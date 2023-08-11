У Німеччині проживають 124 тисячі осіб без громадянства

У Німеччині проживають близько 124,5 тисячі людей, які не мають громадянства або чиє громадянство не визначене. 37 відсотків з них - неповнолітні.

Станом на кінець лютого 2023 року в Німеччині проживали близько 124,5 тисячі осіб без громадянства. Про це повідомив у п'ятницю, 11 серпня, німецький ресурс Mediendienst Integration із посиланням на центральний реєстр іноземців (Ausländerzentralregister).

Водночас особами без громадянства офіційно визнано менше третини з них - 29 500 людей. Решта 95 тисяч мають "невизначене громадянство". Більшість із них - палестинці чи курди, які самі або чиї предки прибули до Німеччини із Сирії чи Лівану. Зокрема, близько 37,5 тисячі осіб без громадянства в Німеччині народилися в Сирії, понад 6,3 - у Лівані.

Як уточнює агентство epd, йдеться про палестинців або курдів, які, наприклад, не змогли натуралізуватися після втечі зі своїх країн. Крім того, це стосується і громадян СРСР чи колишньої Югославії, чиїх рідних країн більше не існує. При цьому люди не мають документів на отримання громадянства держав-наступників.

37 відсотків осіб без громадянства - неповнолітні

За даними Mediendienst Integration, 60 відсотків мешканців зі статусом "невизначене громадянство" прожили у Німеччині понад п'ять років. 16 тисяч з них не мають права на проживання у країні.

Щонайменше 8300 осіб без громадянства народилися в Німеччині. Їхній статус апатрида є успадкованим, оскільки громадянство ФРН не було набуте автоматично з народженням у цій країні, пояснює epd. Серед усіх осіб без громадянства 37 відсотків складають неповнолітні.

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Експерти: Єдиний вихід - натуралізація

Відсутність громадянства створює проблеми у повсякденному житті, зокрема при пошуку роботи чи квартири, а також при взаємодії з владою, констатували в Mediendienst Integration. Єдиним виходом вважається натуралізація, яка можлива для осіб без громадянства за умови проживання у Німеччині не менше шести років після остаточного встановлення їхньої особи. У зв'язку із цим офіційне визнання їх особами без громадянства відіграє ключову роль, вважають фахівці.

Mediendienst Integration - ініціатива Ради з питань міграції. Проєкт фінансується, зокрема, урядом Німеччини.

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