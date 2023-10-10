Німці в шоці від акції прихильників ХАМАСу у Берліні

ЗМІ та політики вимагають покарати та видворити тих, хто "святкував" з нагоди нападу ХАМАСу на Ізраїль та вбивств його мешканців. Кримінальну справу порушили через загрозу знімальній групі телеканалу Welt.

Бранденбурзькі ворота в центрі Берліна минулими вихідними були підсвічені кольорами ізраїльського прапора. У неділю вдень, 8 жовтня, сюди прийшли близько двох тисяч берлінців, щоб на терміново організованому мітингу висловити солідарність з Ізраїлем, який зазнав із Сектору Гази безпрецедентного нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС.

Антиізраїльський мітинг у Берліні розігнала поліція

А напередодні в берлінському районі Нойкельн, де мешкають здебільшого мігранти, чоловік із палестинським прапором, радіючи нападу ХАМАС на Ізраїль, безкоштовно пригощав перехожих східними солодощами. Ця акція пройшла під гаслом "Хай живе опір палестинського народу!" і була названа "святкуванням перемоги опору". Її влаштувала близька до ліворадикального Народного фронту звільнення Палестини організація "Самідун", яка в соцмережах сама ж постила фотографії з цього заходу.

Берлін, 7 жовтня 2023 року. Демонстранти збираються перед арабською кондитерською на Зоненалеї Фото: Jürgen Held/IMAGO

Але коли на місці події почала працювати знімальна група німецького інформаційного телеканалу Welt, "група агресивних молодих людей", свідчить репортер, змусила його стерти знятий матеріал, зокрема інтерв'ю з учасниками акції. У понеділок, 9 жовтня, медіаконцерн Axel Springer, якому належить цей телеканал, заявив, що подасть позов про порушення кримінальної справи і закликав владу Берліна забезпечити у місті свободу ЗМІ.

Увечері в суботу в тому ж Нойкельні зібралися, за даними поліції, близько 65 людей, які вигукували антиізраїльські гасла і частково приховували свої обличчя за масками. Тому поліція розігнала мітинг, затримавши для перевірки документів близько 40 людей. Порушено шість кримінальних справ через опір посадовим особам (у них, зокрема, кидали пляшками) та 36 адміністративних справ через відмову розійтися.

Демонстрації були також в інших містах

Берлін був не єдиним місцем у країнах Заходу, де вихідці з арабських країн публічно раділи з приводу того, що бойовикиХАМАС убили та викрали мирних ізраїльських мешканців, зокрема численних учасників музичного фестивалю у пустелі поблизу Сектору Гази, серед яких опинилися і громадяни Німеччини.

Нью-Йорк, 8 жовтня 2023 року. Пропалестинські демонстранти моляться поблизу консульства Ізраїлю Фото: Adam Gray/AFP/Getty Images

Демонстрації прихильників ХАМАСу пройшли, наприклад, у Відні та Нью-Йорку. Зазвичай добре поінформована бульварна газета Bild повідомляє, що має у своєму розпорядженні відеозаписи з притулків для біженців, де "чоловіки, які хочуть до Німеччини, танцюють і захоплено святкують з приводу варварської терористичної війни проти Ізраїлю".

Німецька громадськість у шоці. З одного боку - від кадрів насильства, які одразу після нападу на Ізраїль публікували бойовики ХАМАСу. "Йде варварський розгул. Багато відео в інтернеті свідчать про безмежну ненависть, про задоволення від вбивств і насильства, про те, наскільки садизм і втрата людської подоби стали чимось само собою зрозумілим - все те, що ми бачимо і під час безчинств російської армії в Україні", - так прокоментувала це консервативна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Що буде у ФРН з тими, хто підтримує ХАМАС

З іншого боку, німецька громадськість, яка пам'ятає про те, що в часи націонал-соціалізму саме в Берліні віддавалися накази про Голокост, в шоці від того, що прямо в німецькій столиці вихідці з арабських країн, які отримали дозвіл на проживання у ФРН, відкрито демонстрували свою радість від вбивства жителів Ізраїлю. У багатьох виникає запитання, яке регіональна газета Der Westen, винесла в заголовок своєї статті: "Їх тепер викинуть з Німеччини?".

Берлін, 7 жовтня 2023 року. Поліція затримала одного з демонстрантів з палестинською хусткою Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

Видання цитує фахівця з міграційного права, адвоката Мартіна Манцеля (Martin Manzel). Він нагадує, на якій підставі вихідців з країн, що не входять до ЄС, до яких належать, наприклад, громадяни Лівану або палестинці, можна позбавити права на перебування в Німеччині. Одна з найвагоміших підстав - загроза вільному демократичному устрою та безпеці ФРН через підтримку терористичної організації. "Тим, хто на Зоненалеї, в інтернеті або ще десь демонструє зараз підтримку терору ХАМАСу, варто хоча б на секунду задуматися про можливі наслідки цього для їхнього права на перебування в країні".

Берлінську вулицю Зоненалею юрист згадав тому, що денна роздача солодощів та вечірнє вигукування антиізраїльських гасел проходили у німецькій столиці саме тут. "Частину цієї вулиці берлінці називають "Сектором Гази", оскільки тут з 70-х років живуть ліванці і палестинці без громадянства, що втекли від громадянської війни в Лівані. Відтоді минуло вже понад 50 років, але ні про яку інтеграцію і не йдеться", - зазначає газета Bild. На думку видання, тих, хто подібним чином топче ногами цінності німецького суспільства, слід спочатку відправити до в'язниці, а потім вислати.

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Якими будуть правові наслідки

Схожої думки дотримується генеральний секретар ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до урядової коаліції, Біджан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai): "Ці люди не поділяють наших цінностей, тому їм просто не місце в нашій країні". Те, що сталося, слід враховувати при видачі дозволів на роботу і при наданні громадянства, наголосив політик.

На знак солідарності з Ізраїлем Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвічені у кольорах ізраїльського прапора Фото: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Керівниця справами парламентської фракції партії Союз-90/ Зелені Ірене Міхаліч (Irene Mihalic) закликала міністерство внутрішніх справ ФРН розглянути питання про заборону організації "Самідун", оскільки та "демонстративно підтримала терор ХАМАС".

Правління опозиційної Християнсько-демократичної партії (ХДС) одностайно ухвалило в понеділок, 9 жовтня, заяву, в якій насамперед зажадало від уряду Німеччини та від Євросоюзу заморозити фінансову підтримку будь-яким палестинським організаціям і надалі надавати її лише тим, які беззастережно дистанціюються від терору ХАМАС і недвозначно визнають право Ізраїлю на існування. (Декілька годин потому з Брюсселя надійшло повідомлення, що ЄС призупинив фінансування палестинських організацій).

Інша вимога ХДС стосується подій у Берліні: необхідні правові наслідки для тих, хто схвалює дії ХАМАСу, оскільки гарантована Основним законом країни свобода думок не передбачає прославлення насильства. "Тих, хто буде відповідним чином засуджений та не має громадянства Німеччини, слід вигнати з країни", - йдеться у заяві правління ХДС.

Франкфурт-на-Майні, 8 жовтня 2023 року. "Ізраїль має захиститися", "Вільний від ХАМАСу Сектор Гази" - гасла на демонстрації солідарності з Ізраїлем Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Ексцесами, за які необхідно карати, назвав сцени акції прихильників ХАМАС і Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert), генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Однак необхідно також чітко сказати, - додав він, - що не кожну проблему в нашому суспільстві можна видворити з країни, оскільки прихильників людиноненависницьких та антисемітських поглядів чимало в різних верствах населення Німеччини. Їх можна зустріти далеко не лише серед людей з міграційним корінням".

Тим часом соціал-демократичний бургомістр берлінського району Нойкельн Мартін Гікель (Martin Hikel), за повідомленням столичної газети BZ, виходить із того, що найближчими днями в цій частині міста продовжаться "зібрання солідарності". Мер наголосив, що "насильство або вихваляння терору за жодних обставин не можна виправдовувати" і висловив сподівання, що "поліція забезпечить свободу зібрань і одночасно буде непохитно припиняти будь-які правопорушення".