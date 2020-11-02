Нападника на синагогу в Галле засудили до довічного ув'язнення

Вищий земельний суд німецької землі Саксонія-Ангальт в понеділок, 21 грудня, засудив до довічного позбавлення волі 28-річного Штефана Балліта (Stephan Balliet) у справі про напад на синагогу в місті Галле. Зловмисника визнано винним у вбивстві двох людей і замаху на вбивство ще 51. Саме такої міри покарання вимагала для нього раніше Федеральна прокуратура Німеччини.
Головуюча суддя підкреслила особливу тяжкість злочину, охарактеризувавши його як "боягузливий напад". Дострокове звільнення Балліта через 15 років фактично виключено.
9 жовтня 2019 року Штефан Балліт спробував проникнути в синагогу в Галле, де в той момент з нагоди свята Йом-Кіпур перебувала 51 людина. Він неодноразово стріляв у двері і кинув кілька пляшок із запальною сумішшю, але зламати двері йому так і не вдалося. Під час нападу зловмисник вів пряму трансляцію в інтернеті, знімаючи те, що відбувається, на камеру, закріплену на шоломі. Потім Балліт застрелив на вулиці жінку, а потім чоловіка в турецькій їдальні. Під час спроби сховатися він важко поранив ще двох людей.
Після цього стрілок був затриманий, в його автомобілі знайшли саморобну зброю і вибухівку. Він пояснив свої дії антисемітськими і расистськими теоріями змови.
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Галле
У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.
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Напади на синагоги у Німеччині
Хвиля антисемітських акцій
У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
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Напади на синагоги у Німеччині
Перша жертва підпалу за десятиліття
Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.
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Напади на синагоги у Німеччині
Каміння летить в ессенську синагогу
Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.
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Напади на синагоги у Німеччині
Після нападу: "Постання порядних"
У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу у Майнці
Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?
Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Берліні вдалося зупинити
4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.
Автор: Беттіна Бауманн