  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоНімеччина

У Німеччині проживають 124 тисячі осіб без громадянства

Дар'я Нинько | Катерина Вєнкіна
1 год. тому

У Німеччині проживають близько 124,5 тисячі людей, які не мають громадянства або чиє громадянство не визначене. 37 відсотків з них - неповнолітні.

https://p.dw.com/p/4V4qs
Німецький паспорт
Експерти вважають, що єдиний вихід - натуралізаціяФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Станом на кінець лютого 2023 року в Німеччині проживали близько 124,5 тисячі осіб без громадянства. Про це повідомив у п'ятницю, 11 серпня, німецький ресурс Mediendienst Integration із посиланням на центральний реєстр іноземців (Ausländerzentralregister).

Водночас особами без громадянства офіційно визнано менше третини з них - 29 500 людей. Решта 95 тисяч мають "невизначене громадянство". Більшість із них - палестинці чи курди, які самі або чиї предки прибули до Німеччини із Сирії чи Лівану. Зокрема, близько 37,5 тисячі осіб без громадянства в Німеччині народилися в Сирії, понад 6,3 - у Лівані.

Як уточнює агентство epd, йдеться про палестинців або курдів, які, наприклад, не змогли натуралізуватися після втечі зі своїх країн. Крім того, це стосується і громадян СРСР чи колишньої Югославії, чиїх рідних країн більше не існує. При цьому люди не мають документів на отримання громадянства держав-наступників.

37 відсотків осіб без громадянства - неповнолітні

За даними Mediendienst Integration, 60 відсотків мешканців зі статусом "невизначене громадянство" прожили у Німеччині понад п'ять років. 16 тисяч з них не мають права на проживання у країні.

Щонайменше 8300 осіб без громадянства народилися в Німеччині. Їхній статус апатрида є успадкованим, оскільки громадянство ФРН не було набуте автоматично з народженням у цій країні, пояснює epd. Серед усіх осіб без громадянства 37 відсотків складають неповнолітні.

Читайте також:Громадянство у Німеччині: рекорд 2022 року протримається недовго 

Експерти: Єдиний вихід - натуралізація

Відсутність громадянства створює проблеми у повсякденному житті, зокрема при пошуку роботи чи квартири, а також при взаємодії з владою, констатували в Mediendienst Integration. Єдиним виходом вважається натуралізація, яка можлива для осіб без громадянства за умови проживання у Німеччині не менше шести років після остаточного встановлення їхньої особи. У зв'язку із цим офіційне визнання їх особами без громадянства відіграє ключову роль, вважають фахівці.

Mediendienst Integration - ініціатива Ради з питань міграції. Проєкт фінансується, зокрема, урядом Німеччини.

Читайте також: Подвійне громадянство у Німеччині: довгоочікуваний крок із запізненням

Німеччина полегшить умови працевлаштування мігрантів

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Крилата ракета Taurus

Міноборони ФРН про ракети Taurus: Жодних змін не відбулося

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Транспортування ракети з "Луною-25" на космодромі "Східний", 8 серпня

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

Політика1 год. тому
Біженець з Іраку Салван Моміка спалює Коран у Стокгольмі 28 червня 2023 року

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Конфлікти3 год. тому
Штаб-квартира німецької розвідувальної служби BND у Берліні

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Конфлікти4 год. тому
Голосування під час зборів "Альтернативи для Німеччини" у Магдебурзі

Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Політика10 серпня 2023 р.
external

Латвія прискорить будівництво стіни на кордоні з Росією

Латвія прискорить будівництво стіни на кордоні з Росією

Конфлікти10 серпня 2023 р.03:05 хв.
Монтаж тризубу на щит "Батьківщини-матері", 6 серпня 2023 року

Декомунізація "Батьківщини-Матері": пристрасті не вщухають

Декомунізація "Батьківщини-Матері": пристрасті не вщухають

Суспільство10 серпня 2023 р.
На головну сторінку