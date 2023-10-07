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Зеленський: Ніде у світі не можна давати шансу терору

Олена Перепадя
7 жовтня 2023 р.

Київ, як і Вашингтон та уряди в інших столицях світу, визнав безсумнівним право Ізраїлю на захист. За останніми даними, внаслідок нападу ХАМАСу в Ізраїлі десятки загиблих та сотні поранених.

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Ізраїльські солдати відбивають напад ХАМАСу
Ізраїльські солдати відбивають напад ХАМАСуФото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Ніде у світі не можна давати терору жодного шансу, заявив у суботу, 7 жовтня, президент УкраїниВолодимир Зеленський, коментуючи ситуацію в Ізраїлі.

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені. Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу", - написав Зеленський у Telegram.

Президент України, проти якої Росія 22 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну, додав, що "світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя".

"Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву, - підсумував Зеленський у дописі. - Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути з'ясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації".

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Вашингтон висловив підтримку ізраїльському народу

Сполучені Штати однозначно засуджують неспровоковані напади бойовиків ХАМАС на ізраїльське цивільне населення, ідеться у заяві Білого дому, поширеній 7 жовтня. "Тероризм ніколи не має виправдання. Ми твердо стоїмо разом з урядом і народом Ізраїлю і висловлюємо наші співчуття через загибель ізраїльтян внаслідок цих нападів", - наголошується у заяві.

У Білому домі повідомили, що радник з національної безпеки Джейк Салліван контактував з радником з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, і американська сторона лишатиметься в тісному контакті з ізраїльськими партнерами. 

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Внаслідок несподіваної атаки ХАМАСу на Ізраїль вранці 7 жовтня загинули щонайменше 40 людей, повідомляє Національна служба порятунку Ізраїлю. За попередньою інформацією, ще 545 людей дістали поранення, 35 захоплені як заручники. Бойовики ХАМАСу подолали прикордонний паркан у кількох місцях і проникли в ізраїльські поселення. Напад супроводжувався масованим ракетним обстрілом території Ізраїлю з Сектора Гази. 

Правляче в Секторі Гази ісламістське угруповання ХАМАС, яке ЄС, США та Ізраїль класифікують як терористичну організацію, оголосило про початок воєнної операції проти Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, а прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, звертаючись до співгромадян, заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни.

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