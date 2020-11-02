Нападника на синагогу в Галле засудили до довічного ув'язнення

Вищий земельний суд німецької землі Саксонія-Ангальт в понеділок, 21 грудня, засудив до довічного позбавлення волі 28-річного Штефана Балліта (Stephan Balliet) у справі про напад на синагогу в місті Галле. Зловмисника визнано винним у вбивстві двох людей і замаху на вбивство ще 51. Саме такої міри покарання вимагала для нього раніше Федеральна прокуратура Німеччини.

Головуюча суддя підкреслила особливу тяжкість злочину, охарактеризувавши його як "боягузливий напад". Дострокове звільнення Балліта через 15 років фактично виключено.

9 жовтня 2019 року Штефан Балліт спробував проникнути в синагогу в Галле, де в той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебувала 51 людина. Він неодноразово стріляв у двері і кинув кілька пляшок із запальною сумішшю, але зламати двері йому так і не вдалося. Під час нападу зловмисник вів пряму трансляцію в інтернеті, знімаючи те, що відбувається, на камеру, закріплену на шоломі. Потім Балліт застрелив на вулиці жінку, а потім чоловіка в турецькій їдальні. Під час спроби сховатися він важко поранив ще двох людей.

Після цього стрілок був затриманий, в його автомобілі знайшли саморобну зброю і вибухівку. Він пояснив свої дії антисемітськими і расистськими теоріями змови.