Глава МВС Німеччини виступає за висилку прихильників ХАМАСу
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) виступила за висилку з країни прихильників ісламістської терористичної організації ХАМАС. Про це вона заявила в інтерв'ю Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 15 жовтня.
"Ми використаємо всі законні можливості для висилки прихильників ХАМАСу", - сказала міністерка.
Цю позицію Фезер, яка є членкою правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), підтримав і лідер партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). "Якщо хтось, хто прославляє ХАМАС на німецьких вулицях, не має німецького громадянства, він повинен бути висланий з Німеччини", - заявив він виданням медіагрупи Funke. Клінґбайль додав, що для цього будуть вжиті всі заходи, які має правова держава.
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Лідер соціал-демократів нагадав, що у Німеччині реформується законодавство про громадянство. "Натуралізація є найсильнішим зобов'язанням перед нашою країною. Той, хто не поділяє наші цінності, хто підтримує антисемітизм і терор, отримає відмову у видачі німецького паспорта", - зазначив він.
Водночас Клінґбайль застеріг від узагальнень і наголосив, що кримінальному переслідуванню підлягають ті, хто прославляє злочини ХАМАСу. Засуджувати всі мусульманські групи огульно він вважає неправильним. Тому Кліґбайль зажадав від мусульманських об'єднань в Німечинні висловлення своєї чіткої позиції щодо терору ХАМАСу на Близькому Сході.
У Німеччині, як у цілому в Європейському Союзі, а також у Сполучених Штатах та Ізраїлі, ХАМАС визнаний терористичною організацією.
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