю. Потім зловмисник застрелив двох людей поблизу синагоги.

Незабаром стрільця затримали, в його автомобілі знайшли саморобну зброю і вибухівку. Балліт пояснив свої дії антисемітизмом і расистськими теоріями змови. Влада Німеччини кваліфікувала скоєне як теракт. У грудні 2020 року Вищий земельний суд Саксонії-Ангальт засудив злочинця до довічного позбавлення волі.

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