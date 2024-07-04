У Потсдамі відкрили нову синагогу

У четвер, 4 липня, в історичному центрі Потсдама, столиці німецької федеральної землі Бранденбург, відчинив свої двері новий синагогальний центр. Від нього до ландтагу Бранденбурга - лише близько ста метрів. Таким чином тепер усі 16 столиць німецьких федеральних земель мають репрезентативну синагогу.

Чотириповерхова будівля синагоги у Потсдамі має ефектний вигляд - цегляний фасад пісочного кольору, сім вражаючих арочних вікон, які є частиною синагогальної зали на першому та другому поверхах, усе виглядає як зразок сучасної готичної архітектури.

Меморіальна дошка на останній репрезентативній синагозі Потсдама, яку осквернили у 1938 році та зруйнували бомбами у 1945 році Фото: Christoph Strack/DW

Історія будівництва синагогального центру тягнулася майже 20 років. На початку 2005 року уряд землі підписав відповідну угоду з єврейською громадою землі Бранденбург ("Jüdischen Gemeinde - Land Brandenburg"), у якій пообіцяв підтримати будівництво синагоги. "Стара синагога" на сьогоднішній "Площі Єдності" в Потсдамі була осквернена під час листопадових погромів 1938 року і зруйнована під час бомбардування в 1945 році.

Але все пішло не так швидко, як планував земельний уряд, очолюваний Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН). У 2008 році відбувся архітектурний конкурс, який виграла компанія берлінського архітектора Йоста Габерланда (Jost Haberland). Після цього було багато дискусій і планування, скасувань, суперечок і повторних переговорів як з боку політиків, так і з боку єврейської громади.

Конкуруючі релігійні течії

Майже десять років тому міністерство науки, досліджень і культури землі Бранденбург ухвалило рішення, яке досі не мало аналогів у Німеччині. Своїм партнером у будівництві воно обрало "Центральну благодійну організацію євреїв Німеччини" (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, ZWST), що базується у Франкфурті-на-Майні. Ця єврейська організація є однією з цілої низки інших подібних благодійних об'єднань у Німеччині. ZWST дуже активно працює в Потсдамі з соціальними проєктами та програмами для єврейської громади країни і є важливим джерелом підтримки для людей.

Вулиця Ебреерштрассе в центрі Потсдама. Вперше вона отримала цю назву в 1748 році, коли в одному з будинків була заснована перша синагога Фото: Christoph Strack/DW

Зрештою перший камінь у фундамент майбутньої синагоги було закладено у 2021 році. Замовником будівельних робіт було Бранденбурзьке державне управління нерухомості та будівництва (BLB). Кілька тижнів тому BLB передало готову будівлю синагоги Центральному управлінню соціального забезпечення, яке, своєю чергою, передало її у користування єврейській громаді. За офіційними даними, вартість будівництва склала 16,5 мільйона євро.

Відкриття синагоги є "важливою віхою для єврейської громади Потсдама і Бранденбурга", переконаний президент "Центральної благодійної організації євреїв Німеччини" Абрахам Лерер (Abraham Lehrer). "Новий синагогальний центр - особливо в ці складні для євреїв часи - є переконливим свідченням того, що єврейське життя є видимим і міцно закріпленим у центрі суспільства", - наголосив він.

Синагогою користуватимуться різні єврейські об'єднання

Згідно з останніми статистичними даними ZWST, на кінець 2022 року в єврейських громадах землі Бранденбург був зареєстрований 1691 член. Громада в Потсдамі налічує близько 550 членів. За оцінками, в місті проживає на кілька сотень євреїв більше.

Тепер ZWST - оператор синагогального центру, який отримує від держави до 650 тисяч євро на рік - має регулювати розподіл приміщень і гарантувати, що "всі люди юдейської віри можуть користуватися синагогою".

Зокрема, це стосується членів "Єврейської громади міста Потсдама", "Потсдамської синагогальної громади", громади "Адасс Ісраель" та громади "Кехілат Ісраель". Це єврейські громади міста, які існують пліч-о-пліч або навіть протиставляються одна одній.

У столиці Бранденбурга існувало і досі існує кілька конкуруючих груп, деякі з яких представляють різні течії юдаїзму і прагнуть до інтеграції. Протягом тривалого часу кожна з них святкувала релігійні свята в різних приміщеннях.

Уд Йоффе, голова "Потсдамської синагогальної громади"

Дотепер синагога "Потсдамської синагогальної громади" розміщувалася на першому поверсі старої будівлі, яка лише в десяти хвилинах пішки від нової синагоги. Зовні це приміщення не має жодних ознак синагоги, але всередині є все, що потрібно для єврейського молитовного дому: синагогальний ковчег в старій шафі, пюпітр для сувоїв Тори, стільці в чоловічій і жіночій зонах.

Голова "Потсдамської синагогальної громади", 56-річний Уд Йоффе (Ud Joffe), є уродженцем Ізраїлю і відомим у Берліні та Потсдамі диригентом. Він живе і працює в Потсдамі вже десятки років. Говорячи про те, як він ставиться до відкриття нової синагоги, він зізнається, що має відчуває змішані почуття. Він дивиться на відкриття синагоги "одним оком, що сміється, а іншим, що плаче", сказав Йоффе у розмові з Deutsche Welle. Нова споруда, за його словами, має символічне значення для Потсдама і землі Бранденбург, але саме тому занадто багато уваги занадто довго приділялося "політичним інтересам". Тим не менш, для євреїв як релігійної спільноти добре, що ця будівля тепер у них є, каже Йоффе.

"Можливо, тільки через кілька років ми зрозуміємо, наскільки важливо було те, щоб не тільки Потсдам отримав синагогу, але щоб ми, єврейські релігійні громади міста, отримали синагогу. Тому що це інструмент, який допомагає нам, членам громади, також визначати нашу ідентичність", - каже голова єврейської громади.

Дотеперішня синагога у Потсдамі, обладнана у звичайній кімнаті

"Об'єднати потсдамських юдеїв"

Зараз Йоффе налаштований оптимістично. Він вважає, що нова синагога може стати центром тяжіння, який приваблюватиме єврейські сім'ї з Берліна до Потсдама. "Ми не настільки сильні в Потсдамі", - каже він, сподіваючись, що відкриття синагоги "стане поштовхом" для того, щоб "згуртувати євреїв Потсдама, об'єднати різні культури і мовні фокуси".

Свято відкриття синагоги в Потсдамі затьмарено стрімким зростанням антисемітизму в Німеччині та ситуацією на Близькому Сході, де у Секторі Гази триває війна між Ізраїлем та терористами ХАМАСу. Але список гостей відкриття засвідчив, що відкриття синагоги є особливою подією.

Штайнмаєр під час відкриття синагоги у Потсдамі Фото: Christian Ditsch/epd/picture alliance

Центральним на відкритті став виступ федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). У ньому він пообіцяв рішуче боротися проти антисемітизму та зробити усе для захисту єврейського життя у Німеччині. "Німеччина залишається домом для євреїв. Це те, за що я особисто виступаю, і це те, за що - я запевняю вас - виступає більшість всіх німців", - наголосив він.

Окрім президента Центральної ради євреїв Німеччини Йозефа Шустера (Josef Schuster) та кількох рабинів, присутніми на відкритті були федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) та міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), прем'єр-міністр Бранденбургу Дітмар Войдке (Dietmar Woidke) і кілька земельних міністрів.