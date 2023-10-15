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Глава МВС Німеччини виступає за висилку прихильників ХАМАСу

Олена Перепадя
15 жовтня 2023 р.

Для висилки прихильників ХАМАСу з ФРН використають усі законні можливості, заявила Ненсі Фезер. Кожен, хто підтримує терористів, повинен залишити Німеччину, якщо не має німецького громадянства, заявив також лідер СДПН.

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Бригади Із-Задін ель-Кассам - бойового крила ХАМАСу (архівне фото)
Бойовик ХАМАСуФото: Majdi Fathi/APA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) виступила за висилку з країни прихильників ісламістської терористичної організації ХАМАС. Про це вона заявила в інтерв'ю Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 15 жовтня.  

"Ми використаємо всі законні можливості для висилки прихильників ХАМАСу", - сказала міністерка.

Цю позицію Фезер, яка є членкою правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), підтримав і лідер партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). "Якщо хтось, хто прославляє ХАМАС на німецьких вулицях, не має німецького громадянства, він повинен бути висланий з Німеччини", - заявив він виданням медіагрупи Funke. Клінґбайль додав, що для цього будуть вжиті всі заходи, які має правова держава.

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Лідер соціал-демократів нагадав, що у Німеччині реформується законодавство про громадянство. "Натуралізація є найсильнішим зобов'язанням перед нашою країною. Той, хто не поділяє наші цінності, хто підтримує антисемітизм і терор, отримає відмову у видачі німецького паспорта", - зазначив він.

Водночас Клінґбайль застеріг від узагальнень і наголосив, що кримінальному переслідуванню підлягають ті, хто прославляє злочини ХАМАСу. Засуджувати всі мусульманські групи огульно він вважає неправильним. Тому Кліґбайль зажадав від мусульманських об'єднань в Німечинні висловлення своєї чіткої позиції щодо терору ХАМАСу на Близькому Сході.

У Німеччині, як у цілому в Європейському Союзі, а також у Сполучених Штатах та Ізраїлі, ХАМАС визнаний терористичною організацією. 

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