Глава МВС Німеччини виступає за висилку прихильників ХАМАСу

Для висилки прихильників ХАМАСу з ФРН використають усі законні можливості, заявила Ненсі Фезер. Кожен, хто підтримує терористів, повинен залишити Німеччину, якщо не має німецького громадянства, заявив також лідер СДПН.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) виступила за висилку з країни прихильників ісламістської терористичної організації ХАМАС. Про це вона заявила в інтерв'ю Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 15 жовтня.

"Ми використаємо всі законні можливості для висилки прихильників ХАМАСу", - сказала міністерка.

Цю позицію Фезер, яка є членкою правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), підтримав і лідер партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). "Якщо хтось, хто прославляє ХАМАС на німецьких вулицях, не має німецького громадянства, він повинен бути висланий з Німеччини", - заявив він виданням медіагрупи Funke. Клінґбайль додав, що для цього будуть вжиті всі заходи, які має правова держава.

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Лідер соціал-демократів нагадав, що у Німеччині реформується законодавство про громадянство. "Натуралізація є найсильнішим зобов'язанням перед нашою країною. Той, хто не поділяє наші цінності, хто підтримує антисемітизм і терор, отримає відмову у видачі німецького паспорта", - зазначив він.

Водночас Клінґбайль застеріг від узагальнень і наголосив, що кримінальному переслідуванню підлягають ті, хто прославляє злочини ХАМАСу. Засуджувати всі мусульманські групи огульно він вважає неправильним. Тому Кліґбайль зажадав від мусульманських об'єднань в Німечинні висловлення своєї чіткої позиції щодо терору ХАМАСу на Близькому Сході.

У Німеччині, як у цілому в Європейському Союзі, а також у Сполучених Штатах та Ізраїлі, ХАМАС визнаний терористичною організацією.

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