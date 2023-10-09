"Місто завмерло". Як змінився Тель-Авів після ракетних атак

Що відбувається у Тель-Авіві через два дні після того, як ХАМАС почав завдавати ракетних ударів по Ізраїлю. Про ситуацію в місті та настрої його мешканців - у репортажі DW.

Тель-Авів - найбільш світське місто в усьому Ізраїлі, де у звичайний час навіть у шабат працюють ресторани, проходять вечірки, а пляжі забиті волейболістами та відпочивальниками. Але після 7 жовтня, коли ХАМАС завдав масованих ракетних ударів по Ізраїлю, місто завмерло. Закрито практично все: чисельні будівельні майданчики, басейни та спортзали, музеї, ресторани. Не працюють школи та дитячі садки.

Закрите кафе у Тель-Авіві Фото: Vita Jablokova/DW

Більшість компаній перевели працівників на віддалений режим роботи. Відкрито лише магазини та готелі, куди в тому числі прибувають люди з півдня країни - Ашкелону, Ашдоду, Сдероту та інших поселень, куди прорвались терористи або де не припиняються масовані ракетні обстріли.

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Біле місто перетворилося на центр допомоги

Усе місто спорожніло, лише поодинокі люди за необхідністю вигулюють собак, проте на площі Дізенгоф величезне скупчення народу. У звичайний час на одній із найжвавіших площ майже цілодобово відпочивають люди, грає музика, а в ресторани стоять черги навіть у шабат. Це обов'язковий пункт у туристів - вони приходять подивитися одну з головних визначних пам'яток міста - Біле місто, будівлі у стилі баухауз.

Пункт збору гуманітарної допомоги у Тель-Авіві Фото: Vita Jablokova/DW

Але наступного дня після атак ХАМАС місцеві жителі зібралися тут, щоб відкрити пункт збору гуманітарної допомоги для сімей, що залишаються у південних селищах, та для армії. "Приходять люди, які живуть по сусідству, я сама бачила інформацію в соціальних мережах, що будуть такі збори, але в результаті просто проходила повз і залишилася допомагати", - розповідає Паула, вона приїхала до Ізраїлю з Німеччини вчитися на MBA, але вирішила залишитись тому, що закохалася в Тель-Авів.

Паула допомагає збирати у Тель-Авіві гуманітарну допомогу Фото: Vita Jablokova/DW

Люди збирають у коробки найнеобхідніші продукти: хліб, макарони, консерви, чай, каву, печиво, газовані напої та воду, засоби гігієни, шампуні, памперси. За окремим столом діти та дорослі пишуть листи солдатам. "Я просто волонтер на своїй машині, поїду, куди буде необхідно, - розповідає Шай, завантажуючи коробки. - Впевненості, що доїду до потрібного пункту немає, але намагатимусь, де можна проїхати, там поїду. Є кол-центр, куди звертаються люди, яким потрібна їжа та вода, нас сконтактовують з ними".

Життя розділилося на "до" та "після"

На площу Дізенгоф кореспондентка DW приїхала у напівпорожньому автобусі, люди майже не відривають очей від телефонів, оновлюючи новини, але тут на сидінні виявляється забутий кимось телефон. Спочатку всі бояться підійти до нього, адже знають, що в місті вже спіймали терористів, але потім одна жінка каже, що бачила, як, користуючись цим телефоном, говорив чоловік, і відносить його водієві. Усі занурюються назад у скролінг соцмереж.

Одна з робітниць мережевого готелю розповіла, що багато працівників відмовились вийти на роботу, бояться навіть приїхати на таксі. "Я їм кажу, що багато хто на автобусі їде здавати кров, а їм треба просто сісти на таксі біля будинку й доїхати. При цьому в найближчому майбутньому на нас чекає, швидше за все, тимчасове закриття частини готелів, коли відновиться турпотік ми навіть уявити не можемо, на найближчі два місяці майже всі броні скасовано".

Закриті пляжі в Тель-Авіві Фото: Vita Jablokova/DW

Пляжі також оголошені закритими: не працюють рятувальні пункти, роздягальні, вздовж берегової смуги виставлені чорні прапори. "Багато рестораторів вирішили закритися, щоб не ризикувати життям співробітників і гостей. Зараз вони готують їжу для армії та мешканців півдня, - розповідає Валерія Свірська, засновниця найбільшої російськомовної групи репатріантів Ізраїлю. - Життя розділилося на "до" та "після", наші живі активні міста зі скейтерами, собачками, людьми, які займаються спортом, смажать шашлики і "чилять" (відпочивають. - Ред.) на пляжі - цього всього нема, абсолютно порожні вулиці. Стан у всіх, з ким я спілкувалася вчора, абсолютно пригнічений, сьогодні ж уже всі злі, у кожного мобілізували когось із родичів, внутрішнє налаштування - "ми боремося за життя".

Загалом за 48 годин по всьому Ізраїлю призвали 300 тисяч резервістів. У месенджерах утворилася окрема група щодо тимчасового догляду за домашніми тваринами тих, кого призвали, та тих, хто потрапив з пораненнями до лікарні. На момент написання статті у групі було понад 1000 осіб, які домовляються про передачу тварин. "Я живу в Яффо, арабському кварталі, вчора ми сиділи в бомбосховищі разом арабські та єврейські сім'ї, діти ділилися їжею, принесли приставку і грали разом, - розповідає Вікторія, яка переїхала до Ізраїлю півтора роки тому. - Люди в магазинах, у під'їзді - всі стали сильно привітніші, вулиці сьогодні порожні".

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Черги біля пунктів здачі крові

Пункт прийому крові відкрили в одному із найпопулярніших торгових центрів у центрі Тель-Авіва. Вранці між закритими магазинами вишикувалася черга з 800 людей.

"Хоч я не є громадянином, я проживаю тут у статусі біженця, був змушений виїхати з Білорусі через репресії, хочу допомогти армії Ізраїлю, як можу. Я чекаю вже три години своєї черги, думаю ще години чотири займе очікування. Раніше я ніколи не здавав кров", - розповідає Ілля.

Пункт збору донорської крові у Тель-Авіві Фото: Vita Jablokova/DW

Лікарі оголошують, що потрібні донори першої позитивної групи крові, оскільки вона підходить до будь-якої групи, що збігається за резус-фактором. На вході суворо запитують чи вегетаріанець, і чи знає свій рівень гемоглобіну. "Я чекав своєї черги сім годин, - розповідає Майкл відразу після здачі крові. - Радий, що хоч чимось можу допомогти, фізично я почуваюся добре, але емоційно звичайно не легше".